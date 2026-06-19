Quote of the Day: नीम करोली बाबा की मान लें ये 4 बातें, चमकेगी किस्मत और बदल जाएगा जीवन
Aaj Ka Suvichar 19 June 2026: नीम करोली बाबा की 4 अनमोल बातें, जिन्हें अपनाने से किस्मत चमकती है और जीवन सुख-समृद्धि से भर जाता है। जानिए बाबा की ये सरल शिक्षाएं जो भाग्य और सफलता को बदल सकती हैं।
सच्ची समृद्धि उस व्यक्ति के पास आती है जो धन को केवल कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि सही उपयोग का साधन मानता है। नीम करोली बाबा कहते थे कि जो व्यक्ति भक्ति, विश्वास और उदारता के साथ जीवन जीता है, उसके पास कभी कमी नहीं रहती। आज 19 जून 2026 का सुविचार हमें याद दिलाता है कि किस्मत बदलने के लिए बाहरी चीजों की बजाय अपनी आदतों और सोच को बदलना ज्यादा जरूरी है।
नीम करोली बाबा का आश्रम कैंची धाम आज भी भक्तों की आस्था का केंद्र है। बाबा ने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए कुछ गहरी बातें बताई थीं। इन बातों को अपनाने से ना सिर्फ धन की कमी दूर होती है, बल्कि मन की शांति और किस्मत भी चमकने लगती है।
नीम करोली बाबा का संदेश
नीम करोली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। उनका सबसे बड़ा संदेश था - सरलता, भक्ति और सही कर्म से जीवन को संवारना। बाबा कहते थे कि धन, सुख और सौभाग्य पाने के लिए महंगे अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, बस कुछ छोटी-छोटी बातों को दिल से अपनाना चाहिए। बाबा के ये उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।
रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें
नीम करोली बाबा हनुमान चालीसा के पाठ पर सबसे ज्यादा जोर देते थे। वे कहते थे कि चालीसा की हर पंक्ति एक महामंत्र है। जो व्यक्ति रोज सुबह-शाम हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बाधाएं खुद-ब-खुद हटने लगती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बाबा स्वयं रोज चालीसा पढ़ते थे और अपने भक्तों को भी यही सलाह देते थे।
गुरु के सानिध्य में रहें
बाबा हमेशा गुरु महिमा पर बल देते थे। उन्होंने कहा कि जिसने गुरु बना लिया, उसे गुरु के पास रहना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। गुरु के मार्गदर्शन में चलने वाला व्यक्ति कभी अंधेरे में नहीं भटकता। बाबा कहते थे कि गुरु की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है।
कठिन समय में घबराएं नहीं
नीम करोली बाबा कहते थे कि जीवन में बुरे समय भी आते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहें, क्योंकि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। बाबा स्वयं कई बार कठिन परिस्थितियों से गुजरे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सिखाया कि ईष्ट पर पूरा विश्वास रखें, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।
धन को सही जगह खर्च करें
बाबा के अनुसार, असली अमीर वह नहीं है, जिसके पास बहुत धन हो, बल्कि वह है जो धन को सही जगह खर्च करता है। जरूरतमंदों की मदद करें, दान करें और धर्म के काम में लगाएं। बाबा कहते थे कि जो पैसा दूसरों की भलाई में लगता है, वह कभी खाली नहीं होता है। सही उपयोग से धन बढ़ता है और जेब कभी खाली नहीं रहती है।
नीम करोली बाबा के ये 4 उपदेश अपनाकर आप अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और सौभाग्यपूर्ण बना सकते हैं। छोटी-छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। आज से ही इन बातों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, तो बाबा की कृपा जरूर मिलेगी।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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