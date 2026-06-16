Quote of the Day: दोस्ती में कभी नहीं खाएंगे धोखा, सही व्यक्ति का चुनाव करने के लिए मान लें विदुर नीति की ये बातें
Aaj Ka Suvichar 16 june 2026: दोस्ती में कभी धोखा ना खाएं। महाभारत के महान नीतिज्ञ विदुर की नीति के अनुसार सच्चा मित्र कैसे चुनें? जानिए उन गुणों के बारे में जिन्हें देखकर आपको दोस्त बनाना चाहिए। विदुर नीति के ये अनमोल विचार आपके जीवन को बदल सकते हैं।
सच्चा दोस्त वह नहीं होता, जो हर वक्त आपके साथ हंसता है, बल्कि वह होता है, जो मुश्किल में आपका हाथ थाम लेता है। दोस्ती कोई खेल नहीं, बल्कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। आज 16 जून 2026 की सुबह हमें याद दिला रही है कि सही दोस्त चुनना, गलत दोस्त से दूर रहने जितना ही जरूरी है।
महाभारत काल के महान नीतिज्ञ महात्मा विदुर ने दोस्ती को लेकर बहुत गहरी बातें कहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि किस तरह का व्यक्ति सच्चा मित्र बन सकता है और किससे दूर रहना चाहिए। विदुर नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी हजारों साल पहले थी।
कृतज्ञ व्यक्ति को बनाएं दोस्त
विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति कृतज्ञ हो, उसे मित्र बनाना चाहिए। कृतज्ञ व्यक्ति दूसरों के उपकार को कभी नहीं भूलता है। वह छोटी से छोटी मदद का भी मूल्य समझता है। ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाने से आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा, क्योंकि वह आपके प्रति आभारी रहता है।
धार्मिक और सदाचारी व्यक्ति चुनें
विदुर नीति में एक महत्वपूर्ण श्लोक है:
कृतज्ञं धार्मिकं सत्यमक्षुद्रं दृढभक्तिकम्
जितेन्द्रियं स्थितं स्थित्यां मित्रमत्यागि चेष्यते
इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति कृतज्ञ, धार्मिक, सत्यवादी, उदार, दृढ़ भक्ति वाला, इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया हुआ और मर्यादा में स्थित हो, वही सच्चा मित्र बनने योग्य है। धार्मिक स्वभाव वाला व्यक्ति आपको कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। वह सदैव सही सलाह देगा, भले ही वह सलाह आपको कड़वी लगे।
दयालु और भावनाओं को समझने वाला मित्र
विदुर जी कहते हैं कि दयालु व्यक्ति अच्छा मित्र होता है। जो दूसरों की पीड़ा को समझता है, उनकी भावनाओं का सम्मान करता है, वही सच्चा साथी बन सकता है। ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाने से जीवन में मानसिक शांति मिलती है। वह आपके दुख में साथ खड़ा होता है और खुशी में आपकी खुशी को दोगुना कर देता है।
इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति
जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वह कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता है। विदुर नीति के अनुसार, ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि वह मर्यादा में रहकर जीवन जीता है। वह ना तो आवेश में आकर गलत फैसला लेगा और ना ही आपको गलत सलाह देगा। इंद्रिय विजयी व्यक्ति जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखता है।
वफादार और कभी साथ ना छोड़ने वाला मित्र
सच्चा मित्र वह है, जो किसी भी परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ता है। मुसीबत में वह आपका हाथ थाम लेता है और खुशी में आपकी खुशी दोगुनी कर देता है। विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी परिस्थिति बदल जाने पर भी आपसे मित्रता ना तोड़े, वही सच्चा मित्र है।
दोस्ती का सही चुनाव क्यों जरूरी है?
विदुर नीति हमें बार-बार याद दिलाती है कि गलत दोस्त जीवन को बर्बाद कर सकता है, जबकि सही दोस्त जीवन को संवार सकता है। सच्चा मित्र ना सिर्फ सुख के समय साथ देता है, बल्कि दुख में भी आपका मार्गदर्शन करता है। इसलिए दोस्ती चुनते समय इन गुणों पर जरूर ध्यान दें।
16 जून 2026 का दिन सही दोस्त चुनने और गलत दोस्तों से दूरी बनाने का है। विदुर नीति के इन नियमों को अपनाकर आप ना सिर्फ अच्छे दोस्त बना सकते हैं, बल्कि खुद भी एक अच्छा दोस्त बन सकते हैं। सच्ची दोस्ती जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार है, इसे सही व्यक्ति के साथ बांटें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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