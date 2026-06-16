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Quote of the Day: समय रहते कर लेंगे अगर ये 4 काम, तो जीवनभर रहेंगे सुखी, पैसों की नहीं होगी कभी तंगी

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Suvichar 16 June 2026: समय रहते ये 4 काम कर लें तो जीवनभर सुखी रहेंगे और पैसों की तंगी कभी नहीं होगी। चाणक्य नीति के अनुसार धन की बचत, ईमानदारी से कर्म, धर्म का पालन और अच्छे कर्म कैसे जीवन बदल सकते हैं, जानिए इस अनमोल सुविचार में।

Quote of the Day: समय रहते कर लेंगे अगर ये 4 काम, तो जीवनभर रहेंगे सुखी, पैसों की नहीं होगी कभी तंगी

सुख और समृद्धि कोई अचानक मेहमान नहीं होते हैं। वे उन लोगों के घर आते हैं, जो समय रहते सही आदतें अपनाते हैं। आज 16 जून 2026 की शाम का सुविचार याद दिलाता है कि जीवन में छोटी-छोटी सावधानियां और सही निर्णय ही हमें लंबे समय तक सुखी और सुरक्षित रख सकते हैं।

आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए कुछ सरल लेकिन गहरी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को समय रहते कुछ जरूरी काम करने चाहिए, ताकि बाद में पछतावा ना हो। इनमें से प्रमुख हैं:

धन की रक्षा और बचत

आचार्य चाणक्य कहते हैं:

आपदर्थे धनं रक्षेद्दारान् रक्षेद्धनैरपि।

आत्मानं सततं रक्षेद्दारैरपि धनैरपि।।

अर्थात् - आपदा के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, पत्नी की रक्षा धन से करनी चाहिए और आत्मा की रक्षा पत्नी तथा धन दोनों से करनी चाहिए। इसका मतलब है कि धन कमाना जितना जरूरी है, उसे बचाकर रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिना सोचे-समझे खर्च ना करें। भविष्य की सुरक्षा के लिए कुछ धन अलग रखें। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति समय रहते बचत करता है, वह कभी कंगाल नहीं होता।

ईमानदारी से कर्म करना

चाणक्य नीति में जोर दिया गया है कि व्यक्ति को अपना काम हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, गलत रास्ता कभी ना अपनाएं। ईमानदार व्यक्ति को शुरुआत में संघर्ष जरूर करना पड़ता है, लेकिन अंत में उसे स्थायी सफलता और सम्मान मिलता है। जो व्यक्ति धोखे से काम करता है, उसका धन टिकता नहीं। इसलिए कर्म की शुचिता बनाए रखें।

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धर्म का पालन

दूसरा महत्वपूर्ण श्लोक है:

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।

तस्माद्धर्मो ना हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्॥

अर्थात् - धर्म की हत्या करने वाला स्वयं मारा जाता है, जबकि रक्षा करने वाला धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चाई, न्याय और नैतिकता का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे ना सिर्फ मन की शांति मिलती है, बल्कि भगवान भी साथ देते हैं।

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अच्छे कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति

चाणक्य नीति के अनुसार, हर व्यक्ति मोक्ष चाहता है। लेकिन मोक्ष केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। जो व्यक्ति जीवन भर ईमानदारी, दान और सद्कर्म करता है, उसे अंत समय में शांति मिलती है। इसलिए रोजाना कुछ ना कुछ अच्छा काम जरूर करें। छोटी-छोटी मदद, दान और सत्य का साथ जीवन को सार्थक बनाता है।

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चाणक्य नीति की ये चार बातें - धन की बचत, ईमानदारी से कर्म, धर्म का पालन और अच्छे कर्म, अगर हम समय रहते अपना लें, तो जीवन में सुख और समृद्धि दोनों बनी रहती है। ये नियम कोई जादू नहीं, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका हैं। आज से ही इन्हें अपनाने की शुरुआत करें, तो आने वाला कल आपके लिए बेहतर होगा।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

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