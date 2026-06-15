Quote of the Day: धनवान बनने के लिए विदुर नीति के इन 3 नियमों का करें पालन, जीवनभर नहीं रहेगी किसी भी चीज की कमी
Quote of the Day: धनवान बनने के लिए विदुर नीति के इन 3 नियमों का करें पालन। सद्कर्म, मेहनत और संयम से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। जानिए महात्मा विदुर के अनमोल नियम, जिन्हें अपनाने से जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी।
सच्चा धन केवल सिक्कों में नहीं, बल्कि सद्कर्म, मेहनत और समझदारी में छिपा होता है। जो व्यक्ति इन तीनों को अपनाता है, मां लक्ष्मी स्वयं उसके घर का रास्ता ढूंढ लेती हैं। आज 15 जून 2026 के सुबह का सुविचार हमें याद दिलाता है कि धन कमाना जितना जरूरी है, उसे सही तरीके से बनाए रखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
महाभारत काल के महान विद्वान और धर्मराज युधिष्ठिर के सलाहकार महात्मा विदुर ने ऐसी नीतियां बताईं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने धन-समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी नियम दिए। इन नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्रता नहीं देखता है।
शुभ कर्मों से मिलती है लक्ष्मी की प्राप्ति
विदुर नीति में एक महत्वपूर्ण श्लोक है:
श्रीर्मंगलात् प्रभवति प्रागल्भ्यात् सम्प्रवर्धते।
दाक्ष्यात्तु कुरुते मूलं संयमात् प्रतितिष्ठति।।
इसका अर्थ है कि लक्ष्मी शुभ कर्मों से उत्पन्न होती है, साहस से बढ़ती है, दक्षता से जड़ें पकड़ती है और संयम से स्थिर रहती है। विदुर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सद्कर्म करता है, सच्चाई के साथ काम करता है, उस पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। गलत तरीके से कमाया धन शुरू में तो चमकता है, लेकिन कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है। जबकि सही रास्ते का धन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है।
काम के प्रति हमेशा सक्रिय रहें
विदुर नीति के अनुसार, आलस्य धन का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अपने काम में तत्पर रहता है, अपनी पूरी क्षमता लगाता है, उसे कभी धन की कमी नहीं होती है। महात्मा विदुर कहते हैं कि बिना आलस्य के काम करने वाला व्यक्ति धीरे-धीरे धनी बनता जाता है।
आलसी और अकर्मण्य व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, तो हर काम को आज ही करने की आदत डालें। छोटे-छोटे कामों को कल पर टालने की आदत छोड़ दें। मेहनत और लगन ही लक्ष्मी को आकर्षित करने का सबसे बड़ा मंत्र है।
धन खर्च करने में रखें कौशल
धन कमाना जितना जरूरी है, उसे सही तरीके से खर्च करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विदुर जी कहते हैं कि बिना सोचे-समझे खर्च करने वाला व्यक्ति कभी स्थायी रूप से धनी नहीं बन सकता है।
धन खर्च करते समय कल की चिंता करें। भविष्य की सुरक्षा के लिए कुछ हिस्सा बचाकर रखें। फिजूलखर्ची से बचें। जरूरत के अनुसार खर्च करें और बचा हुआ धन भविष्य के लिए संयम से रखें। यही संयम लक्ष्मी को स्थिर रखता है।
सुखी और समृद्ध जीवन का सार
विदुर नीति हमें सिखाती है कि धन केवल मेहनत से नहीं, बल्कि शुभ कर्म, निरंतर सक्रियता और संयम से आता है। जो व्यक्ति इन तीन नियमों का पालन करता है, उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है।
आज 15 जून 2026 का दिन इन नीतियों को अपनाने का है। अगर आप जीवन में सुख और समृद्धि चाहते हैं, तो आज से ही इन तीन बातों को अपनी आदत बना लें - सद्कर्म, निरंतर मेहनत और खर्च में संयम। मां लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर आएंगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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