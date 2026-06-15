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Quote of the Day: रुपये-पैसों समेत इन 4 कामों में कभी नहीं करना चाहिए शर्म, चाणक्य नीति से जानें सुखी जीवन का राज

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Suvichar 15 June 2026: चाणक्य नीति कहती है कि रुपये-पैसों, ज्ञान, भोजन और व्यवहार में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। त्यक्तलज्जः सुखी भवेत् - शर्म छोड़कर आगे बढ़ने वाला ही सुखी और सफल जीवन पाता है। आज का सुविचार पढ़ें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं।

Quote of the Day: रुपये-पैसों समेत इन 4 कामों में कभी नहीं करना चाहिए शर्म, चाणक्य नीति से जानें सुखी जीवन का राज

शर्म सिर्फ सम्मान की रक्षा नहीं करती, कभी-कभी यह हमारे विकास और खुशी में बाधा भी बन जाती है। जीवन में कुछ काम ऐसे होते हैं, जिनमें संकोच छोड़कर आगे बढ़ना जरूरी है। आज 15 जून 2026 की शाम का सुविचार हमें याद दिलाता है कि सही समय पर सही कदम उठाने से ही सुखी और समृद्ध जीवन संभव होता है।

आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में एक महत्वपूर्ण श्लोक दिया है:

धनधान्यप्रयोगेषु विद्यासंग्रहणेषु च।

आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्॥

अर्थ: धन-धान्य के प्रयोग में, ज्ञान अर्जन में, भोजन और व्यवहार में शर्म छोड़ देने वाला व्यक्ति सुखी होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ क्षेत्रों में लज्जा या संकोच रखना व्यक्ति को पीछे धकेल सकता है।

धन संबंधी कार्यों में शर्म ना करें

चाणक्य नीति के अनुसार धन कमाने या उससे जुड़े कार्यों में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत है तो संकोच ना करें। कई लोग शर्म के कारण अपनी जरूरत छुपा लेते हैं, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। सही समय पर सही व्यक्ति से मदद मांगना कोई गलत बात नहीं है। जो लोग धन संबंधी मामलों में स्पष्ट रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

ज्ञान अर्जन में शर्म ना करें

ज्ञान प्राप्त करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो बिना झिझके पूछ लें। छात्र हो या कोई भी व्यक्ति, ज्ञान की प्यास रखना बहुत जरूरी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान लेने में संकोच करता है, वह अपने भविष्य को कमजोर करता है। सवाल पूछने में शर्म करने वाले लोग अक्सर अवसर खो देते हैं। इसलिए सीखने की राह में कभी संकोच ना करें।

खाने-पीने में शर्म ना करें

भूख लगने पर खाने-पीने में शर्म करना गलत है। कई लोग रिश्तेदारों या दोस्तों के घर जाकर शर्म के कारण भूखे रह जाते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। भूख को दबाने से स्वास्थ्य खराब होता है और मन भी अशांत रहता है। इसलिए जब भूख लगे, तो बिना संकोच के खाना चाहिए।

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व्यवहार और काम-धंधे में शर्म ना करें

काम-धंधे में भी शर्म छोड़ देनी चाहिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो सहकर्मी या वरिष्ठ से पूछ लें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संकोच के कारण काम अधूरा छोड़ने वाला व्यक्ति कभी पूर्ण सफलता नहीं पा सकता है। व्यवहार में स्पष्ट रहें, लेकिन विनम्रता बनाए रखें। जो लोग काम में सक्रिय और खुलकर बात करने वाले होते हैं, वे जल्दी तरक्की करते हैं।

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सुखी जीवन का राज

चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सुखी जीवन के लिए जरूरी है कि हम सही जगह पर संकोच छोड़ दें। धन, ज्ञान, भोजन और व्यवहार, इन चारों काम में स्पष्ट और निडर रहने वाला व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है।

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शर्म को सीमा में रखें, लेकिन विकास की राह में बाधा ना बनने दें। सही सोच और साहस के साथ जीवन जीने वाले व्यक्ति ही सच्चा सुख पाते हैं।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

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