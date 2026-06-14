Quote of the Day: सांप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ऐसे लोग, जीवनभर रहना चाहते हैं सुख, तो आज ही इनसे बना लें दूरी

Aaj Ka Suvichar 14 June 2026: सांप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं दुर्जन लोग। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, तभी जीवन में सुख-शांति और खुशहाली मिलेगी। जानिए चाणक्य के गहरे श्लोक और महत्वपूर्ण सलाह।

14 जून 2026 की सुबह का सुविचार: सच्चा सुख उन लोगों के साथ नहीं मिलता जो आपको बार-बार ठेस पहुंचाते हैं। सुख तब आता है, जब आप अपने जीवन से नकारात्मक और दुष्ट लोगों को दूर कर देते हैं। आज का दिन पुरानी गलतियों को सुधारने और अच्छे लोगों को अपने करीब लाने का है।

आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि कुछ लोग सांप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। सांप तो काटकर अपना काम पूरा कर लेता है, लेकिन ये लोग हर कदम पर आपको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। आइए चाणक्य नीति के इन महत्वपूर्ण श्लोकों के माध्यम से समझते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहना क्यों जरूरी है।

दुर्जन से सांप बेहतर क्यों? आचार्य चाणक्य कहते हैं:

दुर्जनेषु च सर्पेषु वरं सर्पो ना दुर्जनः। सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे-पदे।। अर्थात् - दुष्ट व्यक्ति और सांप में से सांप बेहतर है। क्योंकि सांप तो समय आने पर ही काटता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति हर कदम पर डंक मारता है।

दुष्ट लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं, आपकी कमजोरियों को पहचानकर आपको बार-बार ठेस पहुंचाते हैं। दोस्ती के नाम पर ये आपके करीब आते हैं, लेकिन असल में आपकी खुशी और सफलता सहन नहीं कर पाते हैं। चाणक्य सलाह देते हैं कि ऐसे लोगों को दोस्त बनाने से कोसों दूर रहें।

दुराचारी लोगों से दोस्ती का खतरा दूसरे श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं:

दुराचारी च दुर्दृष्टिर्दुराऽऽवासी च दुर्जनः। यन्मैत्री क्रियते पुम्भिर्नरः शीघ्र विनश्यति।। अर्थात् - दुराचारी, बुरी नजर वाला और बुरे आचरण वाला व्यक्ति दुष्ट होता है। जो इनसे दोस्ती करता है, वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है।

ये लोग ना सिर्फ खुद बुरे होते हैं, बल्कि आपके अच्छे कर्मों और रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। उनकी संगति में रहने से आपका मन भी धीरे-धीरे नकारात्मक हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना लें, उतना ही अच्छा है।

बुरे साथी जीवन को बर्बाद कर देते हैं चाणक्य नीति की तीसरा श्लोक बहुत गहरा है:

कुराजराज्येन कुतः प्रजासुखं कुमित्रमित्रेण कुतोऽभिनिवृत्तिः। कुदारदारैश्च कुतो गृहे रतिः कृशिष्यमध्यापयतः कुतो यशः।। अर्थात् - जैसे बुरे राजा के राज्य में प्रजा सुखी नहीं रह सकती, बुरे मित्र के साथ कोई सुख नहीं मिलता, बुरे जीवनसाथी के साथ घर में सुख नहीं रहता, ठीक उसी तरह बुरे शिष्य को पढ़ाने वाले गुरु को यश नहीं मिलता है।

आचार्य चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बुरे मित्र, बुरा साथी या बुरा वातावरण आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर देता है।

ऐसे लोगों को कैसे पहचानें? दुष्ट लोग आमतौर पर चापलूसी करते हैं, पीठ पीछे निंदा करते हैं और अपने फायदे के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। वे आपके कमजोर पलों का फायदा उठाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको बार-बार नुकसान पहुंचा रहा है, फिर भी आप उसे दोस्त मानकर रखे हुए हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही सच्ची समझदारी है।

सुखी जीवन के लिए आज से बदलाव शुरू करें चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जीवन में सुख और शांति तभी आती है जब हम सज्जन लोगों की संगति करें। आज ही उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचे खींचते हैं। अच्छे लोगों से दोस्ती करें, सकारात्मक बातें सुनें और सही मार्ग पर चलें। जब आप बुरी संगति छोड़ देंगे, तो खुद-ब-खुद अच्छे अवसर आपके पास आने लगेंगे।

आज के समय में प्रासंगिकता आधुनिक समय में भी चाणक्य के ये श्लोक पूरी तरह सटीक बैठते हैं। सोशल मीडिया, ऑफिस पॉलिटिक्स या पड़ोस में भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो सांप से ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। इसलिए चाणक्य की बात को गंभीरता से लें। सच्चा सुख उन रिश्तों में है जो दिल से अच्छे हों, ना कि दिखावे के।