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Quote of the Day: धन नहीं गुण बनाते हैं महान! चाणक्य नीति के इस श्लोक में छिपा है जीवन का असली सत्य

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Quote of the Day: धन नहीं, गुण इंसान को महान बनाते हैं। चाणक्य नीति के इस अनमोल श्लोक में छिपा है जीवन का असली सत्य। जानिए कैसे धैर्य, स्वच्छता और सद्गुण दरिद्रता और कुरूपता को भी शोभित बना देते हैं। आज का सुविचार पढ़ें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं।

Quote of the Day: धन नहीं गुण बनाते हैं महान! चाणक्य नीति के इस श्लोक में छिपा है जीवन का असली सत्य

आज 13 जून 2026 की सुबह हमें याद दिलाती है कि सच्ची महानता धन या दिखावे में नहीं, बल्कि मनुष्य के अंदर छिपे गुणों में होती है। चाहे संसाधन कितने भी कम हों, अगर इंसान में धैर्य, स्वच्छता, विवेक और अच्छे संस्कार हैं, तो वह किसी भी स्थिति में सम्मान और सुख पा सकता है।

चाणक्य नीति में एक महत्वपूर्ण श्लोक है:

दरिद्रता धीरतया विराजते कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते।

कदन्नता चोष्णतया विराजते कुरूपता शीलतया विराजते।।

इस श्लोक का अर्थ

चाणक्य कहते हैं कि गरीबी धैर्य से शोभित होती है, सस्ता कपड़ा स्वच्छता से सुंदर लगता है, साधारण भोजन गरमागरम होने पर स्वादिष्ट हो जाता है और कुरूप व्यक्ति भी अच्छे शील-स्वभाव से महान बन जाता है।

धैर्य गरीबी को भी शोभा देता है

चाणक्य जी कहते हैं कि निर्धनता में भी धैर्य रखने वाला व्यक्ति बहुत कुछ हासिल कर सकता है। धैर्यवान व्यक्ति थोड़े संसाधनों में भी अपना जीवन संवार लेता है। वह हार नहीं मानता, बल्कि मेहनत और संतोष के साथ आगे बढ़ता है। धैर्य ही वह गुण है, जो गरीबी को भी गरिमा देता है।

स्वच्छता सस्ते कपड़ों को भी महान बना देती है

कपड़े कितने भी सस्ते हों, अगर वे स्वच्छ और साफ-सुथरे हैं, तो वे महंगे कपड़ों से भी बेहतर लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बाहरी दिखावा कम महत्व रखता है, असली महत्व स्वच्छता और सज्जनता का होता है। जो व्यक्ति अपनी छोटी-छोटी चीजों को भी साफ रखता है, वह खुद को और दूसरों को सम्मान देता है।

गरम भोजन साधारण अन्न को भी स्वादिष्ट बना देता है

चाहे भोजन कितना भी साधारण हो, अगर उसे प्यार और ध्यान से पकाया जाए और गरमागरम परोसा जाए, तो वह राजसी भोजन से कम नहीं लगता है। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जीवन में छोटी-छोटी बातों में संतोष रखना चाहिए। भोजन में भी ताजगी और गरमाहट महत्वपूर्ण है।

शील-स्वभाव कुरूपता को भी छिपा लेता है

चाणक्य का कहना है कि बुरा रूप भी अच्छे आचरण और शील से छिप जाता है। व्यक्ति का बाहरी रूप कितना भी साधारण हो, अगर उसमें अच्छे संस्कार, विनम्रता और सद्गुण हैं, तो लोग उसे सम्मान की नजर से देखते हैं। शील ही वह गुण है, जो इंसान को वास्तव में महान बनाता है।

13 जून 2026 का यह दिन हमें चाणक्य के इस श्लोक के माध्यम से जीवन का असली सत्य याद दिलाता है। धन, सौंदर्य या भौतिक वस्तुएं अस्थायी हैं, लेकिन धैर्य, स्वच्छता, संतोष और अच्छा स्वभाव स्थायी गुण हैं। हमें बाहरी चमक की बजाय आंतरिक गुणों पर ध्यान देना चाहिए। गरीबी हो या साधारण जीवन, सही गुणों के साथ जीने वाला व्यक्ति हमेशा महान बनता है। आज से ही इन गुणों को अपनाएं और जीवन को सार्थक बनाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

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