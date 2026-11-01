241 दिन तक शनि की सीधी चाल करेगी कमाल, 3 राशियों पर खुशियों की बरसात
Direct Saturn Transit Shani Gochar rashifal 2026: शनि की चाल बदलने से कुछ राशियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। शनि सीधी चाल में गोचर करेंगे, जिससे कुछ राशियों की किस्मत पलटने वाली है। ऐसे में कुछ उपाय बेहद लाभकारी साबित होंगे।
Direct Saturn Transit Shani Gochar rashifal saturn, मार्गी शनि गोचर : शनि की चाल हर एक राशि पर अपना प्रभाव डालती है। शनि इस समय उलटी चाल चल रहे हैं। शनि की चाल में बदलाव होना मेष से लेकर मीन राशि पर अपना असर दिखाता है। गुरु की राशि में शनि विराजे हुए हैं। हाल ही में शनि ने नक्षत्र बदला है। अब शनि वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। इसके बाद साल 2027 में शनि का प्रवेश मीन राशि से मेष राशि में होगा। शनि की चाल बदलने से कुछ राशियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, लगभग 138 दिनों तक वक्री रहने के बाद शनि मार्गी होने जा रहे हैं। 11 दिसंबर की सुबह से शनि सीधी चाल में गोचर करना शुरू करेंगे। आइए पंडित जी से जानते हैं शनि की मार्गी चाल से किन राशियों के दिन शानदार रहने वाले हैं -
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, “शनि मीन राशि में हैं। शनि 241 दिन के लिए मार्गी होने जा रहे हैं। शनि की सीधी चाल तीन राशियों के लिए लाभकारी साबित होने वाली है।” इस दौरान शनि अपनी राशि भी बदलेंगे। शनि 9 अगस्त 2027 तक मार्गी चाल चलेंगे। वहीं, जून 2027 के महीने में शनि मेष राशि में जाएंगे, जिससे साढ़ेसाती के क्रम में बदलाव होगा। ऐसे में कुछ उपाय करने से शनि के बुरे प्रभाव से राहत मिल सकती है।
241 दिन तक शनि की सीधी चाल करेगी कमाल, 3 राशियों पर खुशियों की बरसात
शनि के वक्री से मार्गी होने से किन राशियों को लाभ होने वाला है?
पंडित जी के अनुसार, शनि का सीधी चाल में गोचर करना तुला राशि, वृषभ राशि और मकर राशि के लिए शुभ माना जा रहा है। इस गोचर के दौरान आप पॉजिटिव एनर्जी महसूस करने वाले हैं। मेहनत का रिजल्ट भी आप देखेंगे। धन की स्थिति में काफी सुधार नजर आएगा। रुके हुए कामों में तेजी आएगी। जीवन में कुछ बदलाव आएंगे। अपनों का सपोर्ट हासिल करेंगे। काम की स्थिति पहले से बेहतर होती नजर आएगी। कुछ लोग तारीफ, नया पद या जिम्मेदारी भी पा सकते हैं। कोई अच्छी डील भी मिल सकती है।
शनि मार्गी में क्या उपाय करने चाहिए?
शमी के पेड़ की पूजा करें। श्री शिव चालीसा का पाठ करने से शनि का बुरा प्रभाव कम हो सकता है। पैसों से जुड़ी दिक्कतें को कम करने के लिए शिवलिंग का अभिषेक करें। हनुमान की उपासना से सेहत और करियर में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं। जरूरतमंद लोगों की मदद करें। इस दौरान मेहनत करने से नजर न चुराएं। किसी का अपमान न करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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