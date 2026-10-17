माता काली और मां कालरात्रि में क्या है अंतर? स्वरूप से लेकर पूजा तक जानें 7 खास बातें

Navratri 7th Day Kalratri Puja: क्या माता काली और कालरात्रि एक ही हैं? जानें दोनों देवियों के स्वरूप, वाहन, अस्त्र और पूजा विधि से जुड़े 7 सबसे बड़े अंतर।

माता काली और मां कालरात्रि, दोनों को आदिशक्ति का उग्र स्वरूप माना जाता है। इनके रूप में भले ही कुछ समानताएं दिखाई देती हों, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में दोनों की अलग पहचान है। माता काली दस महाविद्याओं में प्रमुख हैं, जबकि मां कालरात्रि नवदुर्गा का सातवां स्वरूप हैं। इनके स्वरूप, वाहन, हाथों में मौजूद अस्त्र-शस्त्र और पूजा के तरीके में कई अंतर बताए गए हैं। आइए जानते हैं इन दोनों देवियों से जुड़ी सात खास बातें।

माता काली और कालरात्रि का स्वरूप माता काली को दस महाविद्याओं में प्रथम स्थान दिया गया है। तंत्र साधना में उनका विशेष महत्व है। उन्हें समय, शक्ति और अज्ञान के विनाश से जोड़कर देखा जाता है। वहीं मां कालरात्रि देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों में सातवें स्थान पर हैं। नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है।

दोनों देवियों के वाहन और स्थान में अंतर मां कालरात्रि का वाहन गधा है। उनके इस स्वरूप में उग्रता के साथ भक्तों की रक्षा का भाव भी दिखाई देता है। दूसरी ओर, माता काली का संबंध श्मशान और विनाश की शक्ति से जोड़ा जाता है। उनके प्रसिद्ध चित्रण में वे भगवान शिव के ऊपर खड़ी दिखाई देती हैं। इसलिए दोनों देवियों के वाहन और चित्रण को एक जैसा नहीं माना जाता है।

मां कालरात्रि के हाथों में तलवार और वज्र मां कालरात्रि के बाल खुले और बिखरे हुए होते हैं। उनके चार हाथों में से दो में तलवार और वज्र जैसे अस्त्र दिखाए जाते हैं, जबकि अन्य दो हाथ अभय और वरमुद्रा में रहते हैं। अभयमुद्रा भक्तों को निर्भय रहने का संदेश देती है और वरमुद्रा कृपा का प्रतीक है। माता काली के हाथों में तलवार, कटा हुआ सिर और खप्पर जैसे प्रतीक दिखाई देते हैं।

माता काली और कालरात्रि की माला माता काली के गले में मुंडमाला यानी कटे हुए सिरों की माला उनके स्वरूप की प्रमुख पहचान है। उनके चित्रण में बाहर निकली जीभ और बिखरे बाल भी दिखाई देते हैं। मां कालरात्रि के गले में विद्युत के समान चमकने वाली माला का वर्णन मिलता है। दोनों के आभूषण और शारीरिक रूप उनकी अलग-अलग धार्मिक पहचान को दर्शाते हैं।

माता काली और कालरात्रि की कृपा का महत्व धार्मिक मान्यताओं में माता काली को अहंकार और अज्ञान का नाश करने वाली एवं मोक्ष प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। उनकी आराधना को आध्यात्मिक मुक्ति से भी जोड़ा जाता है। वहीं मां कालरात्रि की पूजा भय, रोग और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा की कामना के साथ की जाती है। उनके उग्र स्वरूप के कारण भक्त उन्हें संकटों से बचाने वाली मां के रूप में पूजते हैं।

माता काली और कालरात्रि की पूजा माता काली की उपासना में तांत्रिक परंपराओं और विशेष साधनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। साधक अपनी परंपरा और विधि के अनुसार उनकी आराधना करते हैं। मां कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के सातवें दिन घरों और मंदिरों में सामान्य भक्त भी करते हैं। इस दिन देवी को याद कर भय से मुक्ति, साहस और सुख-समृद्धि की कामना की जाती है।

दोनों के चेहरे और नेत्रों में अंतर माता काली का स्वरूप अत्यंत विकराल बताया गया है। उनकी बाहर निकली जीभ, गहरे रंग और मुंडमाला को उनकी पहचान माना जाता है। मां कालरात्रि का रंग भी गहरा है, उनके तीन नेत्र हैं और बाल खुले रहते हैं। हालांकि, उनका रूप भयानक दिखाई देता है, लेकिन उनके अभय और वरमुद्रा वाले हाथ भक्तों को सुरक्षा और शुभ फल का भरोसा देते हैं।

माता काली और मां कालरात्रि दोनों ही आदिशक्ति के उग्र रूप हैं, लेकिन भक्तों के लिए उनका मातृभाव और रक्षक स्वरूप विशेष महत्व रखता है। नवरात्रि में मां कालरात्रि की उपासना से जहां गृहस्थ जीवन सुखी होता है, वहीं माता काली की कृपा से समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है।