धनु सप्ताहिक राशिफल 14 दिसंबर 2025
धनु साप्ताहिक राशिफल : 14 से 20 दिसंबर का समय धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

संक्षेप:

धनु साप्ताहिक राशिफल 14 दिसंबर 2025 से शुरू। जानिए इस सप्ताह धनु राशि वालों के लिए प्यार, करियर, धन और सेहत से जुड़े अहम संकेत और सलाह।

Dec 13, 2025 09:53 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
dhanu saptahik rashifal 14 to 20 december : इस हफ्ते धनु राशि वालों के लिए हालात धीरे-धीरे लेकिन मजबूती से आपके पक्ष में बनते नजर आ रहे हैं। सोच में ताजगी है, बातचीत में सहजता है और फैसलों को लेकर मन पहले से ज्यादा साफ महसूस करेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बिना जल्दबाजी के सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे। निजी जीवन से लेकर कामकाज तक, कई मोर्चों पर सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं।

सप्ताह का सामान्य संकेत

यह सप्ताह निजी और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने के मौके लेकर आया है। आपके निर्णयों में स्पष्टता रहेगी और लोगों की प्रतिक्रियाएं आपको उत्साहित करेंगी। रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ेगी और तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। धैर्य और निरंतरता बनाए रखना इस सप्ताह की सबसे बड़ी कुंजी साबित होगी।

धनु लव राशिफल

प्यार के मामले में यह सप्ताह सुकून और समझदारी लेकर आ रहा है। ईमानदार बातचीत से रिश्तों में सामंजस्य बनेगा। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके बीच पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और भरोसा मजबूत होगा। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी खास से रोजमर्रा की गतिविधियों या ऑनलाइन बातचीत के जरिए हो सकती है। सहज रहें, दिखावा न करें और रिश्ते को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें।

धनु करियर राशिफल

कामकाज में स्थिरता और अनुशासन दिखाई देगा। आप अपने काम को समय पर पूरा करने पर ध्यान देंगे, जिससे माहौल आपके लिए अनुकूल बनेगा। कोई उपयोगी विचार आपके दिमाग में आ सकता है जो काम की प्रक्रिया को बेहतर बना दे। सहकर्मी आपके सकारात्मक रवैये की सराहना करेंगे। यह समय भविष्य की योजनाएं बनाने या नई स्किल सीखने के लिए भी अच्छा है।

धनु आर्थिक राशिफल

आर्थिक स्थिति इस सप्ताह संतुलित बनी रहेगी। खर्च को लेकर आप ज्यादा समझदारी दिखाएंगे और गैरजरूरी खर्चों पर लगाम लगा पाएंगे। बचत बढ़ाने के छोटे-छोटे मौके मिल सकते हैं। अटके हुए भुगतान या छोटे आर्थिक लाभ की खबर भी मिल सकती है। सोच-समझकर किए गए फैसले आपकी आर्थिक आरामदायक स्थिति को बनाए रखेंगे।

धनु स्वास्थ्य राशिफल

सेहत के लिहाज से यह सप्ताह खुद पर ध्यान देने का संकेत देता है। हल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और शांत सैर आपको तरोताजा रखेंगी। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और मन को शांत रखने की कोशिश करें। ज्यादा काम का बोझ न लें और आराम को भी उतनी ही अहमियत दें। संतुलित दिनचर्या से ऊर्जा बनी रहेगी।

धनु राशि की खासियतें

● ताकत: समझदार, प्रैक्टिकल, हिम्मती, सुंदर, ज़िंदादिल, एनर्जेटिक, प्यारा, आशावादी

● कमज़ोरी: भुलक्कड़, लापरवाह, चिड़चिड़ा

● निशान: तीरंदाज़

● एलिमेंट: आग

● शरीर का हिस्सा: जांघें और लिवर

● राशि का मालिक: बृहस्पति

● लकी दिन: गुरुवार

● लकी रंग: हल्का नीला

● लकी नंबर: 6

● लकी स्टोन: पीला नीलम

धनु राशि कम्पैटिबिलिटी चार्ट

● नैचुरल लगाव: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

● अच्छी कम्पैटिबिलिटी: मिथुन, धनु

● ठीक-ठाक कम्पैटिबिलिटी: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

● कम कम्पैटिबिलिटी: कन्या, मीन

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
