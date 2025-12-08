Hindustan Hindi News
धनु संक्रांति से खरमास होंगे शुरू, जानें इस समय क्या दान करें और 2026 में विवाह मुहूर्त

संक्षेप:

Dec 08, 2025 09:14 am IST
खरमास 16 दिसंबर से शुरू होने वाला है, दरअसल धनु संक्रांति के दिन से खरमास रहता है और मकर संक्रातिं पर खरमास खत्म होता है। खरमास सूर्य की गति के आधार पर निर्धारित होता है। पौष महीने में जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो खरमास होता है और चैत्र महीने में जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करता है तब खरमास लगता है। दरअसल इस महीने में सूर्य का तेज कम होता है। पौष महीने में खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर से शुरू होगी जो 14 जनवरी तक चलेगा। इस महीने में जप, तप और दान का बहुत अधिक महत्व है। आइए जानें साल 2026 में विवाह के मुहूर्त और राशि के अनुसार इस महीने में क्या दान कर ना चाहिए।

पौष मास में राशि के अनुसार क्या दान करें?
मेष राशि -मच्छरदानी, तिल, लाल कपड़ा और गुड़
वृषभ राशि -ऊनी कपड़े, गेहूं, चावल, मक्का और ज्वार
मिथुन राशि काला कंबल, तिल के लड्डू, हरी मूंग
कर्क राशि साबूदाना, शहद, दूध से बनी मिठाइयां और सफेद कपड़े
सिंह राशि -चने की दाल, घी, हल्दी, गुड़ और पीले कपड़े
कन्या राशि कंबल, ऊनी वस्त्र, पढ़ाई की सामग्री, हरी मूंग
तुला राशि तिल-गुड़, तिल का तेल, चावल और सुगंधित धूप दान
वृश्चिक राशि लाल, मसूर, दूध, दही, तिल से बनी मिठाई
धनु राशि गौशाला में धन, हरी घास, अनाज, पीली दाल और धार्मिक पुस्तकों का दान मकर राशि उड़द की दाल, सरसों का तेल, राई, काले तिल
कुंभ राशि काला तिल, तेल, कंबल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और काले चने
मीन राशि गेहूं, कंबल, गुड़, चने की दाल, केले और पीले वस्त्र का दान

खरमास के दौरान विवाह आदि, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। 11 दिसंब को इस सीजन का विवाह का अंतिम लग्न है। पुन: अगले साल 2026 में चार फरवरी से लग्न मुहूर्त का शुभारंभ होगा। आपको बता दें कि खरमास शुरू होने से शादी नहीं हैं। खरमास महीने में धार्मिक मान्यता के अनुसार शुभ कार्य पर प्रतिबंध रहता है।

2026 के विवाह मुहूर्त

फरवरी 2026: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 26

मार्च 2026: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12

अप्रैल 2026: 15, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29

मई 2026: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14.

जून 2026: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29

जुलाई 2026: 1, 6, 7, 11

नवंबर 2026: 21, 24, 25, 26

दिसंबर 2026: 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12

