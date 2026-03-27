Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

धनु राशिफल 27 मार्च 2026: सिंगल लोगों को मिलेगा नया प्यार, ऑफिस मीटिंग में आलोचना, घर में इस चीज को लेकर होगी बहस

Mar 27, 2026 07:02 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

Sagittarius Horoscope 27 March 2026 Aaj Ka Dhanu Rashifal Future Prediction: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। जानें आज यानी 27 मार्च को धनु राशि की जिंदगी में क्या-क्या होने वाला है?

धनु राशिफल 27 मार्च 2026: सिंगल लोगों को मिलेगा नया प्यार, ऑफिस मीटिंग में आलोचना, घर में इस चीज को लेकर होगी बहस

Sagittarius Horoscope Today 27 March 2026, Aaj ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल: धनु राशि वाले लोग आज लव लाइफ में चल रही दिक्कतों को सुलझाने की पूरी कोशिश करें। ऐसा करेंगे तो रिश्ते में ताजगी और खुशहाली बनी रहेगी। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मेहनत करें क्योंकि अपनी काबिलियत को साबित करने का ये अच्छा मौका है। काम में क्वालिटी से कोई भी समझौता ना करें। अपना सौ प्रतिशत दें। पैसों के मामले में आज का दिन आपके फेवर में होगा। आज आपको तरक्की के कई संकेत भी दिखाई देंगे। आज स्वास्थ्य भी सही रहने वाला है। आइए जानते हैं कि धनु राशि के लिए 27 मार्च का दिन कैसा जाने वाला है?

यहां पढ़ें धनु राशि के लिए 27 मार्च 2026 का विस्तृत राशिफल, Sagittarius Complete Horoscope Today

धनु लव राशिफल, Sagittarius Love Horoscope Today

आज धनु राशि वाले लोग पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। अगर आज किसी भी मुद्दे पर बहस होती है तो सोच-समझकर ही बोलें। आपके कड़वे बोल पार्टनर का दिल दुखा सकते हैं। ऐसे में बात ज्यादा खिंच जाएगी। आपको पार्टनर से खुलकर जरूर बात करना चाहिए। किसी भी रिश्ते की उलझन बातचीत से ही सही होती है। पार्टनर को सुनें और अपने ईगो को छोड़कर जो भी दिक्कत आ रही है उसे सुलझाने की कोशिश करें। जो लोग सिंगल हैं आज उन्हें नया प्यार मिल सकता है। ऑफिस रोमांस ठीक है। हालांकि शादीशुदा लोगों को इन चीजों से बचना चाहिए।

ये भी पढ़ें:वृश्चिक राशिफल 27 मार्च: शादीशुदा पुरुषों की जिंदगी में दिक्कत? धन लाभ के योग

धनु करियर राशिफल, Sagittarius Career Horoscope Today

आज प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा रिस्क लेना पड़ सकता है। खासकर कि जब आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट हो। आज मीटिंग के दौरान क्रिटिसिज्म सुनने के लिए तैयार रहिए क्योंकि इससे आगे चलतर आपको ही फायदा होगा। पेंटिंग, म्यूजिक, डांस और राइटिंग जैसे क्रिएटिव फील्ड में काम करने वालों को अपना टैलेंट दिखाने के नए मौके मिलने वाले हैं। आईटी से जुड़े लोगों को आज के दिन ओवरटाइम करना पड़ सकता है। कुछ महिला जातकों को आज अपनी नौकरी के सिलसिले में कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है। प्रमोशन होने या फिर सैलरी बढ़ने के चांस है। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्ट से जुड़ा बिजनेस करने वालों को आज सरकारी काम में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:कन्या राशिफल 27 मार्च 2026: कन्या राशि वालों के पास पैसा कई सोर्स से आएगा

धनु धन राशिफल, Sagittarius Money Horoscope Today

आज धनु राशि वालों को कई सोर्स से पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। ऐसे में शेयर मार्केट में इन्वेस्टेमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। कुछ लोग नई प्रॉपर्टी खरीदने पर विचार करेंगे। हालांकि इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आज किसी दोस्त या रिश्तेदार को बड़ा पैसा उधार देने से बचें। ये पैसा वापस मिलना मुश्किल हो सकता है। कुछ लोग आज इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का मन बना सकते हैं। आज परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर बहस हो सकती है। ऐसे में चीजों को जितना अवॉइड कर सकते हैं तो करें। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज नए डील मिल सकते हैं जिससे चीजें आगे बढ़ेंगी।

ये भी पढ़ें:तुला राशि वालों के लिए धन लाभ के प्रबल योग, करियर में रहें सतर्क, पढ़ें राशिफल

धनु स्वास्थ्य राशिफल, Sagittarius Health Horoscope Today

आज धनु राशि वालों के स्वास्थ्य से जुड़ी ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। हल्की-फुल्की चीजें परेशान कर सकती हैं। कुछ लोगों को आज मुंह से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। वहीं कुछ लोगों को वायरल बुखार, गले में दर्द या पेट से जुड़ी दिक्कत भी आएगी। आज रात में गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें। ध्यान रखें कि आपका ध्यान कई चीजों में ना भटकें। आज शराब और तंबाकू छोड़ने का अच्छा दिन है। कुछ महिला जातकों को स्त्री रोग से जुड़ी परेशानी हो सकती है। खानपान का ध्यान रखें और कोल्ड ड्रिंक पीने से बचें। आज रात में नींद पूरी लें।

डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

और पढ़ें
Sagittarius Horoscope Aaj Ka Rashifal Today Rashifal In Hindi अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने