धनु राशिफल आज 18 अक्टूबर 2026: परिवार के साथ बीतेगा अच्छा समय, खर्च और घरेलू जिम्मेदारियों पर दें ध्यान
Dhanu Rashifal Today 18 October 2026: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन परिवार और घरेलू जिम्मेदारियों पर ध्यान देने वाला रहेगा। दिन की शुरुआत में आत्मविश्वास और अपनी मर्जी से काम करने की इच्छा बढ़ेगी। शाम को परिवार, भोजन और पैसों से जुड़े मामलों पर ध्यान देना पड़ सकता है।
Dhanu Rashifal Today 18 October 2026: Sagittarius Horoscope: अपनी इच्छा और परिवार की जरूरत, दोनों को जगह देने से दिन सहज बीत सकता है। दिन की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि के पहले भाव में रहेगा। शाम के समय चंद्रमा मकर राशि के दूसरे भाव में जाएगा। शुरुआत में अपने ढंग से काम करने की इच्छा मजबूत हो सकती है। कोई योजना बदलनी पड़े तो उसे अपनी अनदेखी न समझें। शाम को परिवार, भोजन और रोजमर्रा की रकम से जुड़े विषय अधिक महत्वपूर्ण लग सकते हैं। घर में छोटी बैठक या साथ बैठकर समय बिताने का मौका मिले तो बहुत तैयारी का दबाव न लें। शनि मीन राशि के चौथे भाव में हैं। उनका प्रभाव घरेलू जिम्मेदारी में यह साफ करने को कहता है कि कौन सा काम अभी जरूरी है और कौन सा बाद में हो सकता है। बाहर की खरीदारी छोड़कर घर में रहना अच्छा लगे तो अपनी वजह सहजता से बता दें। दिन को सफल मानने के लिए बहुत कुछ करना जरूरी नहीं। कोई अधूरा घरेलू काम पूरा होना भी राहत दे सकता है।
धनु राशि का लव राशिफल
आपकी मौजूदगी परिवार के लिए उपयोगी हो सकती है, खासकर जब आप सलाह देने के बजाय काम में हाथ बंटाएं। साथी के साथ घरेलू जिम्मेदारी चुनते समय उसकी सुविधा पूछें। किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाना हो तो लौटने और खर्च की अपेक्षाएं पहले स्पष्ट कर लें। संवाद के मामले में राहु कुंभ राशि के तीसरे भाव में और केतु सिंह राशि के नौवें भाव में हैं। इनके प्रभाव में अपनी राय जोर से दोहराने और वास्तव में बात समझाने का फर्क पहचानना जरूरी रहेगा। परिवार की पुरानी मान्यता से असहमति हो तो उदाहरण देकर बात करें। किसी अपने की साधारण बात पर हल्का मजाक भी चुभ सकता है, इसलिए प्रतिक्रिया देखकर लहजा बदलें।
धनु राशि का करियर राशिफल
पढ़ाई की शुरुआत उस विषय से करें जिसमें अपनी समझ पर भरोसा कम है। आसान हिस्से बार बार देखने से तैयारी का अच्छा एहसास मिल सकता है, लेकिन कमजोर कड़ी वहीं रह जाएगी। छोटे प्रश्न हल करके अपनी स्थिति जांचें। नौकरी या काम से जुड़ी चर्चा में जिम्मेदारी स्वीकार करने से पहले उपलब्ध समय देखें। किसी सहकर्मी की मदद उपयोगी होगी, पर अपना काम पूरी तरह उसके भरोसे न छोड़ें। शाम को परिवार की आवाजाही के बीच ध्यान टूट सकता है। जरूरी पढ़ाई या काम पहले पूरा करने की कोशिश करें। किसी नई तकनीक या तरीके को सीख रहे हैं तो उसका छोटा अभ्यास तैयार करें। केवल जानकारी इकट्ठी करने के बजाय एक उपयोग देखकर आगे बढ़ना ज्यादा उपयोगी रहेगा।
धनु राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों को लेकर राहत महसूस हो तो भी उपलब्ध रकम की जांच करें। गुरु कर्क राशि के आठवें भाव में हैं। उनका प्रभाव साझा भुगतान में अपनी जिम्मेदारी और दूसरे व्यक्ति के हिस्से का प्रमाण समझने की जरूरत दिखाता है। परिवार के किसी खर्च में योगदान देना हो तो रकम और उपयोग पर साफ बात करें। अलग अलग जगह से आने वाले छोटे भुगतान एक सूची में रखें। खरीदारी टालना हो तो कार्ट में रखी चीजें तुरंत मंगाने की जरूरत नहीं। किसी योजना की शर्त अस्पष्ट लगे तो पूरा विवरण मिलने तक रकम रोकना समझदारी होगी।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा अच्छी लगे तो भी आराम की जरूरत खत्म नहीं होती। घर के काम और मेलजोल के बीच पानी पीना और भोजन समय पर लेना याद रखें। स्क्रीन पर लगातार नजर रखने से सामान्य थकान महसूस हो तो कुछ देर दूर देखें और काम रोकें। शाम को हल्का टहलना मन को दिन की भागदौड़ से बाहर ला सकता है। बहुत भारी भोजन केवल साथ निभाने के लिए न लें। अपने शरीर की सुविधा देखकर मात्रा चुनें। नींद से पहले परिवार की चर्चा को शांत विषय पर समेटना अच्छा रहेगा।
आज की सलाह: घर की छोटी जरूरत समझें और अपनी बात कहने से पहले सुनें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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