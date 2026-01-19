Hindustan Hindi News
धर्म न्यूज़dhanu rashifal sagittarius daily horoscope jan 20 2026 career health finance
धनु राशिफल 20 जनवरी : सेहत और संपत्ति पर रखें ध्यान, करियर में मिलेगी नई उड़ान

धनु राशिफल 20 जनवरी : सेहत और संपत्ति पर रखें ध्यान, करियर में मिलेगी नई उड़ान

संक्षेप:

sagittarius daily horoscope: धनु राशिफल 20 जनवरी 2026: आज सेहत और निवेश में बरतें सावधानी। जानें करियर में बदलाव के अवसर और प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के उपाय।

Jan 19, 2026 11:05 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे. एन. पांडेय
sagittarius daily horoscope: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है, जहां आपको अपनी समस्याओं का सामना एक मुस्कुराहट के साथ करने की सलाह दी जाती है। आज आपकी लव लाइफ काफी जीवंत रहेगी और ऑफिस का शेड्यूल काफी व्यस्त रहने वाला है। हालांकि, सेहत और धन के मामले में आपको कुछ कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आज आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, आइए जानते हैं।

धनु लव राशिफल

आज आपको प्रेम के नए आयाम तलाशने का मौका मिलेगा, जहां रिश्तों में किसी भी तरह की परेशानी नजर नहीं आती है। जो महिलाएं यात्रा पर हैं, उन्हें अपने साथी से बात करके अपनी भावनाओं का इजहार करना चाहिए। व्यक्तिगत मामलों में अपने पार्टनर का भरोसा बनाए रखना बेहद जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे कि आप अपने विचार या सिद्धांत उन पर थोपने की कोशिश न करें। जिन जोड़ों के बीच दूरियां आ गई थीं, उनमें से कुछ आज सुलह कर सकते हैं, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को सावधान रहना चाहिए कि किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप उनके पारिवारिक जीवन को प्रभावित न करे।

धनु करियर राशिफल

कार्यस्थल पर आपका अनुशासन आज आपको सकारात्मक परिणाम दिलाएगा। ऑफिस में ऐसे मौके आ सकते हैं जहां आपको गुस्सा आए, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है क्योंकि इससे आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल पर बुरा असर पड़ सकता है। आज शेफ, आर्किटेक्ट, कंटेंट डेवलपर, एसईओ (SEO) विशेषज्ञ, इंटीरियर डिजाइनर और बैंकर्स के लिए नौकरी बदलने के योग बन रहे हैं। जो छात्र विदेश की यूनिवर्सिटी में आवेदन कर रहे हैं, उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे आज बड़े फैसले लेने से बचें, और यदि कोई नया विचार या प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो दिन के दूसरे हिस्से का चुनाव करें।

धनु आर्थिक राशिफल

आज आपको धन से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यही स्थिति आपको पुराने बकाया कर्ज चुकाने में भी मदद करेगी। परिवार के भीतर संपत्ति को लेकर छोटे-मोटे विवाद होने की संभावना है। महिलाओं को फंड से जुड़ी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जो उनके पारिवारिक जीवन पर असर डाल सकती हैं। आज के दिन रियल एस्टेट और जुए से पूरी तरह दूर रहें, क्योंकि इसमें आपको धन की हानि हो सकती है। यदि व्यापारियों को पैसों की कमी महसूस होती है, तो कोई क्लाइंट या पार्टनर मददगार साबित हो सकता है।

धनु हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने वाला है क्योंकि आपको गले में संक्रमण या वायरल बुखार हो सकता है, जिससे आपका डेली शेड्यूल प्रभावित होगा। जिन लोगों को पहले से दिल की बीमारी है, उनके लिए दिन का दूसरा हिस्सा काफी महत्वपूर्ण है। महिलाओं को माइग्रेन या त्वचा से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जबकि पुरुषों को खान-पान में तेल और मिठाई कम करने की जरूरत है। जिम जाने वाले लोग वजन उठाते समय सावधानी बरतें और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें।

धनु राशि के महत्वपूर्ण लक्षण और शुभ कारक

धनु राशि के जातक अपनी बुद्धिमानी, व्यावहारिकता और साहस के लिए जाने जाते हैं, हालांकि वे कभी-कभी भुलक्कड़ या चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। इस राशि का स्वामी बृहस्पति है और इसका तत्व अग्नि है। ज्योतिष के अनुसार, आज आपके लिए हल्का नीला रंग और 6 अंक शुभ रहने वाला है। बेहतर परिणामों के लिए आप पीला पुखराज धारण कर सकते हैं और गुरुवार का दिन आपके लिए सबसे अनुकूल होता है।

