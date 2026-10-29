धनु राशिफल 29 अक्टूबर: हर बात पर जवाब देना जरूरी नहीं, आज इन 3 मामलों में संभलकर चलें
29 अक्टूबर को धनु राशि वालों के लिए कामकाज, पैसों और रिश्तों के मामलों में सोच-समझकर आगे बढ़ने का दिन है। नौकरी में अधूरे काम पूरे करने और सहकर्मियों से बातचीत में स्पष्टता रखने की जरूरत रहेगी। आर्थिक मामलों में कर्ज, बीमा और साझा पैसों से जुड़े दस्तावेज ध्यान से जांचें।
Dhanu Rashifal 29 October 2026, Sagittarius Horoscope Today: उनतीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के छठे भाव में रहेगा। उलझे हुए छोटे काम, अधूरे उत्तर और रोजमर्रा की व्यवस्था पर ध्यान देना उपयोगी हो सकता है। किसी समस्या को बड़ा नाम देने से पहले उसका हल करने योग्य हिस्सा पहचानें। रात में चंद्रमा मिथुन राशि के सातवें भाव में जाएगा। तब बातचीत और साझा योजना का महत्व बढ़ सकता है, हालांकि दूसरे व्यक्ति का सहयोग सुनिश्चित नहीं है। अपने हिस्से की तैयारी रखते हुए सहायता मांगें। दिन की उपयोगिता किसी प्रतिद्वंद्वी को हराने से नहीं, बल्कि काम की वास्तविक प्रगति और संभाली जा सकने वाली जिम्मेदारियों से आंकना बेहतर रहेगा।
धनु राशि का करियर राशिफल
शनि मीन राशि के चौथे भाव में वक्री हैं। घर की जिम्मेदारियों और मन की स्थिरता को काम की योजना में वास्तविक जगह देनी होगी। यदि घर से काम करते हैं तो उपलब्ध समय और व्यवधानों के बारे में सहकर्मियों को पहले बता दें। लगातार छोटे प्रयास आज बड़े अधूरे संकल्प से अधिक उपयोगी होंगे। बुध तुला राशि के ग्यारहवें भाव में वक्री हैं, इसलिए समूह में साझा किए निर्देश और पुराने संपर्क से मिली सूचना की पुष्टि करें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सफलता मानकर ढील न दें। प्रश्न हल करने के बाद तरीका और समय दोनों जांचें। कारोबारी चर्चा में जरूरी व्यावसायिक जानकारी ही साझा करें, लेकिन सामान्य असहमति को छिपी शत्रुता न मानें। किसी सहकर्मी के साथ जिम्मेदारी बांटें तो काम की सीमा और समीक्षा का तरीका स्पष्ट रखें।
धनु राशि का आर्थिक राशिफल
गुरु कर्क राशि के आठवें भाव में उच्च हैं। यहां उच्च स्थिति भी साझा धन, देनदारियों और अनिश्चित भुगतान की जांच की जरूरत समाप्त नहीं करती। बीमा, कर, ऋण या संयुक्त खाते का कोई मामला हो तो दस्तावेज देखकर ही निष्कर्ष निकालें। अचानक मिलने वाली रकम की उम्मीद पर खर्च न बढ़ाएं। यदि उधार लेने की जरूरत है तो वापसी के साधन और कुल लागत पहले समझें। केवल आज की राहत पर्याप्त आधार नहीं है। किसी की जमानत या आर्थिक जिम्मेदारी लेने से पहले अपनी सीमा तय करें। परिवार के साझा खर्च में किसका कितना हिस्सा है, यह साफ रखना उपयोगी रहेगा। भुगतान में अस्पष्टता हो तो शांत ढंग से लिखित विवरण मांगें।
धनु राशि का लव राशिफल
राहु कुंभ राशि के तीसरे भाव में और केतु सिंह राशि के नौवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अपनी पहल और स्थापित सलाह या मान्यताओं के बीच विवेक रखने का विषय उठाती है। रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति की राय सुन सकते हैं, पर फैसला अपने संवाद और वास्तविक परिस्थिति के आधार पर करें। यदि साथी से कोई बात छूट गई है तो उसे संक्षेप में स्पष्ट करें, लंबी सफाई जरूरी नहीं। रात में साझा कार्यक्रम पर बात हो तो दोनों की सुविधा पूछें। परिवार में बुजुर्ग की राय से असहमत होने पर सम्मान के साथ अपना कारण रखें। अकेले हैं तो नया परिचय धीरे समझें। तुरंत निजी बातें बताना आवश्यक नहीं।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल
दिनचर्या को बहुत कठोर बनाने के बजाय निभाने योग्य रखें। काम के बीच भोजन भूल जाना और फिर एक साथ अधिक खा लेना असुविधाजनक हो सकता है। पानी पास रखें और लंबे बैठने के बीच शरीर को हल्का चलाएं। यदि घर और काम की मांग से थकान हो तो आराम को बचा हुआ समय न मानें, उसके लिए जगह तय करें। लगातार बनी परेशानी पर योग्य चिकित्सक से सलाह लें। सामान्य थकान को निश्चित बीमारी या किसी बाहरी विरोध का संकेत समझने से बचें। रात की बातचीत लंबी हो रही हो तो नींद की जरूरत स्पष्ट कह सकते हैं।
शुभ अंक- 3
शुभ रंग- पीला
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- अटके काम की सूची में हर विषय के सामने अगला छोटा कदम लिखें। साझा भुगतान का हिसाब संबंधित व्यक्ति से मिलाएं। मदद मांगते समय बताएं कि आपको जानकारी चाहिए, समय चाहिए या किसी खास काम में सहयोग।
क्या न करें- बिना प्रमाण किसी सहकर्मी को विरोधी न मानें और जवाबी बहस में निजी जानकारी साझा न करें। भविष्य की अनिश्चित आय को ऋण चुकाने का पक्का साधन न बनाएं। परीक्षा की तैयारी में केवल अनुमानित प्रश्नों पर निर्भर न रहें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि