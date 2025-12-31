धनु राशिफल 31 दिसंबर: आज धनु राशि वाले इन 3 चीजों से करें परहेज, ऑफिस में मिलेगी नई जिम्मेदारी

संक्षेप: Sagittarius Horoscope Rashifal 31 December 2025 Future Predictions: राशिचक्र में 10वीं राशि धनु की है। इस राशि का स्वामी ग्रह गुरु है। जानें आज यानी 31 दिसंबर का दिन धनु राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है?

Sagittarius Horoscope 31 December 2025: धनु राशि वाले आज अपने रिश्ते में अपनापन बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चुनौतियां आएंगी लेकिन इसका सामना समझदारी से करें। इन्वेस्टमेंट करते वक्त सतर्क रहें। हो सके तो आज इससे बचने की ही कोशिश करें। सेहत संबंधी दिक्कत रह सकती है। पैसों से मामले में समझदारी दिखाने की जरूरत है। बाकी आज आपका पूरा दिन कैसा जाने वाला है? ये जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

धनु लव राशिफल 31 दिसंबर धनु राशि वाले आज अपने रिलेशनशिप में सिर्फ पॉजिटिव चीजों को ही महत्व दें। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एफर्ट्स डालें। पार्टनर के साथ मिलकर कुछ ऐसी एक्टिविटी करें, जिससे रिश्ते में एक अच्छा मोड़ आए। आज अपनी दिल की बात खुलकर कह डालिए। सामने से आज आपको अच्छा रिस्पॉन्स ही मिलेगा। आज रिश्ते में आपका व्यवहार काफी मायने रखने वाला है। अगर किसी बात को लेकर तकरार होती है तो इसे अपने रिश्ते पर हावी ना होने दें। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं वो आज कुछ दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। जो लड़कियां सिंगल हैं, उन्हें आज प्रपोजल मिल सकता है। शादीशुदा महिलाएं परिवार में किसी तीसरे की दखलअंदाजी से परेशान हो सकती हैं।

धनु करियर राशिफल 31 दिसंबर आज धनु राशि वाले ऑफिस में नई जिम्मेदारी लेने से ना हिचकें। नई जिम्मेदारी आपकी प्रोफाइल में आगे चलकर चार चांद लगा सकती है। आपकी परफॉर्मेंस पर ध्यान रखा जा रहा है, ऐसे में गलती ना करें। आने वाले समय में आपका प्रमोशन हो सकता है। आईटी, एनीमेशन या आर्किटेक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में कुछ लोगों को आज हल्की दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है कि काम दोबारा करना पड़ जाए। आज अपने टेक्निकल स्किल्स को अपडेट करेंगे तो आगे चलकर इसका खूब फायदा मिलेगा। कुछ महिला जातकों को आज अपनी टीम को संभालने में दिक्कत आ सकती है। हालांकि समझदारी से फैसला लिया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है।

धनु मनी राशिफल 31 दिसंबर आज धनु राशि वालों को पैसों से जुड़ी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि इसका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर नहीं दिखेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना है तो इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा ही चुनें। दोस्त या फिर भाई-बहन को पैसों को लेकर दिक्कत आएगी। ऐसे में हो सकता है कि आज आपको उनकी मदद करनी पड़ें। रिस्की इन्वेस्टमेंट के बारे में आज भूलकर भी ना सोचें। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज पेमेंट के वक्त सतर्क रहना चाहिए।

धनु स्वास्थ्य राशिफल 31 दिसंबर अच्छी सेहत के लिए रूटीन को फॉलो करना जरूरी है। ठंड में लापरवाही ना करें। खानपान ठीक रखें। बाहर का खाना ना खाएं। कोल्ड ड्रिंक, चाय और कॉफी से परहेज करेंगे तो सही होगा। कुछ महिला जातक आज स्त्री रोग से परेशान हो सकती हैं। बच्चों को आज वायरल बुखार हो सकता है। वहीं कुछ लोगों को खांसी की दिक्कत हो सकती है। कुछ लोग डाइजेशन की दिक्कत से परेशान होंगे। बुजुर्ग लोग आज सिरदर्द और पैर के जोड़ों के दर्द से परेशान होंगे। पेट संबंधित दिक्कत भी हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com