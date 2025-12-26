Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़dhanu rashi ke liye 2026 kaisa rahega sagittarius health horoscope 2026 january to december full prediction and remedies
Sagittarius Health Horoscope 2026: तनाव के साथ होगी नए साल की शुरुआत, जानें किन महीनों में मिलेगा आराम?

Sagittarius Health Horoscope 2026: तनाव के साथ होगी नए साल की शुरुआत, जानें किन महीनों में मिलेगा आराम?

संक्षेप:

Sagittarius Health Complete Prediction 2026: नया साल धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के मामले में मिला-जुला रहने वाला है। हालांकि कुछ उपायों के जरिए नए साल को सही बनाया जा सकता है। नीचे जानें 2026 में धनु राशि के जातकों की सेहत कैसी रहने वाली है? 

Dec 26, 2025 05:40 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Sagittarius Health Horoscope 2026: कहा जाता है कि अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी होता है। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो जिंदगी की बाकी चीजों भी सही लगती हैं। हर कोई जानना चाहता है कि उसके लिए नया साल कैसा होने वाला है। आत बात करेंगे धनु राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में। जानते हैं कि धनु राशि वालों का स्वास्थ्य नए साल यानी 2026 में कैसा रहेगा। ज्योतिषीय गणना के आधार पर धनु राशि वालों के लिए साल 2026 में सेहत घटती-बढ़ती रहेगी। शनि इस राशि के चौथे भाव में होगा और इसका मतलब होता है कि घर का अच्छा माहौल मिलेगा। आराम रहेगा। साथ ही इमोशनल सिक्योरिटी उनके लिए जरूरी होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गुरु धनु राशि के जातकों के सातवें घर में 21 मई तक रहने वाला है और ऐसे में इन लोगों की जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ सकती है। इस वजह से आराम करने वाला समय जा सकता है क्योंकि बैक टू बैक कुछ ना कुछ काम लगा ही रहेगा और जिसे पूरा करना भी जरूरी होगा। 21 मई के बाद गुरु का आठवें घर में जाएंगे और यही वो समय होगा जब अपनी सेहत पर धनु राशि वालों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अच्छी सेहत के लिए इस दौरान रूटीन को बिना किसी रुकावट के फॉलो जरूर करें। नीचे विस्तार से जानें कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2026 तक धनु राशि वालों की सेहत कैसे रहेगी और इन्हें किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है?

धनु स्वास्थ्य राशिफल (जनवरी से मार्च 2026)

2026 की शुरुआत में धनु राशि वालों की एनर्जी ठीक-ठाक रहेगी। हालांकि इस दौरान आराम कम मिलेगा। इस दौरान सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा, जिस वजह से आराम का समय नहीं मिलेगा। इस दौरान शनि एक्टिव होगा और इस वजह से घर में कुछ दिन के लिए तनाव का माहौल भी हो सकता है। इस वजह से इसका असर नींद पर भी पड़ेगा।

उपाय: इस दौरान धनु राशि वाले शाम के समय शांति बनाकर रखें। समय पर खाना खाने की पूरी कोशिश करें। देर रात भारी भोजन ना खाएं। साथ ही इस टाइमलाइन में हल्की-फुल्की एक्टिविटी करते रहिए ताकि एनर्जी बनी रहे।

ये भी पढ़ें:2026 सीक्रेट मंत्र: राशि के हिसाब से जानें नए साल का सीक्रेट मंत्र
ये भी पढ़ें:बार-बार टूट रहे रिश्ते से हैं परेशान? शनि के इन 3 उपायों से मिलेगा आराम

धनु स्वास्थ्य राशिफल (अप्रैल से जून 2026)

नए साल पर अप्रैल से जून तक का महीना धनु राशि के जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। 21 मई के बाद सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। किसी भी तरह की चीज को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। इस दौरान गुरु आठवें भाव में एक्टिव हो जाएगा। इस वजह से इस टाइम पीरियड में सहनशक्ति और इम्यूनिटी पर ध्यान देना जरूरी है।

उपाय: अप्रैल से जून महीने के बीच धनु राशि के जातक ज्यादा काम करने से बचें। जरूरत लगे तो बिना किसी भी हिचक के आराम जरूर करें। अगर कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर को बिना किसी देरी के दिखाएं। समय पर चेकअप करवाना जरूरी है। थकान हो तो इसे नजरअंदाज ना करें। साथ ही डाइजेशन से जुड़ी समस्या को भी नजरअंदाज ना करें।

धनु स्वास्थ्य राशिफल (जुलाई से सितंबर 2026)

धनु राशि के जातकों के लिए ये टाइम पीरियड काफी अनुशासन वाला रहेगा। इस दौरान शनि आपको इस बात का एहसास दिलाएंगे कि इमोशनल रूप से अगर तनाव हो तो इसका असर सेहत पर कितना पड़ता है। जुलाई से सितंबर महीने के बीच ओवरथिंकिंग करने से बचें।

उपाय: इस टाइम पीरियड के दौरान घर में शांति बनाकर रखें। साथ ही इस दौरान ज्यादा ट्रैवल करना भी अवॉइड ही करें। अपने रूटीन में हल्की एक्सरसाइज को जरूर शामिल करें। साथ ही नींद पूरी लें।

धनु स्वास्थ्य राशिफल (अक्टूबर से दिसंबर 2026)

अगर आप शुरुआत से ही अपने सही रूटीन को फॉलो करते आएंगे तो साल का अंत सही होगा। इस दौरान मानसिक स्थिति बेहतर होगी। साथ ही सेहत से जुड़ी दिक्कतें कम होंगी। इस दौरान घर का माहौल भी अच्छा होगा। बस एक बात का ख्याल रखें कि बदलते मौसम से होने वाले बदलाव को नजरअंदाज ना करें।

उपाय: इस टाइमलाइन में चाहें कुछ भी हो जाए अपने रूटीन को लगातार फॉलो करें। साथ ही अपनी सेहत में होने वाले बदलाव को नजरअंदाज ना करें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Sagittarius Horoscope horoscope 2026 Rashifal 2026
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने