Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

धनु राशिफल 20 जून 2026: आज मिलेगी बच्चों से जुड़ी गुड न्यूज, रुके काम बनेंगे

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Dhanu Rashifal 20 June 2026: धनु राशि वालों को आज भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। वहीं बच्चों से जुड़ी कोई गुड न्यूज मिलेगी जिससे मन खुश रहेगा। पढ़ें आज का राशिफल।

धनु राशिफल 20 जून 2026: आज मिलेगी बच्चों से जुड़ी गुड न्यूज, रुके काम बनेंगे

Sagittarius Horoscope Today: चंद्रमा सिंह में और शनि मीन में होने से हौसला भी रहेगा और जिम्मेदारी का एहसास भी। यही मिश्रण आज आपके पक्ष में काम कर सकता है। दिन कुल मिलाकर अच्छा है। कई काम उम्मीद से बेहतर बनते दिखेंगे। भाग्य साथ देता महसूस होगा, लेकिन यह साथ उन्हीं को ज्यादा दिखेगा जो तैयारी के साथ चलेंगे। सुबह का समय किसी जरूरी निर्णय, कॉल या आवेदन के लिए अच्छा रहेगा। 09:25 के बाद पूर्वा फाल्गुनी का असर मन को थोड़ा खुला और लोगों से जुड़ने वाला बनाएगा। घर में बना साधारण खाना भी आज सुकून देगा और आपको याद दिलाएगा कि स्थिरता छोटी बातों से आती है। बच्चों से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। उनके काम, सम्मान या उपलब्धि से आपका मन गर्व महसूस करेगा। समाज में भी आपकी छवि बेहतर बन सकती है। फिर भी एक कोना ऐसा रहेगा जहां मन पूरी तरह शांत नहीं होगा। बेचैनी रहे तो उसे बेवजह का डर न मानें। यह केवल अधिक उम्मीदों का असर भी हो सकता है। देर दोपहर में जल्द नतीजा निकालने या किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर देखने से बचें।

प्रेम और रिश्ते

जीवनसाथी के साथ संभलकर चलना जरूरी है। बात छोटी शुरू होकर पुरानी नाराजगी तक पहुंच सकती है, इसलिए समय रहते रुकना बेहतर रहेगा। आप सही हों, यह संभव है, पर आज तरीका ज्यादा मायने रखेगा। बच्चों से मिली खुशी रिश्तों का तनाव कुछ कम कर सकती है। यदि घर में कोई उपलब्धि का माहौल बने, तो उसी बहाने साथ बैठना अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध में उम्मीद बनी रहेगी, पर अनदेखी या रूखेपन से दूरी आ सकती है। एक साधारण संदेश, हाल पूछ लेना, या खाने की मेज पर बिना फोन के बैठना काफी असर कर सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति की बात पर साथी को परखना ठीक नहीं होगा।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वालों के लिए आज खुल सकते हैं नए मौके, लेकिन जल्दबाजी पड़ सकती है भारी

शिक्षा और करियर

करियर में अच्छा संकेत है। आपकी मेहनत नोटिस हो सकती है और कुछ काम अपेक्षा से जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग इंटरव्यू, प्रस्तुति, आवेदन या नई जिम्मेदारी की तैयारी में हैं, उनके लिए आत्मविश्वास उपयोगी रहेगा। शनि मीन में होने से आधार मजबूत रखने की जरूरत है। इसलिए केवल उत्साह से नहीं, तैयारी से आगे बढ़ें। विद्यार्थियों के लिए दिन लाभकारी है। पढ़ाई का प्लान पहले से बना हो, तो आज उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर सिलेबस ज्यादा लग रहा है, तो पहले जरूरी हिस्से पूरे करें। कारोबारियों के लिए यात्रा, संपर्क और विस्तार के संकेत हैं, पर हर प्रस्ताव तुरंत पकड़ना जरूरी नहीं। किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की प्रतिक्रिया काम आएगी। बच्चों की सफलता से प्रेरणा भी मिलेगी और जिम्मेदारी भी याद रहेगी।

ये भी पढ़ें:मकर राशि वालों को आज हर कदम फूंक-फूंककर रखना होगा, छोटी चूक पड़ सकती है भारी

धन और वित्त

आर्थिक पक्ष दिन की मजबूत कड़ी बन सकता है। कमाई उम्मीद से ऊपर जा सकती है, या कोई ऐसा लाभ मिल सकता है जिसकी आपने बहुत उम्मीद नहीं की थी। यह व्यापार, कमीशन, प्रोत्साहन, या किसी अटकी रकम के आने के रूप में हो सकता है। फिर भी खुशी में वादा ज्यादा न करें। अगर अतिरिक्त पैसा आए, तो पहले उसका उपयोग तय करें। घर, बच्चों, फीस, या लंबित भुगतान को प्राथमिकता देना अच्छा रहेगा। जोखिम वाले कदम का मन बने, तो उसे आज अंतिम रूप न दें। भाग्य साथ है, पर गणना साथ रहनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:शनि का लोहे का पाया साल 2027 में किस राशि पर, 6 राशियां होंगी प्रभावित

स्वास्थ्य और कल्याण

शरीर सामान्य रहेगा, लेकिन मन इधर उधर भाग सकता है। इससे बेचैनी, ध्यान टूटना, या जल्दी ऊबने जैसी स्थिति बन सकती है। सुबह स्नान के बाद दस मिनट चुपचाप बैठना लाभ देगा। बहुत मीठा या बहुत मसालेदार खाने से सुस्ती और चंचलता दोनों बढ़ सकती हैं। दोपहर में थोड़ा विराम लें। बच्चों या काम की खुशी में अपनी थकान अनदेखी न करें। रात में दिमाग चल रहा हो, तो अगले दिन की सूची लिखकर मन हल्का करें।

आज की सलाह: खुशी मिले तो संभालकर रखें, और रिश्ते में बहस से पहले आवाज का ताप कम करें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने