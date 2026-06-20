धनु राशिफल 20 जून 2026: आज मिलेगी बच्चों से जुड़ी गुड न्यूज, रुके काम बनेंगे

Dhanu Rashifal 20 June 2026: धनु राशि वालों को आज भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। वहीं बच्चों से जुड़ी कोई गुड न्यूज मिलेगी जिससे मन खुश रहेगा। पढ़ें आज का राशिफल।

Sagittarius Horoscope Today: चंद्रमा सिंह में और शनि मीन में होने से हौसला भी रहेगा और जिम्मेदारी का एहसास भी। यही मिश्रण आज आपके पक्ष में काम कर सकता है। दिन कुल मिलाकर अच्छा है। कई काम उम्मीद से बेहतर बनते दिखेंगे। भाग्य साथ देता महसूस होगा, लेकिन यह साथ उन्हीं को ज्यादा दिखेगा जो तैयारी के साथ चलेंगे। सुबह का समय किसी जरूरी निर्णय, कॉल या आवेदन के लिए अच्छा रहेगा। 09:25 के बाद पूर्वा फाल्गुनी का असर मन को थोड़ा खुला और लोगों से जुड़ने वाला बनाएगा। घर में बना साधारण खाना भी आज सुकून देगा और आपको याद दिलाएगा कि स्थिरता छोटी बातों से आती है। बच्चों से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। उनके काम, सम्मान या उपलब्धि से आपका मन गर्व महसूस करेगा। समाज में भी आपकी छवि बेहतर बन सकती है। फिर भी एक कोना ऐसा रहेगा जहां मन पूरी तरह शांत नहीं होगा। बेचैनी रहे तो उसे बेवजह का डर न मानें। यह केवल अधिक उम्मीदों का असर भी हो सकता है। देर दोपहर में जल्द नतीजा निकालने या किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर देखने से बचें।

प्रेम और रिश्ते जीवनसाथी के साथ संभलकर चलना जरूरी है। बात छोटी शुरू होकर पुरानी नाराजगी तक पहुंच सकती है, इसलिए समय रहते रुकना बेहतर रहेगा। आप सही हों, यह संभव है, पर आज तरीका ज्यादा मायने रखेगा। बच्चों से मिली खुशी रिश्तों का तनाव कुछ कम कर सकती है। यदि घर में कोई उपलब्धि का माहौल बने, तो उसी बहाने साथ बैठना अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध में उम्मीद बनी रहेगी, पर अनदेखी या रूखेपन से दूरी आ सकती है। एक साधारण संदेश, हाल पूछ लेना, या खाने की मेज पर बिना फोन के बैठना काफी असर कर सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति की बात पर साथी को परखना ठीक नहीं होगा।

शिक्षा और करियर करियर में अच्छा संकेत है। आपकी मेहनत नोटिस हो सकती है और कुछ काम अपेक्षा से जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग इंटरव्यू, प्रस्तुति, आवेदन या नई जिम्मेदारी की तैयारी में हैं, उनके लिए आत्मविश्वास उपयोगी रहेगा। शनि मीन में होने से आधार मजबूत रखने की जरूरत है। इसलिए केवल उत्साह से नहीं, तैयारी से आगे बढ़ें। विद्यार्थियों के लिए दिन लाभकारी है। पढ़ाई का प्लान पहले से बना हो, तो आज उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर सिलेबस ज्यादा लग रहा है, तो पहले जरूरी हिस्से पूरे करें। कारोबारियों के लिए यात्रा, संपर्क और विस्तार के संकेत हैं, पर हर प्रस्ताव तुरंत पकड़ना जरूरी नहीं। किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की प्रतिक्रिया काम आएगी। बच्चों की सफलता से प्रेरणा भी मिलेगी और जिम्मेदारी भी याद रहेगी।

धन और वित्त आर्थिक पक्ष दिन की मजबूत कड़ी बन सकता है। कमाई उम्मीद से ऊपर जा सकती है, या कोई ऐसा लाभ मिल सकता है जिसकी आपने बहुत उम्मीद नहीं की थी। यह व्यापार, कमीशन, प्रोत्साहन, या किसी अटकी रकम के आने के रूप में हो सकता है। फिर भी खुशी में वादा ज्यादा न करें। अगर अतिरिक्त पैसा आए, तो पहले उसका उपयोग तय करें। घर, बच्चों, फीस, या लंबित भुगतान को प्राथमिकता देना अच्छा रहेगा। जोखिम वाले कदम का मन बने, तो उसे आज अंतिम रूप न दें। भाग्य साथ है, पर गणना साथ रहनी चाहिए।

स्वास्थ्य और कल्याण शरीर सामान्य रहेगा, लेकिन मन इधर उधर भाग सकता है। इससे बेचैनी, ध्यान टूटना, या जल्दी ऊबने जैसी स्थिति बन सकती है। सुबह स्नान के बाद दस मिनट चुपचाप बैठना लाभ देगा। बहुत मीठा या बहुत मसालेदार खाने से सुस्ती और चंचलता दोनों बढ़ सकती हैं। दोपहर में थोड़ा विराम लें। बच्चों या काम की खुशी में अपनी थकान अनदेखी न करें। रात में दिमाग चल रहा हो, तो अगले दिन की सूची लिखकर मन हल्का करें।