धनु और मकर राशि को किस चीज की तीव्र इच्छा देंगे राहु, केतु का भी असर
Prediction: राहु और केतु के बदलाव के कारण के कारणसाल 2027 में क्या खास होने वाला है। धनु और मकर राशि 5 दिसंबर से काफी कुछ बदलने वाले हैं।
राहु और केतु का गोचर इस साल का बसे बड़ा गोचर है। सबसे पहले जानना होगा कि राहु शनि के घर में जा रहे हैं। ऐसे में शनि के पद कौन से हैं, इसके लिए आपको नौकरी पद मेहनत और नियम के बारे में जानना होगा, ये शनि के कारक है। राहु इसकी राशि में आ रहे हैं, इन जगहों पर आपको तीव्र इच्छा पैदा करेगा। केतु चंद्रमा की राशि में आ रहे हैं तो मन माता और नींद में केतु दिक्कत देगा। बस एक चीज आपको समझनी है कि आपको शार्टकट में कोई काम नहीं करना है।
मकर राशि के लिए राहु क्या लेकर आए हैं?
राहु मकर राशि वालों की राशि में आ रहे हैं। केतु सातवें भाव में आ रहे हैं। राहु चाहेंगे कि आप बड़ा नाम कमाएंगे। केतु आपकी जीवनसाथी से लड़ाई करवाएंगे। राहु काम आएंगे, लेकिन केतु के कारण जीवनसाथी को साथ लेकर चलें। अब आपको नया काम करने की चाह बढ़ेगी। आप जिद से आगे निकलना चाहेंगे। घबराहट और एलर्जी आपको हो सकती है। वैवाहिक लाइफ में आप लोग एक साथ नहीं रहा चाहेंगे। आप किसी और को पसंद भी कर सकते हैं। आपके लिए विदेश जाने के योग भी बन सकते हैं, लेकिन पिता से आपकी सहमति नहीं बन पाएंगी। जून से अक्टूबर 2027 का समय आपके लिए भारी समय है। इस दौरान थोड़ा ध्यान रखें। नौकरी में भी अच्छी भूमिका मिल सकती है। अपने लाइफ पार्टनर पर ध्यान दें, उनको हर जगह साथ लेकर चलें तो और पैसा आएगा। नशा ना करें तो आप और आगे बढ़ेंगे।
धनु राशि वालों के लिए राहु क्या लाएं हैं?
धनु आपके दूसरे भाव में आए है केतु आठवें भाव में कमाने की भूख बढ़ेगी और पैसा जितना जहां से आएगा और उतनी ही जल्दी से जाएगा। शरीर को लेकर खास ध्यान दें। आपको कमीशन और दूसरी आय के बारे में आप बाहर देखेंगे। इसके अलावा किसी से सही बात ना छिपाएं। केतु आपको छोटे रोग को अचानक बड़ा कर देंगे। इसलिए खास ध्यान रखें। रिसर्च वालों के लिए आपके लिए अच्छा समय रहेगा। आपके विरोधी दबेंगे, लेकिन आपको कद बढ़ाने का नशा होगा। पैतृक संपत्ति का पैसा आपको मिल सकता है। मार्च 2027 में आपका दुर्घटना आदि भी आपके लिए दिक्कत वाला हो सकता है। परिवार को लेकर आपको खास ध्यान देना है। कोर्ट कचहरी का मसला भी इस दौरान बन सकता है।
राहु के इस गोचर में आपको किससे बचना चाहिए?
शनि कर्म, अनुशासन, संघर्ष, न्याय, मेहनत और कर्मफल भी हैं तो जब राहु शनि की मकर राशि में जाते हैं तो महत्वाकांक्षा सत्ता की इच्छा में बदलाव हो सकते हैं। इस दौरान अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है तो आपको ये जल्दी सफल होने की तीव्र इच्छा उत्पन्न करेगा, ऐसे में आप गलत काम या फैसले के जरिए या शार्टकट के जरिए भी आपके काम को बढ़ाएगा। ऐसे समय में आपको झूठ, धोखा, नशा या अनैतिक कार्यों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसके अलावा यह याद रखना चाहिए कि ग्रह शांति के उपाय तभी फल प्रदान करते हैं, जब आपके कर्म शुद्ध हो।
राहु के गलत प्रभावों से बचने के लिए क्या दान करें
काले तिल का दान करें।
जरुरतमंदों को भोजन कराएं।
मजदूरों की सहायता करें।
काली उड़द की दाल का दान करें।
निर्धनों को अनाज और कपड़े दें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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