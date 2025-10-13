Hindustan Hindi News
धनतेरस के दिन गुरु गोचर, इन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, देखें क्या आपको भी होगा लाभ

इस साल धनतेरस के दिन यानी 18 अक्टूबर 2025 को एक खास ज्योतिषीय घटना घटने जा रही है। इस दिन देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि बदलकर मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में बृहस्पति को बेहद शुभ और प्रभावशाली ग्रह माना गया है। इसे ज्ञान, शिक्षा, संतान, भाग्य, संपत्ति और समृद्धि का कारक कहा जाता है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 03:46 PM
जब गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करते हैं, तो इसका प्रभाव कई राशियों के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव लाता है। यह गोचर धनतेरस के दिन होने से इसका प्रभाव और भी शुभ माना जा रहा है। इस समय ज्ञान, धर्म, दान और आस्था से जुड़ी गतिविधियाँ शुभ फल देंगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और कुछ लोगों को नई शुरुआत या प्रमोशन का अवसर मिलेगा। साथ ही, परिवार और रिश्तों में सामंजस्य भी बढ़ेगा। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, कर्क राशि में गुरु का गोचर विशेष रूप से इन राशियों के लिए बेहद लाभकारी रहेगा-

वृषभ राशि: गुरु के गोचर से कम्युनिकेशन स्किल्स और आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोई पुराना प्रयास सफल होगा। भाई-बहनों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और छोटी यात्राओं से लाभ के योग बन रहे हैं। जो लोग मीडिया, लेखन या शिक्षा से जुड़े हैं, उनके लिए समय शानदार रहेगा।

सिंह राशि: गुरु का यह गोचर सिंह राशि वालों के धन और आत्मविश्वास दोनों में वृद्धि करेगा। निवेश से लाभ मिलेगा, और रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। करियर में भी नई जिम्मेदारियाँ और सम्मान बढ़ेगा। परिवार में खुशियां और धार्मिक वातावरण रहेगा।

Astrology in Hindi, Religion News, Spiritual, हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, राशिफल - Hindustan

वृश्चिक राशि: आपकी राशि के भाग्य भाव में गुरु का गोचर होगा, जिससे भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे। विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा या अध्यात्म से जुड़ी दिशा में प्रगति होगी। जो लोग सरकारी क्षेत्र में प्रयासरत हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है। घर-परिवार में भी सौहार्द बना रहेगा।

मीन राशि: आपके लिए यह गोचर बेहद शुभ है, क्योंकि गुरु आपके स्वामी ग्रह हैं। कर्क राशि में उनका प्रवेश रचनात्मकता, संतान सुख, और प्रेम जीवन को मजबूत करेगा। कलाकारों, शिक्षकों और स्टूडेंट्स के लिए यह समय सुनहरा रहेगा। धन लाभ और मान-सम्मान में भी वृद्धि होगी।

ये भी पढ़ें:दिवाली की तिथि को लेकर कंफ्यूजन, जानें 20 या 21 अक्टूबर किस दिन मनेगी दीपावली?

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
