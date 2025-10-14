Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Dhanteras yam deepdaan kaise karna h deepdaan akal mrituye se hoga bachav skandpuran mein h varnan

धनतेरस पर यमराज के लिए जलाएं दीप, अकाल मृत्यु से होता है बचाव, जानें क्या है उपाय

Dhanteras yam deepdaan: धन की देवी माता लक्ष्मी की आराधना का प्रमुख पर्व दीपावली का पंचदिवसीय महा पर्व के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तक पांच दिन तक दीपोत्सव का यह महान पर्व मनाया जाता है।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 02:55 PM
धन की देवी माता लक्ष्मी की आराधना का प्रमुख पर्व दीपावली का पंचदिवसीय महा पर्व के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तक सतत पांच दिन तक दीपोत्सव का यह महान पर्व मनाया जाता है। दीपोत्सव का आरम्भ कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस से होता है। इस साल दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा और धनतेरस 18 अक्टूबर को।

ज्योतिर्विद दिवाक त्रिपाठी ने बताया कि स्कंदपुराण में लिखा है कि कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन लें। इस दिन भगवान विष्णु का भजन करें। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोषकाल में यमराज के लिए दीप समर्पित करें, ऐसा करने से अकालमृत्यु का नाश होता हे। अकाल मृत्यु से बचने के लिए यमराज ने ही उस उपाय का वर्णन किया है। स्कंदपुराण में आप उपाय और मंत्र दोनों पढ़ सकते हैं। यमराज ने उपाय बताया कि कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को हर साल प्रदोषकाल में जो अपने घर के दरवाजे पर उत्तम दीदान करता है, वो भले ही अल्पकाल आयु वाला हो, लेकिन यहां ले आने योग्य नहीं है। दीपदान करते समय इस मंत्र को बोलें- त्रयोदश्यां दीपदानात्‌ सूर्यजः प्रीयतामिति ॥ "त्रयोदशीको दीपदान करनेसे मृत्यु, पाश, दण्ड, काल ओर लक्ष्मीके साथ सूर्यनन्दन यम प्रसन हों ।
मृत्युना पाशदण्डाभ्यां कालेन च मया सह: अर्थ- मृत्यु, यम के पाश और दण्ड, तथा काल से मेरी रक्षा रें।

त्रयोदश्यां दीपदानात्‌: त्रयोदशी के दिन दीपक दान करने से।

सूर्यजः प्रीयतामिति: सूर्यपुत्र यमदेवता प्रसन्न हों।

वह मन्त्र इस प्रकार है- मृत्युना पाशदण्डाभ्यां कालेन च मया सह ।

दिवाली पर्व कैलेंडर- 18 अक्टूबर दिन शनिवार को धनतेरस अर्थात धनवन्तरी जयंती । 19 अक्टूबर दिन रविवार को मास शिवरात्रि, नरक चतुर्दशी और हनुमत् जयन्ती ।
20 अक्टूबर दिन सोमवार को प्रातः श्री हनुमत दर्शन एवं दीपावली का मुख्य पर्व मनाया जाएगा।
21अक्टूबर दिन मंगलवार को स्नान दान की अमावस्या
22 अक्टूबर दिन बुधवार को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा
23 अक्टूबर दिन गुरुवार को भैयादूज, भ्रातृ द्वितीया,

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
