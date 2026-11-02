धनतेरस पर बन रहा विष्कुंभ योग, क्या है यह और लक्ष्मी पूजन और खरीददारी कब करें?
Dhanteras vishkumbh yog: धनतेरस पर इस साल ऐसा कौन सा योग बन रहा है जो शुभ नहीं, इस योग के बारे में जानें और पूजन मुहूर्त भी जानें
इस साल धनतेरस पर विष्कुंभ योग बन रहा है। जो बहुत नकारात्मक माना जाता है। क्या है यह योग और धनतेरस की खरीददारी करना कब शुभ रहेगा। इस साल कब धनतेरस मनाया जाएगा और लक्ष्मी पूजन के लिए कौन सा समय उत्तम रहेगा । यहां हम आपको इस सभी के बारे में जानकारी देंगे। आपको बता दें कि धनतेरस यानी धन त्रयोदशी। इस दिन धन के देवता कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस आरोग्य के देवता धन्वंतरी की पूजा की जाती है, जिससे उत्तम स्वास्थ्य मिले। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गहनें, बर्तन आदि चीजें लाता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर अवतरित हुए थे। उन्हें श्रीविष्णु भगवान का अवतार माना जाता है।
क्या है विषकुंभ योग और कब से लग रहा?
इस साल धनतेरस 6 नवंबर को मनाई जाएगी। इस साल धनतेरस पर हस्त नक्षत्र और विष्कुंभ योग है। इस योग को ज्योतिष में शुभ नहीं बताया गया है। इसका मतलब जानें तो विष से भरा घड़ा। इसलिए इस योग में जो भी अच्छा काम होता है वो विष के समान हो जाता है। खासकर लक्ष्मी पूजन और शुभ कार्यों के लिए यह बिल्कुल सही नहीं है। सबसे पहले आपको इसका टाइम जान लेना चाहिए। यह किस पड़ रहा है। कार्तिक कृष्णपक्ष त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर को प्रात: 10 बजकर 31 मिनट पर लगेगी। इसका समापन 7 नवंबर को प्रात: 10 बजकर 49 मिनट पर होगा। धनतेरस पर खरीददारी और पूजा की बात की जाए तो विष्कुंभ योग का प्रभाव प्रदोष काल में नहीं होता है, इसके साथ ही इस योग के शुरू होने के तीन घड़ी तक इसका असर ज्यादा माना जाता है। इसके बाद इसका असर नहीं माना जाता है। इसलिए जब भी धनतेरस की पूजा करें तो इस योग के 3 घंटे बाद ही कुछ खरीददारी करें। आपको बता दें कि इस योग में यम का दीपदान करना चाहिए। यम का दीपदान करने से आपको घर सेअकाल मृत्यु के भय को दूर करता है।
धनतेरस पूजा का शुभ योग किस समय है?
इस साल धनतेरस परलक्ष्मी पूजन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 बजे तक रहेगा। जबकि वृषभ लग्न में लक्ष्मी पूजा शाम 5:45 से 7:41 बजे तक होगी। धन्वंतरि पूजन आरोग्य और उत्तम स्वास्थ्य के लिए विशेष फलदायी माना गया है। स्त नक्षत्र 5 नवंबर को अर्द्धरात्रि के बाद 3 बजकर 56 मिनट से 6 नवंबर को अर्द्धरात्रि के पश्चात् 4 बजकर 44 मिनट तक रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां