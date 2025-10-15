धनतेरस से लेकर दिवाली तक करें ये उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से बढ़ेगा धन भाग्य

धनतेरस से लेकर दिवाली तक करें ये उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से बढ़ेगा धन भाग्य
संक्षेप: Dhanteras Upay Diwali Ke Upay 2025 : धनतेरस से लेकर दिवाली तक मां लक्ष्मी की विधि विधान के साथ विशेष पूजा की जाती है। ऐसे में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए धनतेरस से लेकर दिवाली तक करें ये खास उपाय -
Dhanteras Upay Diwali Ke Upay: हर साल कार्तिक के महीने में मां लक्ष्मी की विधि विधान के साथ विशेष पूजा की जाती है। 18 अक्टूबर से दिवाली के पांच दिवसीय त्योहार की शुरुआत होगी। इस साल 18 अक्टूबर को धनतेरस, 19 अक्टूबर को छोटी दिवाली यानि नरक चतुर्दशी है और 20 अक्टूबर को दिवाली का महापर्व है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसे में माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए धनतेरस से लेकर दिवाली तक करें ये उपाय-
श्री यंत्र
धनतेरस से लेकर दिवाली तक श्री यंत्र की पूरे विधि-विधान से पूजा जरूर करें। इस यंत्र की पूजा करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।
तुलसी पूजा करें
तुलसी जी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए धन-संपदा बनाए रखने के लिए धनतेरस से लेकर दिवाली तक सुबह और शाम में तुलसी पूजन करें और दीपक जलाएं।
दान करें
सनातन धर्म में दान का महत्व काफी ज्यादा है। इसलिए धनतेरस से लेकर दिवाली तक किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार दान दें। आप भोजन, जल, वस्त्र, धन, फल, घी, बर्तन, धनिया के बीज, आदि का दान करें।
करें पाठ
धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए रोज सुबह और शाम के समय धनतेरस से लेकर दिवाली तक श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इससे दरिद्रता से राहत मिलेगी।
मंत्र जाप
धनतेरस से लेकर दिवाली तक मां लक्ष्मी के मंत्र ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्म्यै नम: का जाप करें। लक्ष्मी माता के मंत्र का जाप करने से धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।