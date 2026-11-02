6 नवंबर को धनतेरस के दिन कर लें ये 5 अचूक उपाय, साल भर मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा
Dhanteras ke din kya kare: धनतेरस का दिन मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन कुछ उपायों को करने से साल भर घर में मां लक्ष्मी का स्थाई वास रहता है।
Dhanteras upay: आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए धनतेरस के दिन कुछ उपायों को करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। हिंदू धर्म में धनतेरस का त्योहार सुख-संपन्नता और वैभव का प्रतीक माना जाता है। पंच दिवसीय दीवाली पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, श्री गणेश जी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वतंरि की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधिपूर्वक पूजा करने के साथ ही कुछ उपायों को करने से साल भर धन का अभाव नहीं होता है। धनतेरस पर किए जाने वाले खास उपाय घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा खींचते हैं। जानें पंडित नरेंद्र उपाध्याय से इस साल धनतेरस का त्योहार कब मनाया जाएगा और किन उपायों से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
धनतेरस कब है:
पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस साल त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर को सुबह 10 बजकर 30 मिनट से और 7 नवंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट तक रहेगी। धनतेरस की पूजा त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में की जाती है। जो कि 6 नवंबर को ही प्राप्त होगी। 7 नवंबर को त्रयोदशी तिथि सुबह ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए धनतेरस का त्योहार 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा।
धनतेरस के उपाय:
1. सूर्यास्त के बाद जलाएं 13 दीये:
हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस के दिन सूर्यास्त के बाद 13 दीपक जलाने चाहिए और इनके पास 13 कौड़ियां रखनी चाहिए। इनमें से पहला दीपक यमराज के नाम का होता है, जिसे घर की दक्षिण दिशा में रखा जाता है। मान्यता है कि आधी रात को इन कौड़ियों को घर के किसी साफ-स्वच्छ कोने में रखने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं।
2. धनवर्षा पोटली बनाएं:
धनतेरस के दिन धनवर्षा पोटली बनाने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है। इस दिन शाम को पूजा के समय एक लाल कपड़े में सात कौड़ियां, तीन गोमती चक्र, हल्दी की गांठ, अक्षत (बिना टूटे चावल) और एक रुपए का सिक्का बांधकर इसकी पूजा करें। पूजा के बाद इसे धन रखने के स्थान या तिजोरी में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से साल भर धन का अभाव नहीं रहता है।
3. साबुत धनिया मां लक्ष्मी को करें अर्पित:
धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि को साबुत धनिया अर्पित करना चाहिए। बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांटें और कुछ हिस्सा तिजोरी में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी का घर पर स्थाई वास रहता है।
4. कुबेर यंत्र की स्थापना करें:
धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र की स्थापना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र स्थापित करना चाहिए। स्थापना के समय 'ॐ यक्षाय कुबेराय नमः' मंत्र का जाप करने से भगवान कुबेर प्रसन्न होते हैं और धन वर्षा के योग बनते हैं।
5. कपूर और लौंग का उपाय:
धनतेरस के दिन तिजोरी की साफ-सफाई करने के बाद कपूर में लौंग डालकर जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में बरकत आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
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उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
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