धनतेरस पर बन रहा शुक्र प्रदोष का खास संयोग, लक्ष्मी-कुबेर के साथ करें महादेव की आराधना

Dhanteras 2026: धनतेरस पर इस साल शुक्र प्रदोष का दुर्लभ महासंयोग बन रहा है। जानें शुभ पूजा मुहूर्त, तिथि, शिव-लक्ष्मी पूजन विधि और इस पावन दिन का धार्मिक महत्व।

धनतेरस का त्योहार इस बार बेहद खास रहने वाला है। 6 नवंबर 2026 को धनतेरस के साथ शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। शुक्रवार के दिन त्रयोदशी तिथि पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष कहा जाएगा। धनतेरस पर जहां मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव की पूजा की जाती है, वहीं प्रदोष व्रत के कारण भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का भी विशेष अवसर मिलेगा। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और धार्मिक महत्व।

नवंबर में कब रखा जाएगा शुक्र प्रदोष व्रत? हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजकर 30 मिनट से शुरू होगी। इसका समापन 7 नवंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर होगा। प्रदोष व्रत में शाम के समय भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस बार प्रदोष काल के दौरान त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर को पड़ रही है। इसलिए शुक्र प्रदोष व्रत इसी दिन रखा जाएगा। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक महादेव और माता पार्वती की पूजा करने से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।

शुक्र प्रदोष व्रत 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त 6 नवंबर को शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा के लिए शाम का समय सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। द्रिक पंचांग के अनुसार, प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 14 मिनट से रात 7 बजकर 49 मिनट तक रहेगा। इसके अलावा इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 25 मिनट से 5 बजकर 17 मिनट तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 19 मिनट से दोपहर 12 बजकर 04 मिनट तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात 11 बजकर 16 मिनट से 12 बजकर 8 मिनट तक रहेगा। प्रदोष व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को शाम के पूजा मुहूर्त में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। स्थानीय पंचांग के अनुसार समय में थोड़ा अंतर संभव है।

धनतेरस पर शिव पूजा का भी मिलेगा विशेष अवसर धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और धन के देवता कुबेर की पूजा करने की परंपरा है। इस दिन लोग घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य की कामना करते हैं। इस बार धनतेरस पर शुक्र प्रदोष का संयोग होने से भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व रहेगा। श्रद्धालु शाम के समय महादेव और माता पार्वती की आराधना कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप-दीप जलाकर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। मान्यता है कि इस दिन शिव परिवार की पूजा करने से घर में सुख-शांति और खुशहाली बनी रहती है।

शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा विधि शुक्र प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। दिनभर अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार उपवास रखें। शाम को प्रदोष काल में पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, अक्षत और फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश का स्मरण करके शिव चालीसा या प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें। अंत में आरती करें और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। पूजा के बाद जरूरतमंद लोगों को अन्न या वस्त्र का दान करना भी शुभ माना जाता है।

प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर यह व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष काल में महादेव की पूजा करने से भक्तों को विशेष आशीर्वाद मिलता है। शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत सुख-सौभाग्य और पारिवारिक खुशहाली की कामना से जुड़ा माना जाता है।

धनतेरस पर लक्ष्मी-कुबेर की पूजा से धन और समृद्धि की कामना की जाती है। ऐसे में इस बार श्रद्धालुओं को एक ही दिन भगवान शिव, माता पार्वती, मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव की आराधना का अवसर मिलेगा।