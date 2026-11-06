Dhanteras Shopping Muhurat: सुबह से रात तक खरीदारी के कई शुभ मुहूर्त, जानें सोना-चांदी, बर्तन, वाहन खरीदने का उत्तम समय
धनतेरस 2026 का त्योहार 6 नवंबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना शुभ माना जाता है। खरीदारी के लिए सुबह 7:54 से 9:16 बजे तक लाभ चौघड़िया और 9:16 से 10:39 बजे तक अमृत चौघड़िया रहेगा।
Dhanteras Shopping Muhurat: धनतेरस का त्योहार खरीदारी के लिहाज से बेहद खास माना जाता है। इस दिन बाजारों में सुबह से ही रौनक देखने को मिलती है। कोई सोना-चांदी खरीदने की तैयारी करता है तो कोई नए बर्तन, वाहन और घर के लिए जरूरी सामान खरीदता है। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने से घर में सुख-समृद्धि आती है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस बार धनतेरस 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी। अगर आप भी धनतेरस पर खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं तो जान लीजिए कि सुबह से रात तक किस समय खरीदारी करना शुभ रहेगा।
धनतेरस 2026 पर खरीदारी के शुभ मुहूर्त
धनतेरस पर खरीदारी के लिए कई शुभ चौघड़िया मुहूर्त रहेंगे। सुबह से लेकर रात तक अलग-अलग समय पर खरीदारी की जा सकती है। ज्योतिषीय मान्यताओं में लाभ, अमृत और शुभ चौघड़िया को खरीदारी के लिए अच्छा माना जाता है।
- सुबह 7 बजकर 54 मिनट से 9 बजकर 16 मिनट तक लाभ चौघड़िया।
- सुबह 9 बजकर 16 मिनट से 10 बजकर 39 मिनट तक अमृत चौघड़िया।
- दोपहर 12 बजकर 1 मिनट से 1 बजकर 24 मिनट तक शुभ चौघड़िया।
- शाम 4 बजकर 9 मिनट से 5 बजकर 31 मिनट तक चर चौघड़िया।
- रात 8 बजकर 46 मिनट से 10 बजकर 24 मिनट तक लाभ चौघड़िया।
- 7 नवंबर को रात 12 बजकर 1 मिनट से 1 बजकर 39 मिनट तक शुभ चौघड़िया।
- 7 नवंबर को रात 1 बजकर 39 मिनट से 3 बजकर 16 मिनट तक अमृत चौघड़िया।
धनतेरस पर किस समय नहीं करनी चाहिए खरीदारी?
धनतेरस के दिन राहुकाल का भी ध्यान रखना चाहिए। इस दिन सुबह 10 बजकर 39 मिनट से दोपहर 12 बजकर 1 मिनट तक राहुकाल रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहुकाल में शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए। ऐसे में खरीदारी के लिए दूसरे शुभ मुहूर्त का चुनाव कर सकते हैं।
धनतेरस पर क्या खरीदना माना जाता है शुभ?
धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदने की परंपरा काफी पुरानी है। बहुत से लोग इस दिन चांदी के सिक्के, आभूषण और सोने की वस्तुएं खरीदते हैं। इसके अलावा पीतल और तांबे के बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। भगवान धन्वंतरि के प्राकट्य से जुड़ी मान्यता के कारण इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा भी प्रचलित है।
कई घरों में धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा लोग इस दिन वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घर के लिए नई चीजें भी खरीदते हैं।
धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त
धनतेरस की शाम प्रदोष काल में भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा की जाती है। पूजा का शुभ समय शाम 6 बजकर 1 मिनट से रात 7 बजकर 58 मिनट तक है। इस दौरान दीपक जलाकर भगवान धन्वंतरि और मां लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं।
धनतेरस पर शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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