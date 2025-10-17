Hindustan Hindi News
Dhanteras Shopping Muhurat 2025: Sona Chandi aur Bartan Khareedne ka Shubh Samay
Dhanteras Shopping Muhurat : धनतेरस पर सुबह 8.50 बजे से खरीदारी का शुभ मुहूर्त, रात तक कर सकेंगे शाॅपिंग

Dhanteras Shopping Muhurat : धनतेरस पर सुबह 8.50 बजे से खरीदारी का शुभ मुहूर्त, रात तक कर सकेंगे शाॅपिंग

Fri, 17 Oct 2025 03:14 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, दिवाली पर्व की शुरुआत का सबसे खास दिन होता है। यह पर्व इस साल 18 अक्टूबर, शनिवार को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस को आरोग्य, धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा करके घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य की प्राप्ति के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं।

धनतेरस पर सिर्फ पूजा ही नहीं, बल्कि खरीदारी का भी विशेष महत्व है। घर में नए बर्तन, सोने-चांदी के आभूषण, झाड़ू और अन्य शुभ सामग्री खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। वहीं कुछ चीजें जैसे तेल, प्लास्टिक की वस्तुएं, काले कपड़े, जूते और कांच के बर्तन इस दिन नहीं खरीदने चाहिए।

खरीदारी के लिए सबसे शुभ समय:

सुबह 8:50 से 10:33 बजे तक

सुबह 11:43 से 12:28 बजे तक

शाम 7:16 से 8:20 बजे तक

चौघड़िया मुहूर्त:

शुभ काल: 7:49 – 9:15 सुबह

लाभ/उन्नति काल: 1:32 – 2:57 दोपहर

अमृत काल: 2:57 – 4:23 दोपहर

चर काल: 12:06 – 1:32 दोपहर

पूजन का शुभ मुहूर्त:

शाम 7:16 से रात 8:20 बजे तक माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा करें। इस समय पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहता है।

धनतेरस पर क्या खरीदें:

सोना – समृद्धि और संपन्नता के लिए सोना खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है।

चांदी – घर में चांदी रखने से धन वृद्धि और भाग्य अच्छा होता है।

नए बर्तन – खासकर तांबे, पीतल या स्टील के बर्तन, घर में सुख-समृद्धि लाते हैं।

झाड़ू – नया झाड़ू खरीदना घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है।

मां लक्ष्मी की प्रतिमा – घर में लक्ष्मी का स्थान धन और खुशहाली बढ़ाता है।

कुबेर यंत्र – धन के देवता कुबेर के लिए यंत्र स्थापित करने से आर्थिक लाभ होता है।

दक्षिणावर्ती शंख – शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक।

गोमती चक्र – घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और खुशहाली आती है।

कौड़ियां – धन-संपत्ति के लिए शुभ।

धनिया और अन्य शुभ सामग्री – पूजा और घर की समृद्धि के लिए।

बर्तन और नए घरेलू उपकरण – घर में नयी ऊर्जा और सुविधा लाते हैं।

लक्ष्मी के चरण चिन्ह – घर में धन और सौभाग्य का संकेत।

धनतेरस पर न खरीदें:

तेल और प्लास्टिक की चीजें – ये नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकती हैं।

काले रंग के कपड़े – पारंपरिक मान्यता के अनुसार धन और समृद्धि रोकते हैं।

जूते-चप्पल – धनतेरस पर ये खरीदना और रखना अशुभ माना जाता है।

कांच के बर्तन – टूटने और नुकसान का प्रतीक।

ये भी पढ़ें:धनतेरस पर करें ये 10 उपाय, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, मां लक्ष्मी करेंगी कृपा
