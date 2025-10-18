Dhanteras Shoping time: आज धनतेरस पर लाभबेला इतने समय तक, 19 अक्टूबर को भी धनतेरस की खरीददारी का मुहूर्त
दीवाली की शुरुआत 18 अक्तूबर को धनतेरस से हो रही है। ज्योतिषाचार्य जीतेंद्र नाथ पाठक ने बताया कि इस बार लोगों को दो दिन खरीदारी का समय मिल रहा है। शुभ मुहूर्त में लोग खरीदारी करेंगे व शाम को धनवंतरी की पूजा-अर्चना की जाएगी। पं. शरद चंद मिश्र ने बताया कि खरीदारी 18 अक्तूबर को 1 बजकर 20 मिनट के बाद दूसरे दिन 19 अक्तूबर दिन में 1 बजकर 54 मिनट के अंदर कभी भी की जा सकती है। हालांकि चर बेला और त्रयोदशी शनिवार को दोपहर 01:20 बजे से 01:26 मिनट रहेगा। पुनः 1:27 मिनट से तक 2:52 मिनट तक लाभ बेला। 2 :53 मिनट मिनट से दिन में 4:17 मिनट तक अमृत बेला रहेगा। चर, लाभ, शुभ और अमृत बेला को बहुत उत्तम माना गया है।
पं. नरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि 18 अक्तूबर को शाम 6 बजकर 41 मिनट से ( सूर्यास्त से) 7 बचकर 53 मिनट तक शुभ बेला भी है। आगे 7 बजकर 54 मिनट से 9 बजकर 58 मिनट तक खरीदारी के सामान्य बेला रहेगी। वहीं 9 बजकर 58 मिनट के बाद -चर, लाभ और अमृत बेला (चौघड़िया) रात में 2:03 बजे तक उत्तम ही रहेगा।
इसके अलावा 19 अक्तूबर को भी खरीदारी की जा सकती है। इस दिन 7 बजकर 44 मिनट से 9 बजकर 9 मिनट तक चर की चौघड़िया रहेगी। 9 बजकर 10 मिनट से 10 बजकर 34 मिनट तक लाभ की चौघड़िया है। इसके बाद 10 बजकर 35 मिनट से दिन में 12 बजे तक अमृत की चौघड़िया ( बेला) रहेगी।
18 अक्तूबर को सूर्योदय 6 बजकर 18 मिनट पर
● चर बेला और त्रयोदशी 1:20 मिनट से 1:26 मिनट तक रहेगा
● लाभ बेला 1:27 मिनट से तक 2:52 मिनट तक
● अमृत बेला 2:53 मिनट से दिन में 4:17 मिनट तक