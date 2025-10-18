Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Dhanteras Shani Pradosh Vrat today know puja vidhi shubh muhurat mantra upay
धनतेरस और शनि प्रदोष व्रत आज, नोट कर लें संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र और उपाय

धनतेरस और शनि प्रदोष व्रत आज, नोट कर लें संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र और उपाय

संक्षेप: हर माह की त्रयोदशी तिथि विशेष महत्व रखती है। इस दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव की आराधना का दिन है और व्रत रखने से जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस पड़ता है। धनतेरस से ही दीपावली महापर्व की शुरुआत होती है।

Sat, 18 Oct 2025 07:24 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

हर माह की त्रयोदशी तिथि विशेष महत्व रखती है। इस दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव की आराधना का दिन है और व्रत रखने से जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस पड़ता है। धनतेरस से ही दीपावली महापर्व की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस पर विशेष रूप से धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए पूजा और दान किया जाता है। धनतेरस के दिन ही प्रदोष व्रत भी होता है। इस साल धनतेरस पर शनि प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। शनि प्रदोष में शनि देव की पूजा और व्रत करने से जीवन में स्थिरता आती है, कष्ट कम होते हैं और अनुशासन बढ़ता है। आइए जानते हैं, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र और उपाय-

धनतेरस पूजा मुहूर्त - 07:16 पी एम से 08:20 पी एम

अवधि - 01 घण्टा 04 मिनट्स

प्रदोष काल - 05:48 पी एम से 08:20 पी एम

वृषभ काल - 07:16 पी एम से 09:11 पी एम

ये भी पढ़ें:सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त - 05:48 पी एम से 08:20 पी एम

अवधि - 02 घण्टे 31 मिनट्स

धनतेरस पूजा विधि और सामग्री लिस्ट

पूजा स्थल साफ करें और कलश रखें।

माता लक्ष्मी और धन्वंतरि की मूर्ति/चित्र स्थापित करें।

दीपक जलाएं।

हल्दी, कुमकुम और अक्षत से देवताओं का पूजन करें।

फूल और प्रसाद चढ़ाएं।

दीप जलाकर धन और स्वास्थ्य की प्रार्थना करें।

मंत्र जाप करें:

माता लक्ष्मी: “ॐ महालक्ष्म्यै नमः”

धन्वंतरि: “ॐ धन्वंतरये नमः”

ये भी पढ़ें:मां लक्ष्मी घर आएं…धनतेरस के मौके पर शेयर करें ये खूबसूरत शायरियां

पूजा सामग्री लिस्ट- माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की मूर्ति/चित्र, कलश, पानी, नारियल, दीपक, घी, लाल, पीले फूल, अक्षत (चावल), हल्दी, कुमकुम, धूप-बत्ती फल, मिठाई, गुड़ (प्रसाद के लिए)

धनतेरस के उपाय

दीपक जलाएं।

तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर लाल कपड़ा और सिक्के रखें।

किसी जरूरतमंद को दान करें।

शनि प्रदोष पूजा विधि और सामग्री लिस्ट-

स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें।

पूजा स्थल साफ करें और शिवलिंग/शिव की मूर्ति स्थापित करें।

दीपक जलाएं।

बेलपत्र, आक और भांग से शिवलिंग का पूजन करें।

शनिदेव की पूजा करें।

मंत्र जाप करें: “ॐ शं शनैश्चराय नमः”

आरती करें।

पूजा सामग्री की लिस्ट- शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति, तिल का तेल,काले तिल, दीपक,घी,बेलपत्र, आक, भांग, धूप-बत्ती, फल और मिठाई (प्रसाद)

शनि प्रदोष के उपाय

काले तिल, तेल और काले रंग की वस्तुएं शनि देव को अर्पित करें।

पूजा के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद को दान करें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Dhanteras Shani Pradosh Vrat dhanteras kab hai अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने