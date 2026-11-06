धनतेरस की शाम नमक का ये 3 उपाय चमका सकता है किस्मत, घर से दूर होगी दरिद्रता

Dhanteras Salt Remedies: 6 नवंबर धनतेरस पर नमक के ये 3 आसान वास्तु उपाय दूर करेंगे घर की दरिद्रता। जानें पोछा, मुख्य द्वार छिड़काव और नया नमक खरीदने का महत्व।

धनतेरस का त्योहार सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करने की परंपरा है। लोग घर की साफ-सफाई से लेकर खरीदारी तक कई शुभ काम करते हैं। वास्तु शास्त्र में भी धनतेरस के दिन कुछ आसान उपायों का विशेष महत्व बताया गया है। इन्हीं में से एक है नमक से जुड़े उपाय। मान्यता है कि नमक का सही तरीके से इस्तेमाल करने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है और नकारात्मकता दूर होती है। आइए जानते हैं धनतेरस पर नमक के कौन से 3 उपाय किए जाते हैं।

मुख्य द्वार पर नमक के पानी का करें छिड़काव वास्तु मान्यताओं के अनुसार, घर का मुख्य द्वार ऊर्जा के प्रवेश का स्थान होता है। इसलिए धनतेरस के दिन इसकी साफ-सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। इस दिन पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर घर के मुख्य द्वार के आसपास छिड़काव कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। इस उपाय को करते समय मुख्य द्वार के आसपास की जगह को भी अच्छी तरह साफ रखें। इससे घर का प्रवेश स्थान स्वच्छ और व्यवस्थित नजर आएगा।

नमक मिले पानी से घर में लगाएं पोछा धनतेरस के दिन घर की सफाई को भी शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार, धनतेरस की पूजा से पहले पानी में थोड़ा-सा नमक मिलाकर घर में पोछा लगाना अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में मौजूद नकारात्मकता दूर होती है और वातावरण में शुद्धता बनी रहती है। त्योहार से पहले घर के कोनों, कमरों और उन जगहों की सफाई जरूर करें जहां लंबे समय से धूल जमा हो रही हो। नमक मिले पानी से पोछा लगाने की परंपरा को भी इसी साफ-सफाई और सकारात्मक माहौल से जोड़कर देखा जाता है।

धनतेरस की शाम खरीदकर लाएं नमक धनतेरस पर नई वस्तुएं खरीदने की परंपरा है। इस दिन सोना-चांदी, बर्तन और दूसरी उपयोगी चीजों के साथ नमक खरीदना भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, नमक को बरकत और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए धनतेरस की शाम अपनी जरूरत के अनुसार थोड़ा सा नमक खरीदकर घर ला सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन-धान्य की कमी नहीं होती। इस परंपरा को निभाने के लिए महंगी खरीदारी की जरूरत नहीं है।

धनतेरस पर नमक से जुड़ी इन बातों का रखें ध्यान नमक के उपाय करने के साथ कुछ परंपरागत मान्यताओं का ध्यान रखने की भी सलाह दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन किसी से नमक उधार नहीं लेना चाहिए और न ही किसी को नमक उधार देना चाहिए। इसे धन और बरकत से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि, यह धार्मिक विश्वास है, कोई अनिवार्य नियम नहीं। इस दिन घर में नमक का डिब्बा खाली न रहने देने की परंपरा भी कुछ परिवारों में निभाई जाती है। नमक को हमेशा साफ और सूखी जगह पर रखना चाहिए।

नमक के उपायों के साथ करें मां लक्ष्मी की पूजा धनतेरस पर नमक से जुड़े उपाय करने के बाद शाम को घर के पूजा स्थल और मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की विधि-विधान से पूजा करें। घर को साफ रखें और पूजा के समय सुख-समृद्धि की कामना करें। वास्तु और धार्मिक मान्यताओं में नमक के इन उपायों को घर की सकारात्मकता और बरकत से जोड़ा जाता है। इन्हें अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार अपना सकते हैं। त्योहार का सबसे बड़ा उद्देश्य परिवार में सुख, शांति और खुशहाली बनाए रखना है।