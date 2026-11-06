Dhanteras Puja Muhurat Aaj: धनतेरस पूजा के लिए ये है सबसे अच्छा समय, शाम 06:02 बजे से होगा शुरू
Dhanteras Puja Timing: आज धनतेरस पर पूजन के लिए कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, लेकिन सबसे उत्तम मुहूर्त शाम 06:02 बजे शुरू होगा। यहां चेक करें सुबह और शाम के सभी खरीदारी और पूजन टाइमिंग।
Dhanteras 6 November Puja Timing 2026: 6 नवंबर, शुक्रवार यानी आज धनतेरस है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। दीवाली के पंचदिवसीय पर्व की शुरुआत धनतेरस से मानी जाती है। इस साल करीब 7 साल बाद धनतेरस पर हस्त नक्षत्र, विश्व योग और शुक्र प्रदोष व्रत का खास संयोग बना है। मान्यता है कि शुभ संयोग में किए गए पूजा-पाठ और दान-पुण्य का विशेष फल प्राप्त होता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि शास्त्रों में धनतेरस के दिन पूजा प्रदोष काल में सबसे उत्तम मानी जाती है। कहा जाता है कि त्रयोदशी तिथि यु्क्त प्रदोष काल में धनतेरस के दिन कुबेर देवता और लक्ष्मी पूजन करने से धन लाभ के योग बनते हैं। धनतेरस के दिन सोना-चांदी के आभूषण और धातु के बर्तन आदि खरीदने की भी परंपरा है। त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी और अगले दिन यानी 7 नवंबर को करीब 11 बजे के आसपास तक रहेगी। जानें धनतेरस पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त और खरीदारी के लिए शुभ और शाम के मुख्य मुहूर्त।
धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 2026:
धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 06 बजकर 02 मिनट से शाम 07 बजकर 57 मिनट तक रहेगा। पूजन की अवधि 01 घंटा 56 मिनट है। यह समय प्रदोष काल में स्थिर वृषभ लग्न के दौरान है।
• प्रदोष काल: शाम 05:33 बजे से रात 08:09 बजे तक
• वृषभ काल: शाम 06:02 बजे से रात 07:57 बजे तक।
धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त:
धनतेरस पर खरीदारी या सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त 06 नवंबर 2026 को सुबह साढ़े 10 बजे से लेकर अगले दिन नवंबर को सुबह 06 बजकर 37 मिनट तक रहेगा। खरीदारी के लिए ये मुहूर्त हैं उत्तम:
• प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत): सुबह 10:30 बजे से सुबह 10:43 बजे तक
• अपराह्न मुहूर्त (शुभ): दोपहर 12:05 बजे से दोपहर 01:27 बजे तक
• अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:48 बजे से दोपहर 12:56 बजे तक
• अपराह्न मुहूर्त (चर): शाम 04:11 बजे से शाम 05:33 बजे तक।
धनतेरस की पूजा विधि:
धनतेरस की शाम को शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा की ओर कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरि की प्रतिमा स्थापित करें।
मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा भी स्थापित करें। फिर दीप प्रज्वलित करें और विधिवत पूजन आरंभ करें।
तिलक करने के बाद पुष्प, फल आदि चीजें अर्पित करें। कुबेर देवता और माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई और धन्वंतरि भगवान और भगवान गणेश को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं।
पूजा के दौरान ऊँ ह्रीं कुबेराय नम: मंत्र का जाप करते रहें।
भगवान धन्वतंरि को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धन्वंतरि स्तोत्र का पाठ करें।
यम का दीपक अवश्य जलाएं:
धनतेरस पर दीप जलाने और पूजा-पाठ की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन मृत्यु देवता यमराज को प्रसन्न करने और अकाल मृत्यु से बचने के लिए उनका पूजन किया जाता है। इस दीपक को दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। इसे ही यम दीप कहा जाता है। धनतेरस पर यम दीप जलाने से यमदेव खुश होते हैं और समस्त परिवार को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यम दीपदान का समय शाम 05:33 बजे से शाम 06:51 बजे तक रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान