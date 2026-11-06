Dhanteras Muhurat Time: शुभ मुहूर्त में खरीदें सोना-चांदी, बर्तन लेते वक्त ना करें ये गलती

Dhanteras Muhurat Time Today 2026 : आज धनतेरस के खास मौके पर सोना-चांदी और बाकी चीजें शुभ मुहूर्त में ही खरीदें। यहां जानें खरीददारी का सही समय और नियम।

Dhanteras Sona Chandi Bartan Shopping Muhurat Time : आज देशभर में धनतेरस धूमधाम से मनाया जाएगा। दीवाली से ठीक दो दिन पहले आने वाले इस त्योहार का खास महत्व है और इसी दिन बाजार की रौनक देखते ही बनती है। धनतेरस से ही पांच दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव की शुरुआत होती है। इस खास दिन पर लोग मां लक्ष्मी और कुबेर देवता के साथ-साथ भगवान धन्वंतरि को भी पूजते हैं। धनतेरस पर लोग सोने-चांदी की खूब खरीददारी करते हैं। सोने-चांदी के अलावा बर्तन, झाड़ू और भी चीजें ली जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस पर खरीददारी करने पर घर में खुशहाली और सुख-समृद्धि का आगमन होता है।

धनतेरस की खरीददारी में ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो भी चीज आप लें उसे शुभ मुहूर्त में लेने की कोशिश करें। ऐसे में जानिए आज किस शुभ मुहूर्त पर नई चीजें लेनी चाहिए? साथ ही जानें बाजार से बर्तन घर लाते वक्त कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं?

धनतेरस की पूजा कब करें? हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर ही धनतेरस मनाया जाता है। इस तिथि की शुरुआत 6 नवंबर यानी आज सुबह 10:30 बजे से होने वाली है। तिथि का समापन अगले दिन यानी 7 नवंबर को है। समापन का समय सुबह 10:47 बजे है। ऐसे में त्रयोदशी तिथि का मान्य 6 नवंबर ही होगा। धनतेरस की पूजा के लिए भी शुभ मुहूर्त है। शाम को 6:02 बजे से रात 7:57 के बीच आप अपनी पूजा पूरी कर लें। साथ ही आज प्रदोष काल का समय 5:32 से लेकर 8:09 बजे तक है।

धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त धनतेरस पर सोना-चांदी और बाकी धातु की चीजें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। अपनी क्षमता और पसंद के हिसाब से आप आज सोने-चांदी की ज्वेलरी या फिर सिक्का ले सकते हैं। इसके अलावा कई लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम और नई गाड़ी लेते हैं। आज सुबह आप 10:30 बजे के बाद से खरीददारी शुरू कर सकते हैं। अगर आप सुबह खरीददारी नहीं कर पाएंगे तो प्रदोष काल में चीजें खरीद सकते हैं। यानी शाम में 5:32 बजे से लेकर 8:09 बजे के बीच अपनी मनपसंद चीज ले सकते हैं।

धनतेरस पर बर्तन से जुड़ी ये गलतियां ना करें 1. आज अगर आप बर्तन खरीदने वाले हैं तो ये जान लें कि उसे खाली घर लाना शुभ नहीं होता है। घर में आने से पहले उसमें आप थोड़े से चावल या फिर पानी भर लें।

2. इसके अलावा धनतेरस पर हमेशा तांबा, कांसा, पीतल या फिर चांदी के बर्तन लेना शुभ होता है। भूलकर भी आज लोहे या फिर एल्युमिनियम का बर्तन ना लें।

3. धनतेरस के खास मौके पर आप धारदार चीजें भी ना लें। कैंची से लेकर चाकू खरीदने से बचें। यहां तक की एक सुई भी लेना आज के दिन बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है।