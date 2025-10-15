Dhanteras muhurat: धनतरेस पर शनिवार, क्या बर्तन, गाड़ी खरीद सकते हैं, जानें क्या बताया ज्योतिर्विद ने

धन तेरस का पर्व इस साल 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन, सोना, चादी, रत्न, आभूषण एवं बर्तन आदि की खरीददारी कर घर लाना अति शुभफल दायक होता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय कलश के साथ माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ। उसी के प्रतीक के रूप में ऐश्वर्य वृद्धि, सौभाग्य वृद्धि, धन वृद्धि के लिए बर्तन खरीदने की परम्परा प्रारम्भ हुई। इस बार शनिवार होने के कारण लोगों के मन में सवाल है कि शनिवार को गाड़ी आदि खरीद सकते हैं। दरअसल मान्यता है कि शनिवार के दिन लोहा या इससे संबंधित वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन धनतेरस पर वार नहीं पर्व को महत्व दिया जाता है। इसलिए इस दिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन, सोना, चांदी, रत्न खरीद सकते हैं। इस दिन खरीददारी से शनि का प्रकोप नहीं लगेगा। पर्व के दिन सामान्य नियम लागू नहीं होता है। इसलिए शनिवार के कारण आप धनतेरस की खरीददारी रोके नहीं। इस दिन आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वन्तरि महाराज के जयंती दिवस के आधार पर भी यह तिथि खास है। ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वन्तरि का जन्म इसी दिन प्रदोष बेला अर्थात प्रदोष काल में हुआ था । इसी कारण प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी में ही धनतेरस का अति पवित्र पर्व मनाया जाता है। इस दिन स्थिर लग्न अथवा प्रदोष कालीन स्थिर लग्न में बर्तन आदि सहित कोई भी धातु खरीदना शुभफल दायक होता है । विशेषकर इस मुहूर्त्त में धातु या मिट्टी का कलश अवश्य खरीदना चाहिए ।