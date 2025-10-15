Dhanteras muhurat: धनतरेस पर शनिवार, क्या बर्तन, गाड़ी खरीद सकते हैं, जानें क्या बताया ज्योतिर्विद ने
धन तेरस का पर्व इस साल 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन, सोना, चादी, रत्न, आभूषण एवं बर्तन आदि की खरीददारी कर घर लाना अति शुभफल दायक होता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय कलश के साथ माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ। उसी के प्रतीक के रूप में ऐश्वर्य वृद्धि, सौभाग्य वृद्धि, धन वृद्धि के लिए बर्तन खरीदने की परम्परा प्रारम्भ हुई। इस बार शनिवार होने के कारण लोगों के मन में सवाल है कि शनिवार को गाड़ी आदि खरीद सकते हैं। दरअसल मान्यता है कि शनिवार के दिन लोहा या इससे संबंधित वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन धनतेरस पर वार नहीं पर्व को महत्व दिया जाता है। इसलिए इस दिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन, सोना, चांदी, रत्न खरीद सकते हैं। इस दिन खरीददारी से शनि का प्रकोप नहीं लगेगा। पर्व के दिन सामान्य नियम लागू नहीं होता है। इसलिए शनिवार के कारण आप धनतेरस की खरीददारी रोके नहीं। इस दिन आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वन्तरि महाराज के जयंती दिवस के आधार पर भी यह तिथि खास है। ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वन्तरि का जन्म इसी दिन प्रदोष बेला अर्थात प्रदोष काल में हुआ था । इसी कारण प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी में ही धनतेरस का अति पवित्र पर्व मनाया जाता है। इस दिन स्थिर लग्न अथवा प्रदोष कालीन स्थिर लग्न में बर्तन आदि सहित कोई भी धातु खरीदना शुभफल दायक होता है । विशेषकर इस मुहूर्त्त में धातु या मिट्टी का कलश अवश्य खरीदना चाहिए ।
धनतेरस पर खास संयोग
इस वर्ष त्रयोदशी तिथि का मान 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को दिन में 1:20 बजे से आरम्भ होकर 19 अक्टूबर 2025 दिन रविवार को दिन में 1:54 बजे तक व्याप्त रहेगा। अतः गृहोपयोगी सामान त्रयोदशी तिथि के स्थिर लग्न में खरीदना श्रेयस्कर होता है। इस दिन 18 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि में पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सायं 5:36 बजे तक रहेगा । तत्पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरम्भ हो जाएगा, जो 19 अक्टूबर की रात में 6:52 बजे तक रहेगा। उसके उपरांत हस्त नक्षत्र आरंभ हो जाएगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह सूर्य तथा हस्त नक्षत्र का स्वामी ग्रह चंद्रमा को माना जाता है। ब्रह्म योग रात में 4:10 बजे तक व्याप्त रहेगा। उसके बाद ऐन्द्र योग रहेगा। चंद्रमा का संचरण 18 अक्टूबर की रात मे 11:55 बजे तक होगा। उसके बाद कन्या राशि में होगा।
18 अक्टूबर शनिवार, त्रयोदशी तिथि में खरीदारी के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त :-
(1) दोपहर दिन में 1:20 बजे से 4:18 बजे तक लाभ व अमृत।
(2) रात में 5:40 से 07:15 बजे तक लाभ
(3)रात में 8:50 से 10:25 बजे तक शुभ
(4) रात में 10:25 से 12:00 बजे तक अमृत
(5) रात में 12:00 बजे से 01:35 बजे तक चर
(5) रात (भोर) में 4:45 से 6:20 बजे तक लाभ चौघड़िया ।
(6) 19 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 7:45 से 12:00 बजे तक शुभ
उपरोक्त समय मे की गयी खरीदारी एवं माता लक्ष्मी का पूजन शुभफलदायी होता है। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन एवं खरीदारी स्थिर लग्न में अति शुभफल दायक होती है