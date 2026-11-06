धनतेरस पर राशि अनुसार आज क्या खरीदें? पंडित जी से जानें क्या लेना होगा शुभ
Dhanteras Par Rashi Anusar Kya Kharide : आज धनतेरस पर समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिया जाए? पंडित जी से जानें कि आपकी राशि के लिए आज क्या खरीदना सबसे शुभ होगा?
Dhanteras Par Rashi Anusar Aaj Kya Kharide : आज धनतेरस है और हर कोई पसंद के अनुसार बेहतरीन से बेहतरीन चीज लेने की कोशिश करेगा। कोई सोने-चांदी का सिक्का लेगा तो कोई घर के लिए नए बर्तन। वहीं आज के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा भी काफी पुरानी है। वहीं क्या आपको पता है कि अपनी राशि के अनुसार अगर आप कुछ चीजें घर ले आएंगे तो बहुत ही शुभ होगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार मेष से लेकर मीन राशि वालों का संबंध किसी ना किसी ग्रह से होता है और उसी के हिसाब से कुछ खास धातुओं की चीजों को खरीदना शुभ माना जाता है। आज आप भी कुछ लेने की सोच रहे हैं तो राशि अनुसार जानें आपके लिए धनतेरस पर क्या लेना शुभ होगा?
मेष राशि वाले धनतेरस पर क्या खरीदें?
मेष राशि वालों को अगर धातु से संबंधित कोई चीज लेनी है तो लाल-पीले धातु को लें। यानी कॉपर, सोना या फिर पीतल का कोई सामान लिया जा सकता है।
व्हाइट मेटल, लोहा और डायमंड खरीदना किसके लिए शुभ?
पंडित जी के अनुसार आज के दिन वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों को राशि के अनुसार ही खरीददारी करनी चाहिए। इन 6 राशियों को धनतेरस पर कोई भी व्हाइट मेटल खरीदना शुभ होगा। लोहा और डायमंड खरीदना भी शुभ ऑप्शन होगा। आमतौर पर धनतेरस के दिन लोहा खरीदना सही नहीं मानते हैं लेकिन राशि अनुसार इसे ऑप्शन में रखा जा सकता है।
गोल्ड, पीतल और कॉपर लें ये राशियां
पंडित जी के हिसाब से हर एक राशि को अपने संबंधित ग्रह के हिसाब से ही धनतेरस पर खरीददारी करनी जरूरी है। ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि और बरकत आती है। उनके अनुसार कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि वालों को आज पीले रंग की चीज घर लेकर आनी चाहिए। ऐसे में इन पांच राशियों के लिए गोल्ड, पीतल और कॉपर से जुड़ा सामान लेना शुभ होगा।
धनतेरस की खरीददारी का शुभ मुहूर्त क्या है?
सोना-चांदी हो या फिर कोई भी धातु लेना हो उसे सही मुहूर्त पर खरीदना ही शुभ होता है। आज सुबह 10:30 बजे से ही खरीददारी शुरू हो चुकी है। वहीं धनतेरस के मौके पर प्रदोष काल में खरीदी गई चीजों का बड़ा महत्व होता है। आज 6 नवंबर का प्रदोष काल टाइम शाम में 5:32 बजे से लेकर 8:09 बजे तक है। इस बीच आप राशि अनुसार बताई गई चीजों को खरीदेंगे तो घर में सुख-समृद्धि का आगमन होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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