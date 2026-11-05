Dhanteras Puja Vidhi: घर पर धनतेरस की पूजा कैसे करें? ये है पूजन और खरीदारी का उत्तम मुहूर्त
Dhanteras Puja Vidhi: धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देवता के साथ भगवान धन्वंतरि की पूजा का विधान है। जानें धनतेरस पर आसान तरीके से घर पर कैसे पूजा कर सकते हैं।
धनतेरस के दिन पूजा कैसे करते हैं: धनतेरस के पावन पर्व पर मुख्य रूप से भगवान धन्वतंरि, माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और यमराज की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन धन्वतंरि भगवान समुद्र मंथन के दौरान हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इन्हें आयुर्वेद और चिकित्सा का देवता भी माना जाता है। धनतेरस को धनत्रयोदशी या धन्वतंरि जयंती भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान धन्वतंरि की पूजा करने से अच्छे स्वास्थ्य और निरोगी जीवन की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में आर्थिक संपन्नता आती है। भगवान कुबेर की पूजा करने से धन-धान्य और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। यम के नाम से दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन सोना-चांदी, नए बर्तन या नई चीजों को खरीदने से धन में तेरह गुना वृद्धि होती है। जानें धनतेरस के दिन कैसे पूजा की जाती है और खरीदारी और पूजन का शुभ मुहूर्त।
घर पर धनतेरस की कैसे पूजा करें?
कथावाचक प्रदीप मिश्रा के अनुसार, दीवाली के दिन पूजा करने के लिए मुहूर्त देखना चाहिए लेकिन धनतेरस पूजन के लिए मुहूर्त का विचार करना अनिवार्य नहीं होता है। धनतेरस पूजा के लिए अगर जमीन या फर्श पक्की है तो इसे कपड़े से साफ कर लें। अगर मकान कच्चा है तो वहां पर गोबर से लीप लें। यह उस जगह पर करें जहां पूजास्थल है या पूजा करते हैं। पूजा स्थान को साफ करने के बाद आटे से चौक पूरे। चौकी पर एक साफ लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। इसमें माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की फोटो विराजित करें। अब चौकी के सामने जल का एक कलश रखें और उसके ऊपर गेहूं या चावल से भरा पात्र रखें। अब एक थाली में रोली से स्वास्तिक बनाएं और उसमें चांदी का सिक्का रखें।
अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो एक रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। अब थाली में मौली (कलावा), हल्दी और सुपारी रखें। अब सात लंबी बाती वाले घी के दीपक जलाएं। यह दीये आटे के होना शुभ माना जाता है। पहला दीपक लक्ष्मी जी के बाएं ओर रखें। अब पूजन सामग्री अक्षत, मिठाई, सुपारी, पान, कमल गट्टा, धूप, दीप, गुड़ और कमल का फूल, मेहंदी, वस्त्र आदि देवी-देवताओं को समर्पित करें। कमल गट्टा, रोली, सिक्का, अक्षत और पुष्प को हाथ में लेकर मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान गणेश का ध्यान लगाते हुए अपने मन की कामना कहें। इसके बाद अंत में थाली में जो दीये जलाए थे उनसे मां लक्ष्मी की आरती उतारें। आरती उतारने के तुरंत बाद आरती नहीं लें दोनों हाथों को माता लक्ष्मी और कुबेर देवता के सामने पसार कर धन-धान्य में वृद्धि की कामना करें। मां लक्ष्मी से भगवान नारायण, भगवान कुबेर और गणेश जी के घर आगमन की प्रार्थना करें। अब आरती लें और परिवार के सदस्यों को भी दें।
धनतेरस पूजा मंत्र:
धनतेरस के दिन पूजा के समय भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी के मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप करना शुभ माना जाता है।
• कुबेर देव का मंत्र: ऊं श्रीं कुबेराय नमः या ऊं कुबेराय नमः
• माता लक्ष्मी का मंत्र: ऊं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः
धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त:
धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त सुबह 11:06 बजे से लेकर 7 नवंबर को सुबह 10:46 बजे तक रहेगा। इसके अलावा शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 12:05 बजे से दोपहर 01:27 बजे तक रहेगा। शाम 04:11 बजे से शाम 05:33 बजे तक का समय भी खरीदारी के लिए उत्तम रहने वाला है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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