Dhanteras 2025: धनतेरस की शाम को कितने दीपक जलाएं? जानें सही दिशा, नियम और शुभ मुहूर्त

संक्षेप: धनतेरस को धन्वंतरि त्रयोदशी भी कहा जाता है। दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस से ही होती है। यह त्योहार विशेष रूप से धन, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान धन्वंतरि समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे।

धनतेरस को धन्वंतरि त्रयोदशी भी कहा जाता है। दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस से ही होती है। यह त्योहार विशेष रूप से धन, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान धन्वंतरि समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन सोना, चांदी, धातु के बर्तन और अन्य शुभ वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। धनतेरस पर मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा का विशेष महत्व है, और शाम को दीपक जलाना इसे और भी पवित्र बनाता है।

दीपक जलाने का महत्व और दिशा धनतेरस की शाम को घर के मुख्य द्वार, खिड़कियों और आंगन में दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। इस दिन यमराज के नाम का दीपक दक्षिण दिशा में जलाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस उपाय से परिवार पर अकाल मृत्यु और अशुभता का प्रभाव कम होता है। दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और लक्ष्मी का वास होता है।

इस साल दीपक जलाने का शुभ समय शाम 5:48 बजे से 7:04 बजे तक रहेगा। इस समय में दीपक जलाना अत्यंत फलदायी माना जाता है।

दीपक जलाने के नियम दीपक को घी या तिल के तेल से जलाना शुभ होता है।

दीपक को साफ और सुन्दर स्थान पर रखें। यह पूजा स्थल की पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है।

दीपक जलाते समय “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” या “ॐ कुबेराय नमः” का जप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इससे पूजा का प्रभाव बढ़ता है और घर में लक्ष्मी-कुबेर की कृपा बनी रहती है।

धनतेरस पर कितने दीपक जलाएं धनतेरस पर 13 दीपक जलाना शुभ माना जाता है। पहला दीपक घर के बाहर किसी कोने में जलाना चाहिए। इस परंपरा का उद्देश्य घर को अशुभ ऊर्जा से मुक्त करना और लक्ष्मी-कुबेर को आमंत्रित करना है। घर के अंदर दीपक लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और परिवार में संपन्नता और खुशहाली आती है।

दीपक जलाने का यह कार्य केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक शुद्धि और मानसिक संतुलन का भी प्रतीक है। दीपक की रोशनी अंधकार का नाश करती है और जीवन में सकारात्मकता और सफलता लाती है।