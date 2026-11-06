Dhanteras vehicle muhurat: धनतेरस पर वाहन खरीदने के ये हैं सबसे शुभ मुहूर्त, जानें कैसे करें पूजा?
Dhanteras vehicle muhurat 2026: धनतेरस के दिन लोग नए वाहन या गाड़ी को खरीदना शुभ मानते हैं। अगर आप भी आज नया वाहन घर लाने वाले हैं, तो देख लें शुभ मुहूर्त।
Dhanteras Gadi Purchase muhurat 2026: हिंदू धर्म में धनतेरस का त्योहार बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन सोना-चांदी, बर्तन और अन्य नई चीजों की खरीदारी करना विशेष फलदायी माना जाता है। बहुत से लोग धनतेरस के पावन दिन नई कार, बाइक, स्कूटी या अन्य वाहन भी खरीदते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में नया वाहन खरीदने से घर में सुख-समृद्धि आती है और जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं।
अगर आप भी आज 6 नवंबर 2026, धनतेरस के दिन नया वाहन खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो जान लें नई गाड़ी घर लाने का शुभ मुहूर्त और कैसे करें पूजा।
धनतेरस पर वाहन खरीदना क्यों माना जाता है शुभ?
धनतेरस के दिन नई वस्तुएं खरीदने की परंपरा सदियों पुरानी है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी वजह से इस दिन खरीदारी और नए कार्यों की शुरुआत करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। धनतेरस पर वाहन खरीदने के पीछे भी समृद्धि और मंगलकामना की भावना जुड़ी हुई है। लोगों का मानना है कि इस दिन नया वाहन खरीदने से परिवार में खुशहाली आती है और यात्राएं मंगलमय रहती हैं।
धनतेरस 2026 पर वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त-
हिंदू पंचांग के अनुसार, नए वाहन की खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त 6 नवंबर को सुबह 10 बजकर 30 मिनट से 7 नवंबर सुबह 6 बजकर 37 मिनट तक रहेगा।
धनतेरस पर वाहन खरीदारी के शुभ चौघड़िया मुहूर्त:
लाभ चौघड़िया- सुबह 7:54 से 9:17 बजे तक
अमृत चौघड़िया- सुबह 9:16 से 10:38 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:00 से 12:45 बजे तक
चर चौघड़िया- दोपहर 4:11 से शाम 5:33 बजे तक
शुभ चौघड़िया- शाम 6:03 से 7:19 बजे तक
लाभ चौघड़िया- रात 8:49 से 10:27 बजे तक।
शाम के समय वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त:
वाहन खरीदने के लिए आज शाम को 6 बजकर 3 मिनट से शाम को 7 बजकर 19 मिनट तक का समय शुभ रहेगा। रात्रिकालीन मुहूर्त रात 8 बजकर 49 मिनट से रात 10 बजकर 27 मिनट तक रहेगा।
धनतेरस के दिन शहर अनुसार खरीदारी का मुहूर्त:
नई दिल्ली- शाम 6 बजकर 02 मिनट से 7 बजकर 57 मिनट तक
जयपुर- शाम 6 बजकर 11 मिनट से 8 बजकर 07 मिनट तक
उदयपुर- शाम 5 बजकर 45 मिनट से 7 बजकर 42 मिनट
भोपाल- शाम 5 बजकर 45 मिनट से 7 बजकर 42 मिनट
वाराणसी- शाम 5 बजकर 45 मिनट से 7 बजकर 42 मिनट
इंदौर- शाम 5 बजकर 45 मिनट से 7 बजकर 42 मिनट
लखनऊ- शाम 5 बजकर 50 मिनट से 7 बजकर 47 मिनट तक
मुंबई- शाम 6 बजकर 35 मिनट से 8 बजकर 35 मिनट तक
पटना- शाम 5 बजकर 36 मिनट से 7 बजकर 33 मिनट तक
नोएडा- शाम 6 बजकर 01 मिनट से 7 बजकर 57 मिनट तक
कानपुर- शाम 5 बजकर 53 मिनट से 7 बजकर 50 मिनट तक
गुरुग्राम- शाम 6 बजकर 03 मिनट से 7 बजकर 59 मिनट तक
इस समय भूलकर भी न करें खरीदारी:
ज्योतिष शास्त्र में राहुकाल को अत्यंत अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस समय किए गए कार्यों का विपरीत या अशुभ परिणाम प्राप्त होता है। 6 नवंबर को राहुकाल दोपहर 10:43 बजे से 12:05 बजे तक रहेगा।
नए वाहन की कैसे करें पूजा:
गाड़ी के आगे के हिस्से पर रोली या कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। आप इसके साथ शुभ-लाभ भी लिख सकते हैं।
सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें और उन्हें फूल, अक्षत, दूर्वा और मोदक अर्पित करें।
गाड़ी के किसी सुरक्षित हिस्से या चाबी पर मौली बांधें।
नई गाड़ी के सामने नारियल अर्पित करें। कुछ जगहों पर नारियल को फोड़ा भी जाता है।
भगवान गणेश और वाहन की धूप-दीप से आरती करें। इसके बाद मिठाई का भोग लगाएं।
पूजा के दौरान भगवान गणेश के मंत्र ॐ गं गणपतये नमः का जाप करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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