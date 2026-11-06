Dhanteras vehicle muhurat: धनतेरस पर वाहन खरीदने के ये हैं सबसे शुभ मुहूर्त, जानें कैसे करें पूजा?

Dhanteras vehicle muhurat 2026: धनतेरस के दिन लोग नए वाहन या गाड़ी को खरीदना शुभ मानते हैं। अगर आप भी आज नया वाहन घर लाने वाले हैं, तो देख लें शुभ मुहूर्त।

Dhanteras Gadi Purchase muhurat 2026: हिंदू धर्म में धनतेरस का त्योहार बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन सोना-चांदी, बर्तन और अन्य नई चीजों की खरीदारी करना विशेष फलदायी माना जाता है। बहुत से लोग धनतेरस के पावन दिन नई कार, बाइक, स्कूटी या अन्य वाहन भी खरीदते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में नया वाहन खरीदने से घर में सुख-समृद्धि आती है और जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं।

अगर आप भी आज 6 नवंबर 2026, धनतेरस के दिन नया वाहन खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो जान लें नई गाड़ी घर लाने का शुभ मुहूर्त और कैसे करें पूजा।

धनतेरस पर वाहन खरीदना क्यों माना जाता है शुभ? धनतेरस के दिन नई वस्तुएं खरीदने की परंपरा सदियों पुरानी है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी वजह से इस दिन खरीदारी और नए कार्यों की शुरुआत करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। धनतेरस पर वाहन खरीदने के पीछे भी समृद्धि और मंगलकामना की भावना जुड़ी हुई है। लोगों का मानना है कि इस दिन नया वाहन खरीदने से परिवार में खुशहाली आती है और यात्राएं मंगलमय रहती हैं।

धनतेरस 2026 पर वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त- हिंदू पंचांग के अनुसार, नए वाहन की खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त 6 नवंबर को सुबह 10 बजकर 30 मिनट से 7 नवंबर सुबह 6 बजकर 37 मिनट तक रहेगा।

धनतेरस पर वाहन खरीदारी के शुभ चौघड़िया मुहूर्त: लाभ चौघड़िया- सुबह 7:54 से 9:17 बजे तक

अमृत चौघड़िया- सुबह 9:16 से 10:38 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:00 से 12:45 बजे तक

चर चौघड़िया- दोपहर 4:11 से शाम 5:33 बजे तक

शुभ चौघड़िया- शाम 6:03 से 7:19 बजे तक

लाभ चौघड़िया- रात 8:49 से 10:27 बजे तक।

शाम के समय वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त: वाहन खरीदने के लिए आज शाम को 6 बजकर 3 मिनट से शाम को 7 बजकर 19 मिनट तक का समय शुभ रहेगा। रात्रिकालीन मुहूर्त रात 8 बजकर 49 मिनट से रात 10 बजकर 27 मिनट तक रहेगा।

धनतेरस के दिन शहर अनुसार खरीदारी का मुहूर्त: नई दिल्ली- शाम 6 बजकर 02 मिनट से 7 बजकर 57 मिनट तक

जयपुर- शाम 6 बजकर 11 मिनट से 8 बजकर 07 मिनट तक

उदयपुर- शाम 5 बजकर 45 मिनट से 7 बजकर 42 मिनट

भोपाल- शाम 5 बजकर 45 मिनट से 7 बजकर 42 मिनट

वाराणसी- शाम 5 बजकर 45 मिनट से 7 बजकर 42 मिनट

इंदौर- शाम 5 बजकर 45 मिनट से 7 बजकर 42 मिनट

लखनऊ- शाम 5 बजकर 50 मिनट से 7 बजकर 47 मिनट तक

मुंबई- शाम 6 बजकर 35 मिनट से 8 बजकर 35 मिनट तक

पटना- शाम 5 बजकर 36 मिनट से 7 बजकर 33 मिनट तक

नोएडा- शाम 6 बजकर 01 मिनट से 7 बजकर 57 मिनट तक

कानपुर- शाम 5 बजकर 53 मिनट से 7 बजकर 50 मिनट तक

गुरुग्राम- शाम 6 बजकर 03 मिनट से 7 बजकर 59 मिनट तक

इस समय भूलकर भी न करें खरीदारी: ज्योतिष शास्त्र में राहुकाल को अत्यंत अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस समय किए गए कार्यों का विपरीत या अशुभ परिणाम प्राप्त होता है। 6 नवंबर को राहुकाल दोपहर 10:43 बजे से 12:05 बजे तक रहेगा।

नए वाहन की कैसे करें पूजा: गाड़ी के आगे के हिस्से पर रोली या कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। आप इसके साथ शुभ-लाभ भी लिख सकते हैं।

सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें और उन्हें फूल, अक्षत, दूर्वा और मोदक अर्पित करें।

गाड़ी के किसी सुरक्षित हिस्से या चाबी पर मौली बांधें।

नई गाड़ी के सामने नारियल अर्पित करें। कुछ जगहों पर नारियल को फोड़ा भी जाता है।

भगवान गणेश और वाहन की धूप-दीप से आरती करें। इसके बाद मिठाई का भोग लगाएं।

पूजा के दौरान भगवान गणेश के मंत्र ॐ गं गणपतये नमः का जाप करें।