धनतेरस से पहले जान लें, कुबेर के यंत्र को रखने का क्या विधान है? इसे कैसे एक्टिवेट करें
Dhanteras kya hai: धनतेरस पर कुबेर यंत्र क्या है।इसे क्यों रखना चाहिए, इससे कैसी पूजा होती है।
कुबेर को धन का रक्षक माना गया है। इसलिए धनतेरस पर कुबेर देवता की पूजा की जाती है। सामान्य तौर पर इनकी मूर्ति स्थापित नहीं किया जाता है। इनका चित्र भी स्थापित नहीं किया जाता है। लेकिन हां इनका यंत्र स्थापित किया जाता है। इसलिए इस धनतेर इनके यंत्र को स्थापित कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है इनका यंत्र और कैसे मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इनके यंत्र की पूजा करनी चाहिए। इसके क्या लाभ होते हैं, यह सब भी आप यहां जान सकते हैं।
क्या है कुबैर यंत्र
कुबैर यंत्र ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है। ऐसा कहा जाता है कि इनका यंत्र अपनी तिजोरी में रखने और पूजा करने से आपके धन की रक्षा होती है। इससे आपका घर और दुकान बुरी नजर से बचती है। इस यंत्र से धन संपदा बढ़ती है। आपकी लाइफ में सकारात्मक असर पड़ता है। इस यंत्र से आने वाली ऊर्जा आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ने में मदद करती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इसकी एनर्जी आपके आर्थिक फैसलों पर भी असर डालती हैं। अगर आपके आर्थिक फैसले सही नहीं है तो इस यंत्र की एनर्जी से उनमें भी सही स्थिति आती है और आगे बढ़ने की शक्ति आती है। इसलिए इसको अपनी तिजोरी में रखना चाहिए और रोज इसको साफ करके धूप देनी चाहिए।
कुबेर यंत्र को घर में या दुकान में स्थापित करें?
इनके यंत्र को घर में स्थापित करना बहुत शुभ माना जाता है। बुधवार को या फिर किसी शुभ दिन या मुहूर्त में रखना चाहिए। इनको उत्तर दिशा में ० डिग्री नार्थ पर रखना चाहिए, ताकि अच्छे फल प्राप्त हो। इनका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इनके वस्त्र हरे रंग के होने चाहिए। इनके साथ कुछ न कुछ धन अवश्य रखना चाहिए। इनकी पूजा उत्तर मुखी होकर करें। ऊं श्री कुबेराय नम: इस मंत्र का नित्य जाप करना धन वृद्धि में सहायक होता है।
कुबेर यंत्र को एक्टिवेट कैसे करें
आपको बता दें कि कुबेर यंत्र को सिर्फ रखना अच्छा नहीं होता है, इसको एक्टिवेट भी करना आना चाहिए। इसको एक्टिवेट करने के लिए इसको रोज साफ करें, इनमें धूल मिट्टी नहीं आनी चाहिए। इनको धूप दिखानी चाहिए और जहां धन रखते हैं वहां रखना चाहिए। इस तरह आपको ऊपर बताए गए लाभ इस यंत्र से मिलने लगेंगे। इस धनतेरस कैसे आएगा आपके पास धन, पंडित जी से जानें
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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