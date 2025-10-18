Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Dhanteras ki sham ko kya nahi karna chaiye know dhanteras 2025 upay to please maa lakshmi
Dhanteras Upay: धनतेरस की शाम भूलकर भी न करें ये 4 काम, रुष्ट हो सकती हैं मां लक्ष्मी

Dhanteras Upay: धनतेरस की शाम भूलकर भी न करें ये 4 काम, रुष्ट हो सकती हैं मां लक्ष्मी

संक्षेप: What should not do on dhanteras evening: धनतेरस के दिन शाम के समय कुछ कार्यों को करना अच्छा नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इन कामों को करने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती है और दरिद्रता का वास होता है। जानें धनतेरस की शाम को क्या नहीं करना चाहिए।

Sat, 18 Oct 2025 07:20 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

How to Please Maa Lakshmi on Dhanteras 2025: आज 18 अक्तूबर, शनिवार धनतेरस से दिवाली के पांच दिवसीय त्योहार की शुरुआत हो गई है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर व भगवान धन्वंतरि की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन चांदी, नए बर्तन, झाड़ू, वाहन व भगवान गणेश-मां लक्ष्मी की मूर्ति खरीदना अत्यंत शुभ होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस की शाम को कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। कहा जाता है कि इन कामों को करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। जानें धनतेरस की शाम को कौन-से काम नहीं करने चाहिए।

1. शाम को न बंद रखें मुख्य द्वार: मान्यता है कि धनतेरस की शाम को मां लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इसलिए शाम के समय घर का मुख्य द्वार बंद नहीं रखना चाहिए, ताकि घर पर मां लक्ष्मी का आगमन हो सके।

ये भी पढ़ें:आज धनतेरस पर किस समय करें पूजा? जानें कब खरीदें सोना-चांदी, वाहन व अन्य सामान

2. धनतेरस की शाम को न लगाएं झाड़ू: धनतेरस के दिन झाड़ू की खरीदारी अत्यंत शुभ मानी गई है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि धनतेरस की शाम को झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है। इस दिन घर का मुख्य द्वार भी साफ रखना चाहिए।

3. शाम के समय न करें नमक का दान: धनतेरस के दिन दान का विशेष महत्व है लेकिन शाम के समय कुछ चीजों के दान की मनाही है। मान्यता है कि इस दिन शाम के समय नमक या चीनी का दान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और घर से लक्ष्मी चली जाती हैं।

4. धन न दें उधार: धनतेरस की शाम को मां लक्ष्मी का विधि-विधान से पूजन करने की परंपरा है। इस दिन शाम के समय किसी को भी धन उधार नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और घर में बरकत नहीं आती है।

ये भी पढ़ें:धनतेरस के दिन भूलकर भी न करें इन 5 चीजों का दान, घेर सकती है दरिद्रता

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
Dhanteras
जानें धर्म न्यूज़ , Rama Ekadashi , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने