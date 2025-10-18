Dhanteras Upay: धनतेरस की शाम भूलकर भी न करें ये 4 काम, रुष्ट हो सकती हैं मां लक्ष्मी

संक्षेप: What should not do on dhanteras evening: धनतेरस के दिन शाम के समय कुछ कार्यों को करना अच्छा नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इन कामों को करने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती है और दरिद्रता का वास होता है। जानें धनतेरस की शाम को क्या नहीं करना चाहिए।

How to Please Maa Lakshmi on Dhanteras 2025: आज 18 अक्तूबर, शनिवार धनतेरस से दिवाली के पांच दिवसीय त्योहार की शुरुआत हो गई है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर व भगवान धन्वंतरि की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन चांदी, नए बर्तन, झाड़ू, वाहन व भगवान गणेश-मां लक्ष्मी की मूर्ति खरीदना अत्यंत शुभ होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस की शाम को कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। कहा जाता है कि इन कामों को करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। जानें धनतेरस की शाम को कौन-से काम नहीं करने चाहिए।

1. शाम को न बंद रखें मुख्य द्वार: मान्यता है कि धनतेरस की शाम को मां लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इसलिए शाम के समय घर का मुख्य द्वार बंद नहीं रखना चाहिए, ताकि घर पर मां लक्ष्मी का आगमन हो सके।

2. धनतेरस की शाम को न लगाएं झाड़ू: धनतेरस के दिन झाड़ू की खरीदारी अत्यंत शुभ मानी गई है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि धनतेरस की शाम को झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है। इस दिन घर का मुख्य द्वार भी साफ रखना चाहिए।

3. शाम के समय न करें नमक का दान: धनतेरस के दिन दान का विशेष महत्व है लेकिन शाम के समय कुछ चीजों के दान की मनाही है। मान्यता है कि इस दिन शाम के समय नमक या चीनी का दान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और घर से लक्ष्मी चली जाती हैं।

4. धन न दें उधार: धनतेरस की शाम को मां लक्ष्मी का विधि-विधान से पूजन करने की परंपरा है। इस दिन शाम के समय किसी को भी धन उधार नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और घर में बरकत नहीं आती है।