धनतेरस पर शाम को करें ये खास उपाय, खूब होगा धन लाभ, मां लक्ष्मी करेंगी कृपा

Dhanteras Upay : धनतेरस का त्योहार हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है और इसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा होती है और शुभ समय में सोना, चांदी और बर्तन आदि खरीदने का विशेष महत्व माना जाता है। इस साल आज यानी 18 अक्टूबर को धनतेरस है। धनतेरस से जुड़ी कई मान्यताएं और उपाय हैं, जिनसे जीवन में धन-धान्य बढ़ता है और खुशियां आती हैं।

करें ये खास उपाय- झाड़ू खरीदें: धनतेरस के दिन लाल मूठ वाली झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। इसे घर लाने से माँ लक्ष्मी का स्वागत होता है और परिवार में धन और समृद्धि आती है।

अशोक की जड़ का उपाय: धनतेरस के दिन अशोक के वृक्ष की थोड़ी जड़ लेकर तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है और आर्थिक परेशानियाँ कम होती हैं।

भगवान शिव की पूजा: धनतेरस से भाई दूज तक भगवान शिव की पूजा करने से भी लाभ मिलता है। इस दौरान शिवलिंग पर जल, बेलपत्र आदि अर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न रहते हैं और भक्त पर उनकी कृपा बनी रहती है।

दीपदान करें: शाम के समय यमराज के नाम का दीपक जलाना चाहिए। मुख्य द्वार के पास दक्षिण दिशा में अनाज के ढेर पर दीपक रखने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है।

कौड़ी के उपाय: धनतेरस के दिन कौड़ी का उपाय बहुत सरल है। इसके लिए 9 या 11 साफ कौड़ियां लें और उन्हें लाल कपड़े में बांध लें। पूजा के शुभ मुहूर्त में देवी लक्ष्मी के सामने इस लाल कपड़े को रखकर मन में अपने परिवार की सुख-समृद्धि और धन की कामना करें। इसके बाद इसे अपनी तिजोरी या पैसे रखने की जगह में सुरक्षित रखें। मान्यता है कि इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, घर में धन-धान्य बढ़ता है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं।

यमदीप में विशेष सामग्री डालना: यमदीप में कुछ चीजें डालकर फिर चुपके से तिजोरी में रखने से धन में दोगुनी वृद्धि होती है। दीपक जलाते समय इसमें 9 या 11 कौड़ियां, कुछ चावल या अनाज के दाने, नए सिक्के और हल्का लाल रंग या चंदन का टीका डालें। दीपक बुझाने के बाद यह सामग्री चुपके से अपनी तिजोरी या पैसे रखने की जगह में रखें। मान्यता है कि इससे घर में धन का आगमन दोगुना होता है, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और समृद्धि बनी रहती है।

धनतेरस पर शुभ मान्यताएं छिपकली दिखना: अगर धनतेरस के दिन आपको छिपकली दिख जाए, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। यह संकेत है कि पूरा साल आपके लिए आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा।