धनतेरस पर शाम को करें ये खास उपाय, खूब होगा धन लाभ, मां लक्ष्मी करेंगी कृपा

संक्षेप: धनतेरस का त्योहार हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है और इसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा होती है और शुभ समय में सोना, चांदी और बर्तन आदि खरीदने का विशेष महत्व माना जाता है।

Sat, 18 Oct 2025 04:17 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Dhanteras Upay : धनतेरस का त्योहार हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है और इसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा होती है और शुभ समय में सोना, चांदी और बर्तन आदि खरीदने का विशेष महत्व माना जाता है। इस साल आज यानी 18 अक्टूबर को धनतेरस है। धनतेरस से जुड़ी कई मान्यताएं और उपाय हैं, जिनसे जीवन में धन-धान्य बढ़ता है और खुशियां आती हैं।

करें ये खास उपाय-

झाड़ू खरीदें:

धनतेरस के दिन लाल मूठ वाली झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। इसे घर लाने से माँ लक्ष्मी का स्वागत होता है और परिवार में धन और समृद्धि आती है।

अशोक की जड़ का उपाय:

धनतेरस के दिन अशोक के वृक्ष की थोड़ी जड़ लेकर तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है और आर्थिक परेशानियाँ कम होती हैं।

भगवान शिव की पूजा:

धनतेरस से भाई दूज तक भगवान शिव की पूजा करने से भी लाभ मिलता है। इस दौरान शिवलिंग पर जल, बेलपत्र आदि अर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न रहते हैं और भक्त पर उनकी कृपा बनी रहती है।

दीपदान करें:

शाम के समय यमराज के नाम का दीपक जलाना चाहिए। मुख्य द्वार के पास दक्षिण दिशा में अनाज के ढेर पर दीपक रखने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है।

कौड़ी के उपाय: धनतेरस के दिन कौड़ी का उपाय बहुत सरल है। इसके लिए 9 या 11 साफ कौड़ियां लें और उन्हें लाल कपड़े में बांध लें। पूजा के शुभ मुहूर्त में देवी लक्ष्मी के सामने इस लाल कपड़े को रखकर मन में अपने परिवार की सुख-समृद्धि और धन की कामना करें। इसके बाद इसे अपनी तिजोरी या पैसे रखने की जगह में सुरक्षित रखें। मान्यता है कि इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, घर में धन-धान्य बढ़ता है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं।

यमदीप में विशेष सामग्री डालना: यमदीप में कुछ चीजें डालकर फिर चुपके से तिजोरी में रखने से धन में दोगुनी वृद्धि होती है। दीपक जलाते समय इसमें 9 या 11 कौड़ियां, कुछ चावल या अनाज के दाने, नए सिक्के और हल्का लाल रंग या चंदन का टीका डालें। दीपक बुझाने के बाद यह सामग्री चुपके से अपनी तिजोरी या पैसे रखने की जगह में रखें। मान्यता है कि इससे घर में धन का आगमन दोगुना होता है, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और समृद्धि बनी रहती है।

धनतेरस पर शुभ मान्यताएं

छिपकली दिखना:

अगर धनतेरस के दिन आपको छिपकली दिख जाए, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। यह संकेत है कि पूरा साल आपके लिए आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
