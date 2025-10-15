धनतेरस के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं ये 10 चीजें, भगवान शिव की कृपा से पूरी होगी हर मनोकामना

संक्षेप: Dhanteras Shiv Puja: इस बार धनतेरस पर शनि प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर कुछ चीजों को अर्पित करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा मिलती है। जानें धनतेरस पर शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए।

Dhanteras ke din shivling par kya chadhana chahiye: दीवाली के पंचदिवसीय पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर को है। धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखने का विधान है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। शनिवार होने के कारण धनतेरस पर शनि प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि व भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, जबकि प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इस तरह से धनतेरस मां लक्ष्मी व भगवान शिव की कृपा पाने का खास दिन है। मान्यता है कि शिवलिंग पर कुछ चीजों को चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। जानें धनतेरस पर शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए।

1. जल: धनतेरस पर शिवलिंग का जलाभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

2. कुशा: धनतेरस के दिन शिवलिंग पर कुशा अर्पित करना अत्यंत लाभकारी होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से रोग व कष्टों से छुटकारा मिलता है।

3. दही: भगवान शिव का धनतेरस के दिन दही से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से भूमि, भवन व वाहन में वृद्धि होती है।

4. दूध: धनतेरस के दिन भगवान शिव का दूध से अभिषेक करने से मनोकामना पूर्ण होने की मान्यता है।

5. शहद: धनतेरस के दिन शिवलिंग पर शहद चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है।

6. सरसों का तेल: शिवलिंग का सरसों के तेल से अभिषेक करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से रोग व शत्रुओं का नाश होता है।

7. गंगाजल: मान्यता है कि शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से मोक्ष व सुख-समृद्धि मिलती है। मां गंगा को भगवान शिव अपनी जटाओं में धारण करते हैं।

8. इत्र: धनतेरस के दिन शिवलिंग पर इत्र चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से रोग व कष्ट होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।

9. गन्ने का रस: शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और धन-धान्य में वृद्धि की मान्यता है।

10. घी: मान्यता है कि शिवलिंग पर घी चढ़ाने से वंश विस्तार होता है और जीवन में सुख-संपदा बढ़ती है।