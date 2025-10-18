Dhanteras Deepdaan: धनतेरस का दीपक कितने और कहां जलाने चाहिए, जानें हर दीपक का होता है खास लाभ

संक्षेप: dhanteras ke din deepak kaha aur kyun jalana chaiye: धनतेरस का पर्व आपके धन में 13 गुना वृद्धि लेकर आता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने से आपको 13 गुना फल मिलता है। मां लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होकर आपके परिवार पर पूरे साल कृपा बनाए रखती हैं। धनतेरस के दिन दीपदान का विशेष महत्‍व होता है।

धनतेरस का पर्व आपके धन में 13 गुना वृद्धि लेकर आता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने से आपको 13 गुना फल मिलता है। मां लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होकर आपके परिवार पर पूरे साल कृपा बनाए रखती हैं। धनतेरस के दिन दीपदान का विशेष महत्‍व होता है। शुभता के लिए धनतेरस पर दीपदान का महत्‍व शास्‍त्रों में विस्‍तार से बताया गया है। 13 दीये कहां-कहां जलाने हैं और इनका क्या प्रभाव होता है ज्योतिषाचार्य पं. रामेश्वरनाथ ओझा बता रहे हैं।

पहला दिया आटे से चार मुख वाला बना कर यमदेव के नाम से जलाएं। यह अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। दूसरा दीया घी से जलाकर घर के मंदिर में रखें। ऐसा करने से सौभाग्य मिलता है। तीसरा मां लक्ष्मी के सामने जलाएं। ये धन लाभ और सफलता दिलाएगा। चौथा तुलसी मां के समक्ष जलाने से घर में सुख-शांति आती है। पांचवां दीया घर के मुख्य दरवाजे पर जलाने से नकारात्मकता दूर होती है। छठा दीया सरसों के तेल से जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखने से आर्थिक संकट दूर होता है।

इसी प्रकार घर में खुशहाली के लिए सातवां दीया घर के निकट मंदिर में जलाएं। आठवां कूड़ेदान के पास जलाने से बुराई का नाश होता है। नौवां शौचालय के बाहर जलाएं। इससे जीवन में सकारात्मक विचारों का प्रवाह बढ़ता है। दसवां दीया घर की छत पर जलाएं। ये जीवन से अंधकार को दूर कर उजाला भरता है। 11वां दीया घर की खिड़की पर रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने में सहायक होता है। 12वां दीया परिजनों की अच्छी सेहत के लिए घर में सबसे ऊंचे स्थान पर रखे। 13वां दीया घर के आंगन या मध्य में जलाएं। इससे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है।