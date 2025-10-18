Hindustan Hindi News
Dhanteras Deepdaan: धनतेरस का दीपक कितने और कहां जलाने चाहिए, जानें हर दीपक का होता है खास लाभ

संक्षेप: dhanteras ke din deepak kaha aur kyun jalana chaiye: धनतेरस का पर्व आपके धन में 13 गुना वृद्धि लेकर आता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने से आपको 13 गुना फल मिलता है। मां लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होकर आपके परिवार पर पूरे साल कृपा बनाए रखती हैं। धनतेरस के दिन दीपदान का विशेष महत्‍व होता है।

Sat, 18 Oct 2025 07:31 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसी, प्रमुख संवाददाता
धनतेरस का पर्व आपके धन में 13 गुना वृद्धि लेकर आता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने से आपको 13 गुना फल मिलता है। मां लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होकर आपके परिवार पर पूरे साल कृपा बनाए रखती हैं। धनतेरस के दिन दीपदान का विशेष महत्‍व होता है। शुभता के लिए धनतेरस पर दीपदान का महत्‍व शास्‍त्रों में विस्‍तार से बताया गया है। 13 दीये कहां-कहां जलाने हैं और इनका क्या प्रभाव होता है ज्योतिषाचार्य पं. रामेश्वरनाथ ओझा बता रहे हैं।

पहला दिया आटे से चार मुख वाला बना कर यमदेव के नाम से जलाएं। यह अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। दूसरा दीया घी से जलाकर घर के मंदिर में रखें। ऐसा करने से सौभाग्य मिलता है। तीसरा मां लक्ष्मी के सामने जलाएं। ये धन लाभ और सफलता दिलाएगा। चौथा तुलसी मां के समक्ष जलाने से घर में सुख-शांति आती है। पांचवां दीया घर के मुख्य दरवाजे पर जलाने से नकारात्मकता दूर होती है। छठा दीया सरसों के तेल से जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखने से आर्थिक संकट दूर होता है।

इसी प्रकार घर में खुशहाली के लिए सातवां दीया घर के निकट मंदिर में जलाएं। आठवां कूड़ेदान के पास जलाने से बुराई का नाश होता है। नौवां शौचालय के बाहर जलाएं। इससे जीवन में सकारात्मक विचारों का प्रवाह बढ़ता है। दसवां दीया घर की छत पर जलाएं। ये जीवन से अंधकार को दूर कर उजाला भरता है। 11वां दीया घर की खिड़की पर रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने में सहायक होता है। 12वां दीया परिजनों की अच्छी सेहत के लिए घर में सबसे ऊंचे स्थान पर रखे। 13वां दीया घर के आंगन या मध्य में जलाएं। इससे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
