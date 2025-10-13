Dhanteras Muhurat: इस साल धनतेरस पर खरीदारी के मिलेंगे तीन शुभ मुहूर्त, भृगु संहिता विशेषज्ञ ने बताया पूजन का तरीका

Dhanteras Muhurat:धनतेरस के दिन कुबेर, भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी के पूजन का विधान है। इस दिन बाजार से कुछ न कुछ खरीदकर घर लाने की परंपरा है। विशेषकर सोने या चांदी की चीजें खरीदने का महत्व है। बहुत से लोग लक्ष्मी-गणेश बने सोने-चांदी के सिक्के खरीदते हैं।

पौराणिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। उनके अमृत कलश लेकर प्रकट होने के कारण लोग धनतेरस पर बर्तन खरीदते हैं और घर में पूजा करते हैं। धन वृद्धि के लिए तांबे का बर्तन खरीदना काफी शुभ माना गया है। धनतेरस का पर्व इस वर्ष 18 अक्तूबर को मनाया जाएगा। इस दिन खरीदारी के तीन शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं। भगवान धन्वंतरि को श्रीहरि का अंशावतार माना जाता है। इस कारण धनतेरस पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन कुबेर, भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी के पूजन का विधान है। इस दिन बाजार से कुछ न कुछ खरीदकर घर लाने की परंपरा है। विशेषकर सोने या चांदी की चीजें खरीदने का महत्व है। बहुत से लोग लक्ष्मी-गणेश बने सोने-चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इसके अलावा स्टील, पीतल या तांबे आदि के बर्तन भी खरीदे जाते हैं। वर्ष पर्यंत धन वृद्धि के लिए यह शुभ माना गया है।

धनतेरस में खरीदारी का महत्व: धनतेरस के दिन जो भी खरीदा जाता है उससे घर की सुख-समृद्धि में चार चांद लग जाते हैं। धनतेरस के दिन घर में किसी चीज का आगमन पूरे साल भर की खुशियों के आगमन के समान है। धनतेरस के दिन जो भी खरीदा जाए उसका दीपावली के दिन तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दीपावली पर उसे देवी के सामने रखकर पूजा करनी चाहिए और बाद में उसे उपयोग में लेना चाहिए।

धनत्रयोदशी 2025 के शुभ मुहूर्त त्रयोदशी तिथि आरंभ: 18 अक्तूबर, दिन में 12:19 बजे त्रयोदशी तिथि समापन : 19 अक्तूबर दिन में 01:51 बजे अभिजित मुहूर्त : दिन में 12: 01 बजे से 12: 48 बजे तक चौघड़िया मुहूर्त: दिन में 01:51 बजे से 03:18 बजे तक प्रदोष काल: शाम 06:11 बजे से रात 08:41 बजे तक

Astrology in Hindi, Religion News, Spiritual, हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, राशिफल - Hindustan

ऐसे करें पूजन भृगु संहिता विशेषज्ञ पं. वेदमूर्ति शास्त्री के अनुसार इस दिन 16 क्रियाओं से धनवंतरि देव की पूजा करनी चाहिए। इनमें आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध (केसर-चंदन), पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन (शुद्ध जल), दक्षिणायुक्त तांबूल, आरती, परिक्रमा आदि है। धनतेरस पर तांबा, पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। शाम को घर के मुख्य द्वार और आंगन में दीये जलाने चाहिए। इसके बाद यम देव के निमित्त दीपदान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज के भय से मुक्ति मिलती है।