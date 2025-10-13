Hindustan Hindi News
Dhanteras : धनतेरस पर पूजा के लिए 1 घंटे 4 मिनट का मुहूर्त, जानें किस समय खरीदारी करना होगा शुभ

हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन से पांच दिन तक चलने वाले दीपोत्सव (दीवाली) की शुरुआत होती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरि, कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और धन-वैभव की वृद्धि होती है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 12:31 PM
Dhanteras : हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन से पांच दिन तक चलने वाले दीपोत्सव (दीवाली) की शुरुआत होती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरि, कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और धन-वैभव की वृद्धि होती है। इस दिन सोना-चांदी, बर्तन या नई चीजें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस पर खरीदी गई वस्तुएं 13 गुना तक वृद्धि का प्रतीक बनती हैं।

कब है धनतेरस 2025?

इस साल त्रयोदशी तिथि दो दिनों तक रहेगी, जिसकी वजह से कई लोगों में यह भ्रम है कि धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाई जाए या 19 को। हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 18 मिनट से शुरू होकर 19 अक्टूबर को दोपहर 1 बजकर 51 मिनट तक रहेगी। इसलिए धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर, शनिवार को ही मनाया जाएगा।

धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त

धनतेरस पूजा मुहूर्त - 07:16 पी एम से 08:20 पी एम

अवधि - 01 घण्टा 04 मिनट्स

खरीदारी के मुहूर्त-

खरीदारी के लिए ये चौघड़िया मुहूर्त अत्यंत शुभ माने गए हैं। इसलिए सोना, चांदी, बर्तन या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं इसी समय में खरीदी जानी चाहिए।

दिन का चौघड़िया मुहूर्त:

शुभ काल: सुबह 07:49 बजे से 09:15 बजे तक

चर काल: दोपहर 12:06 बजे से 01:32 बजे तक

लाभ काल: दोपहर 01:32 बजे से 02:57 बजे तक

अमृत काल: दोपहर 02:57 बजे से शाम 04:23 बजे तक

रात्रिकाल का चौघड़िया मुहूर्त:

लाभ काल: शाम 05:48 बजे से 07:23 बजे तक

शुभ काल: शाम 08:57 बजे से रात 10:32 बजे तक

अमृत काल: रात 10:32 बजे से अगले दिन 19 अक्टूबर की सुबह 12:06 बजे तक

चर काल: सुबह 12:06 बजे से 01:41 बजे तक

धनतेरस पूजा विधि

धनतेरस के दिन सुबह स्नान कर घर और मंदिर की साफ-सफाई करें।

दीप, फूल और रंगीन कपड़ों से पूजा स्थल को सजाएं।

शाम के समय लाल कपड़ा बिछाकर चौकी पर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर महाराज और धनवंतरी जी की स्थापना करें।

इसके बाद घी का दीपक जलाएं, देवी-देवताओं का कुमकुम से तिलक करें और फल, फूल और मिठाई अर्पित करें।

आरती करें और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पूरी करें।

