धनतेरस कब है? धनतेरस की खरीदारी कब करना शुभ, लक्ष्मी-कुबेर पूजा का समय

कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी दो दिन होने से पांच दिनों में संपन्न होने वाला दीपावली महापर्व इस वर्ष छह दिनों तक चलेगा। धनतेरस के दिन खरीदारी 18 और 19 अक्तूबर दोनों दिन की जा सकती है। ज्योतिषाचार्य पं. शरद चंद मिश्र ने बताया कि ज्योतिष दृष्टि से धन त्रयोदशी पर्व में संध्याकाल पूजन का विशेष महत्व है। 18 अक्तूबर को 1:20 मिनट के बाद दूसरे दिन 19 अक्तूबर दिन में 1 बजकर 54 मिनट तक खरीदारी की जा सकती है।ज्योतिषाचार्य पं. नरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि धनतेरस के वास्तविक महत्व को देखें तो इस दिन आयुर्वेद के प्रवर्तक और चिकित्सा के देवता भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा संध्या के समय मुख्यद्वार पर यमदेव के निमित्त दीपदान किया जाता है और दीर्घायु की कामना की जाती है। धनतेरस के वर्तमान स्वरूप की बात करें तो इस दिन नए बर्तन, सोना, चांदी और आभूषणों को खरीदना बहुत शुभ और समृद्धि देने वाला माना गया है।