Dhanteras Shopping Time: धनतेरस के दिन सोना-चांदी व अन्य सामान खरीदने का सबसे उत्तम मुहूर्त क्या है?

संक्षेप: Dhanteras Shopping Muhurat 2025: धनतेरस के दिन सोना-चांदी या उससे बने आभूषण खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन सोना-चांदी खरीदने से धन-संपदा में 13 गुना वृद्धि होती है। जानें 18 अक्टूबर को धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का समय।

Thu, 16 Oct 2025 04:15 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Dhanteras Shopping Time: धनतेरस के दिन सोना-चांदी व अन्य सामान खरीदने का सबसे उत्तम मुहूर्त क्या है?

Dhanteras shopping time 2025 for Gold and Silver: धनतेरस का त्योहार इस बार 18 अक्टूबर, शनिवार को है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है। मान्यता है कि इस दिन धनतेरस पर सोना, चांदी व इससे बने आभूषण, झाड़ू व धनिया आदि खरीदने से धन-संपदा में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस पर आप भी सोना-चांदी खरीदने वाले हैं, तो यहां जान लें खरीदारी का शुभ मुहूर्त।

धनतेरस मुहूर्त 2025: त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12 बजकर 18 मिनट पर प्रारंभ होगी और त्रयोदशी तिथि का समापन 19 अक्टूबर को दोपहर 01 बजकर 51 मिनट पर होगा। धनतेरस पूजा का मुहूर्त शाम 07 बजकर 16 मिनट से रात 08 बजकर 20 मिनट तक रहेगा। धनतेरस पूजन की शुभ अवधि 01 घंटा 04 मिनट की है।

ये भी पढ़ें:धनतेरस पर साढ़ेसाती व ढैय्या से पीड़ित राशियां करें ये 8 उपाय, प्रसन्न होंगे शनि

धनतेरस पर प्रदोष व वृषभ काल मुहूर्त: धनतेरस के दिन प्रदोष काल शाम 05 बजकर 48 मिनट से रात 08 बजकर 20 मिनट तक रहेगा। वृषभ काल शाम 07 बजकर 16 मिनट से रात 09 बजकर 11 मिनट पर समाप्त होगा।

धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त: धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 18 मिनट से अगले दिन सुबह 06 बजकर 24 मिनट तक रहेगा। सोना-चांदी खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त 18 घंटे 06 मिनट का है।

धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने के शुभ चौघड़िया मुहूर्त:

चर-सामान्य मुहूर्त: दोपहर 12:06 बजे से दोपहर 01:32 बजे तक

लाभ-उन्नति मुहूर्त: दोपहर 01:32 बजे से दोपहर 02:57 बजे तक

अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त: दोपहर 02:57 बजे से शाम 04:23 बजे तक

लाभ-उन्नति मुहूर्त: शाम 05:48 बजे से शाम 07:23 बजे तक

शुभ-उत्तम मुहूर्त: रात 08:57 बजे से रात 10:32 बजे तक

अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त: रात 10:32 बजे से देर रात 12:06 बजे तक

चर-सामान्य मुहूर्त: देर रात 12:06 बजे से मध्य रात 01:41 बजे तक

लाभ-उन्नति मुहूर्त: 19 अक्टूबर से 04:50 बजे से सुबह 06:24 बजे तक।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
