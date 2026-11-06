धनतेरस 2026: सोना-चांदी से लेकर झाड़ू तक, जानें क्या खरीदना शुभ और किन 5 चीजों से करें परहेज
धनतेरस 6 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी। इस दिन सोना-चांदी, पीतल-तांबे के बर्तन, झाड़ू, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, साबुत धनिया और गोमती चक्र खरीदना शुभ माना जाता है। वहीं, लोहे की वस्तुएं, काले रंग का सामान, चाकू-कैंची और प्लास्टिक की चीजें खरीदने से बचने की पारंपरिक सलाह दी जाती है।
Dhanteras 2026: धनतेरस पर खरीदारी की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। कोई सोना-चांदी खरीदने की योजना बनाता है तो कोई नए बर्तन, झाड़ू या वाहन घर लाने की तैयारी करता है। इस दिन खरीदारी को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। मान्यता है कि धनतेरस पर कुछ खास चीजें खरीदने से घर में सुख-समृद्धि और बरकत आती है। वहीं, कुछ चीजों को इस दिन खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है। भगवान धन्वंतरि के प्राकट्य से जुड़े इस पर्व पर खरीदारी के साथ पूजा-पाठ का भी विशेष महत्व है। इस बार धनतेरस 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ माना जाता है और किन चीजों को घर लाने से बचना चाहिए।
धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए?
1. सोना-चांदी खरीदना शुभ
धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदने की परंपरा काफी पुरानी है। इस दिन लोग सोने के आभूषण, चांदी के सिक्के और दूसरी कीमती वस्तुएं खरीदते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इससे घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।
2. पीतल और तांबे के बर्तन
धनतेरस पर बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। खासतौर पर पीतल और तांबे के बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी वजह से इस दिन बर्तन खरीदने का विशेष महत्व है।
3. झाड़ू खरीदना
धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की भी परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार झाड़ू को मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि झाड़ू घर की दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक है।
4. वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान
इस दिन नया वाहन, फ्रिज, टीवी, मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना भी शुभ माना जाता है। बहुत से लोग धनतेरस को नई चीजों की शुरुआत के लिए अच्छा अवसर मानते हैं।
5. धनिया और गोमती चक्र
धनतेरस पर साबुत धनिया खरीदने की भी परंपरा है। कुछ लोग इसे पूजा में रखते हैं और बाद में घर के गमले या बगीचे में बो देते हैं। इसके अलावा गोमती चक्र खरीदने की भी धार्मिक मान्यता है।
धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए?
1. लोहे की चीजें खरीदने से बचें
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर लोहे की वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। लोहे को शनिदेव से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि, यह एक पारंपरिक मान्यता है।
2. काले रंग की चीजें न खरीदें
धनतेरस पर काले रंग की वस्तुएं खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि इस दिन शुभ और मांगलिक रंगों की वस्तुएं घर लाना अच्छा होता है।
3. नुकीली चीजें खरीदने से बचें
कुछ मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर चाकू, कैंची और दूसरी धारदार चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इन्हें शुभ खरीदारी की सूची में शामिल नहीं किया जाता।
4. खाली बर्तन घर न लाएं
अगर धनतेरस पर नए बर्तन खरीद रहे हैं तो उन्हें खाली घर नहीं लाना चाहिए। परंपरा के अनुसार बर्तन में पानी, चावल या कोई दूसरी शुभ सामग्री डालकर घर लाना अच्छा माना जाता है।
5. प्लास्टिक की चीजें खरीदने से बचें
कुछ धार्मिक मान्यताओं में धनतेरस पर प्लास्टिक की वस्तुओं की खरीदारी को शुभ नहीं माना जाता। इस दिन धातु की वस्तुएं खरीदने को अधिक महत्व दिया जाता है।
धनतेरस पर इन बातों का भी रखें ध्यान
धनतेरस पर खरीदारी करते समय केवल परंपराओं का ही नहीं, अपनी जरूरत और बजट का भी ध्यान रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि इस दिन सोना-चांदी या महंगी चीजें ही खरीदी जाएं। अपनी क्षमता के अनुसार बर्तन, धनिया या घर की जरूरत का कोई सामान भी खरीद सकते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करने की परंपरा है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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