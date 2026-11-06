धनतेरस पर बर्तन खरीदना ही काफी नहीं! जानिए घर लाने का सही तरीका से लेकर पूजा के नियम

धनतेरस पर नया बर्तन खाली घर क्यों नहीं लाना चाहिए? जानें बर्तन में क्या भरकर लाएं, भगवान धन्वंतरि कथा, पीतल-स्टील बर्तन पूजा विधि एवं नियम।

धनतेरस पर सोना-चांदी के साथ नए बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन घर लाई गई नई वस्तुएं सुख-समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होती हैं। खास बात यह है कि धनतेरस पर खरीदे गए बर्तनों को खाली घर लाना अच्छा नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नए बर्तन में कुछ भरकर घर लाने से बरकत बनी रहती है। इसके पीछे भगवान धन्वंतरि के अमृत कलश से जुड़ी पौराणिक कथा भी प्रचलित है। ऐसे में बर्तन खरीदने के साथ उन्हें घर लाने और पूजा करने का तरीका जानना भी जरूरी है।

धनतेरस पर खाली बर्तन घर लाना क्यों नहीं माना जाता शुभ? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर खरीदे गए नए बर्तन को खाली नहीं रखना चाहिए। खाली बर्तन को अभाव और रिक्तता का प्रतीक माना जाता है। वहीं, भरा हुआ बर्तन घर में अन्न, धन और खुशहाली का संकेत देता है। इसी वजह से लोग नए बर्तन में कुछ रखकर घर लाते हैं। मान्यता है कि इससे परिवार में पूरे साल बरकत बनी रहती है और खाने-पीने की कमी नहीं होती। हालांकि, यह एक पारंपरिक मान्यता है, कोई अनिवार्य धार्मिक नियम नहीं।

नए बर्तन में क्या भरकर घर लाना चाहिए? धनतेरस पर नया बर्तन खरीदने के बाद उसमें जल, चावल, गेहूं, शक्कर या दूध भरकर घर लाने की परंपरा है। जल को जीवन और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जबकि चावल और अनाज अन्न-समृद्धि से जुड़े हैं। शक्कर और गुड़ को मिठास तथा खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार, इनमें से कोई एक चीज नए बर्तन में रख सकते हैं। कुछ लोग बर्तन में सिक्के रखकर भी घर लाते हैं। इसका उद्देश्य घर में सुख-समृद्धि और आर्थिक बरकत की कामना करना है।

भगवान धन्वंतरि के अमृत कलश से जुड़ी है परंपरा पौराणिक कथा के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्हें आयुर्वेद और आरोग्य का देवता माना जाता है। धनतेरस का पर्व उनके प्राकट्य से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि अमृत कलश जीवन, स्वास्थ्य और पूर्णता का प्रतीक था। इसी प्रसंग से धनतेरस पर बर्तन खरीदने और उसे खाली न रखने की परंपरा को जोड़ा जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना भी की जाती है।

स्टील के बर्तन खरीदें तो ऐसे करें पूजा धनतेरस पर स्टील के बर्तन खरीदकर घर लाते हैं तो सबसे पहले उन्हें अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। इसके बाद पूजा के समय बर्तनों को साफ स्थान पर रखें और उन पर हल्दी, कुमकुम तथा अक्षत अर्पित करें। फूल चढ़ाकर भगवान धन्वंतरि और मां लक्ष्मी का स्मरण करें। पूजा के बाद आरती करें और नए बर्तनों को रसोई में व्यवस्थित जगह पर रख दें। सामान्य पूजन के बाद इनका इस्तेमाल अपनी सुविधा के अनुसार शुरू कर सकते हैं।

पीतल के बर्तनों की पूजा का जानें तरीका धनतेरस पर पीतल के बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। पारंपरिक रूप से पीतल को मांगलिक धातु का दर्जा दिया गया है। घर लाने के बाद सबसे पहले बर्तन को अच्छी तरह साफ करें। फिर पूजा स्थल पर रखकर हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। कुछ परिवारों में बर्तन में थोड़ा जल रखकर पूजन करने की परंपरा भी है। पूजा पूरी होने के बाद इसे रसोई में साफ और सुरक्षित स्थान पर रखें। इस्तेमाल से पहले बर्तन को अच्छी तरह धोना जरूरी है।

पूजा के बाद कब करें नए बर्तनों का इस्तेमाल? धनतेरस पर खरीदे गए बर्तनों का इस्तेमाल पूजा के बाद अपनी सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। कुछ लोग अगले दिन छोटी दिवाली से नए बर्तनों का उपयोग शुरू करते हैं। वहीं, कई घरों में इन्हें पूजा के बाद ही इस्तेमाल में ले लिया जाता है। पीतल के बर्तनों में भोजन या पानी रखने से पहले उनकी अच्छी तरह सफाई करें और यह सुनिश्चित करें कि वे उस इस्तेमाल के लिए उपयुक्त हैं। बर्तनों को सूखी और साफ जगह पर रखना भी जरूरी है, ताकि उनकी चमक और गुणवत्ता बनी रहे।

धनतेरस के दिन सही विधि से बर्तन खरीदकर, उसमें शुभ वस्तुएं भरकर घर लाने से भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है।