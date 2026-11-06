Dhanteras: किन राशियों के लिए सोना-चांदी पहनना अच्छा होता है? जानें धारण करने के फायदे
Sona-chandi kis rashi ke liye shubh: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सोना-चांदी को कुछ राशियों के अनुकूल माना जाता है। कहते हैं कि जिन राशियों को सोना-चांदी सूट करता है, अगर वे धारण करते हैं तो शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। जानें किन राशियों को सूट करता है सोना-चांदी।
Sona kis rashi ko pehna chahiye: हिंदू धर्म में धनतेरस का दिन सोना-चांदी के आभूषण की खरीदारी करने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में सोना सबसे शुद्ध धातु मानी गई है। यह धन, वैभव और समृद्धि का प्रतीक है। जबकि चांदी शीतलता और मानसिक शांति का प्रतीक है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन सोना-चांदी खरीदने से धन-संपदा में वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। ज्योतिषाचार्यों का मत है कि सोना-चांदी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। जिन लोगों को यह दोनों धातुएं सूट करती हैं या अनुकूल होती हैं उनके जीवन में धारण करने से अच्छे बदलाव होते हैं। जिन लोगों के लिए सोना-चांदी अनुकूल नहीं होता है, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यहां जानें सोना और चांदी किस राशि के लिए शुभ मानी जाती है।
सोना किन राशियों के लिए पहनना अच्छा होता है:
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मेष, कर्क, सिंह और धनु राशि के लिए सोना पहनना या धारण करना अच्छा माना जाता है। वृश्चिक और मीन राशि के लिए सोना धारण करना थोड़ा मध्यम होता है लेकिन नुकसान पहुंचाने वाला नहीं माना जाता है।
चांदी किन राशि वालों के लिए पहनना अच्छा होता है:
चांदी को जल तत्व की राशियों कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए धारण करना उत्तम माना जाता है। वृषभ, कन्या, तुला, सिंह, मकर और कुंभ राशि वालों को चांदी धारण करने से सामान्य परिणाम प्राप्त होते हैं।
सोना-चांदी धारण करने के लाभ:
ज्योतिष शास्त्र में चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से माना जाता है। कहते हैं कि चांदी धारण करने से व्यक्ति का मन मजबूत होता है। मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। मानसिक परेशानी या तनाव से राहत मिलती है। कहा जाता है कि चांदी में कुछ रोगाणुरोधी गुण होते हैं, इस वजह से चांदी के गहने पहनने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
जबकि सोना सूर्य और देवगुरु बृहस्पति ग्रह से जुड़ा होता है। इसे धारण करने से आत्मविश्वास, पराक्रम और ऊर्जा में वृद्धि होती है। भारतीय परंपरा में इसे शुभता और पारिवारिक संपन्नता के साथ मान-सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक भी माना जाता है। सोना मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता है कि इसे पहनने से सुख-समृद्धि और वैभव आता है।
धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त:
आज 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का मुख्य मुहूर्त: सुबह 10:30 बजे से 7 नवंबर की सुबह 6:37 बजे तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:55 बजे से दोपहर 12:40 बजे तक रहेगा। खरीदारी का प्रदोष काल: शाम 6:02 बजे से रात 8:34 बजे तक रहेगा। वृषभ काल: शाम 6:34 बजे से रात 8:34 बजे तक रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान