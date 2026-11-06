धनतेरस पर किसकी पूजा करें, कब जलाएं दीपक और कैसे करें पूजा? जानें पूरी विधि, 13 दीये जलाने का महत्व
धनतेरस 2026 पर भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन शाम को प्रदोष काल में पूजा करना शुभ माना जाता है। यहां जानिए धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त, जरूरी सामग्री, घर पर पूजा करने की पूरी विधि।
Dhanteras 2026 Puja Vidhi: धनतेरस का त्योहार सिर्फ खरीदारी तक सीमित नहीं है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरि की पूजा से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, जबकि मां लक्ष्मी और कुबेर देव की आराधना से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस की शाम यमराज के नाम से दीपदान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन 13 दीपक जलाने की परंपरा कई घरों में निभाई जाती है। इस बार धनतेरस 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी।
आइए जानते हैं धनतेरस पर किसकी पूजा करनी चाहिए, पूजा का शुभ समय क्या है और घर पर पूजा की पूरी विधि क्या है।
धनतेरस पर किन देवी-देवताओं की पूजा होती है?
धनतेरस पर मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा की जाती है। पूजा की शुरुआत भगवान गणेश के स्मरण से करना शुभ माना जाता है।
भगवान धन्वंतरि: इन्हें आयुर्वेद और आरोग्य का देवता माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन उनकी पूजा करके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की जाती है।
मां लक्ष्मी: धनतेरस पर मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। भक्त घर में सुख-समृद्धि, धन और खुशहाली बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं।
कुबेर देव: इन्हें धन का रक्षक और देवताओं का कोषाध्यक्ष माना जाता है। उनकी पूजा से धन की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की कामना की जाती है।
यमराज: धनतेरस पर यमराज के नाम से भी दीपदान किया जाता है। इसे यम दीपदान कहते हैं। मान्यता है कि इससे परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से सुरक्षा मिलती है।
धनतेरस पर पूजा कब करें?
धनतेरस की पूजा शाम को प्रदोष काल में करना शुभ माना जाता है। 6 नवंबर को दिल्ली के अनुसार पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 2 मिनट से रात 7 बजकर 57 मिनट तक रहेगा। प्रदोष काल शाम 5 बजकर 33 मिनट से रात 8 बजकर 9 मिनट तक रहेगा। अपने शहर के स्थानीय पंचांग के अनुसार समय जरूर देख लें।
धनतेरस पूजा की सामग्री
पूजा से पहले सभी जरूरी सामग्री एक जगह रख लें। इसके लिए भगवान गणेश, मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि और कुबेर देव की तस्वीर या प्रतिमा, लकड़ी की चौकी, लाल या पीला कपड़ा, रोली, अक्षत, हल्दी, चंदन, फूल, माला, धूप, अगरबत्ती, कपूर, घी, दीपक, रुई की बाती, फल, मिठाई, नैवेद्य, कलश और नए खरीदे गए सिक्के या बर्तन रख सकते हैं। यम दीपदान के लिए मिट्टी का चारमुखी दीपक और सरसों का तेल भी रखें।
धनतेरस पर घर में कैसे करें पूजा? जानें पूरी विधि
1. धनतेरस के दिन सुबह घर की अच्छी तरह सफाई करें। मुख्य दरवाजे पर रंगोली बनाएं और शाम के लिए पूजा की तैयारी रखें।
2. शाम को स्नान करके साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थल पर लकड़ी की चौकी रखें और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं।
3. चौकी पर भगवान गणेश, मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि और कुबेर देव की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। सामने दीपक जलाएं।
4. सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें। उन्हें रोली, अक्षत, फूल और दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान धन्वंतरि की पूजा करें और परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें।
5. अब मां लक्ष्मी को फूल, रोली, अक्षत, मिठाई और फल अर्पित करें। इसके बाद कुबेर देव की पूजा करें। उनके सामने धन, आभूषण या नए खरीदे गए सिक्के रख सकते हैं।
6. पूजा के दौरान धूप और दीप जलाएं। सभी देवी-देवताओं की आरती करें और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना करें।
7. आखिर में सभी को प्रसाद बांटें। पूजा के बाद घर के अलग-अलग हिस्सों में दीपक जलाएं।
धनतेरस पर कितने दीपक जलाने चाहिए?
धनतेरस पर 13 दीपक जलाने की परंपरा प्रचलित है। इनमें यमराज के नाम का दीपक विशेष माना जाता है। इसे यम दीपक या यम दीपदान कहते हैं।
- एक दीपक मुख्य दरवाजे के बाहर यमराज के नाम से जलाएं।
- दो दीपक घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर रखें।
- एक दीपक पूजा स्थल पर जलाएं।
- एक दीपक तुलसी के पास रखें।
- एक दीपक रसोई में जलाएं।
- एक दीपक पानी रखने के स्थान के पास रखें।
- एक दीपक घर की छत या बालकनी में रखें।
- बाकी दीपक घर की खिड़कियों, आंगन और दूसरे उपयुक्त स्थानों पर रख सकते हैं।
यम दीपक कैसे जलाएं और किस दिशा में रखें?
धनतेरस पर यम दीपदान का विशेष महत्व है। इसके लिए मिट्टी का चौमुखा दीपक लें। उसमें सरसों का तेल डालें और चार बातियां लगाएं। शाम को प्रदोष काल में इस दीपक को घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखें। मान्यता है कि यमराज के नाम से दीपदान करने पर परिवार को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि